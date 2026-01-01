Oavsett om det handlar om att planera teammöten, sköta företagsadministration eller träffa kunder finns det många tillfällen då en enkätens upphovsman kan vara ett användbart verktyg. Kanske behöver du få lite feedback om ämnet för ditt senaste företagsevenemang, eller så vill du skapa en omröstning för att hitta den bästa tiden för en veckovis kundlunch – oavsett anledning gör Doodle hela processen extremt enkel. Kom igång redan idag.

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Prova Doodles omröstningssystem online – det är enkelt att använda

Med Doodle går det snabbt och enkelt att genomföra omröstningar online. På bara några minuter kan du skapa en gratis omröstning för alla tillfällen och sedan dela den med dina kollegor eller vänner. När du är klar kan du enkelt se resultaten från ditt kostnadsfria omröstningssystem online för att lägga till något eller redigera ditt ursprungliga innehåll.

Hur skapar jag en Doodle-omröstning?

För det första, Du kan starta din Doodle-omröstning genom att välja ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan. Med Doodle kan du på några minuter hitta den bästa tidpunkten för ett möte. I steg ett anger du mötets namn, mötesplatsen och eventuella anteckningar som är viktiga för just det mötet. Vi använder ”Affärsmöte” i det här exemplet.

För det andra kan du lägga till alla möjliga tidsalternativ för mötet. Det är dessa som dina gäster kommer att rösta på. Ange flera alternativ så att dina gäster eller deltagare kan hitta den tid som passar bäst för mötet. Du kan välja mellan månads- eller veckovy för att göra detta.

I veckovyn visas hela veckan, och om du har kopplat din kalender till Doodle kan du se dina möten precis bredvid dina tillgängliga tider, så att du kan se till att du inte bokar in dig dubbelt eller tar på dig för mycket.

Om du väljer månadsvyn kan du se en hel månad och därmed få ett bredare perspektiv när du väljer datum. Lägg till så många alternativ du vill som deltagarna kan rösta på. Det här är också ett praktiskt sätt att planera återkommande möten – lägg bara till alternativ som ”tisdagar kl. 17” eller ”måndagar kl. 12”.

För det tredje kan du börja lägga till alla möjliga fantastiska bonusfunktioner i din omröstning. Välj mellan ”ja”, ”nej”, ”vid behov”, ett begränsat antal alternativ eller gör omröstningen dold för att hålla svaren anonyma.

Här kan du också se flera alternativ i Doodle Professional, till exempel tidsfrister för omröstningar och förfrågningar om ytterligare information.

Till sist behöver du bara ange ditt namn och din e-postadress så att vi kan skicka din administratörslänk till dig. Skicka sedan länken vidare till dina gäster eller deltagare. Du kan ange deras e-postadresser i rutan på omröstningssidan eller helt enkelt dela länken på det sätt som passar dig bäst. Inom några minuter har du fått dina svar och har just använt Doodles onlineomröstningssystem. Ganska häftigt!

Doodles kostnadsfria omröstningssystem online kan även användas för att anordna möten

Tänk på att Doodle också är utmärkt för att anordna möten och andra evenemang. Integrera enkelt dina kalendrar med Doodle för ännu bättre kontroll och se till att du aldrig mer missar ett viktigt möte. Följ bara Doodles intuitiva steg-för-steg-guide så kan du njuta av kostnadsfri omröstning online och mötesplanering som aldrig förr.