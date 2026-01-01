चाहे टीम की बैठकों का समय तय करने, व्यापार प्रशासन या ग्राहकों से मिलने के लिए इस्तेमाल किया जाए, कई अवसर ऐसे होते हैं जब एक सर्वेक्षण निर्माता एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। शायद आपको अपने पिछले कॉर्पोरेट इवेंट के विषय पर कुछ प्रतिक्रिया चाहिए या साप्ताहिक क्लाइंट लंच के लिए सबसे अच्छा समय खोजने के लिए एक पोल सेट अप करना है – कारण चाहे जो भी हो, Doodle पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल बना देता है। आज ही शुरू करें।

Doodle की ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली आज़माएँ – यह उपयोग करने में आसान है।

Doodle के साथ ऑनलाइन पोल बनाना तेज़ और आसान है। कुछ ही मिनटों में आप एक बना सकते हैं। नि:शुल्क मतदान किसी भी अवसर के लिए और फिर इसे अपने सहकर्मियों या दोस्तों के साथ साझा करें। एक बार पूरा हो जाने पर, आप अपनी मुफ्त ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली के परिणामों को आसानी से देख सकते हैं ताकि आप कोई भी जोड़ कर सकें या अपनी मूल सामग्री में संपादन कर सकें।

ग्रुप पोल बनाएँ

मैं Doodle पोल कैसे बनाऊँ?

पहले, आप अपना Doodle पोल शुरू कर सकते हैं। पृष्ठ के शीर्ष पर 'एक Doodle बनाएँ' चुनकर। Doodle के साथ, आप मिनटों में बैठक के लिए सबसे उपयुक्त समय ढूंढ सकते हैं। पहले चरण में, बैठक का नाम, बैठक का स्थान और उस बैठक के लिए महत्वपूर्ण कोई भी नोट्स शामिल करें। हम इसके लिए 'व्यावसायिक बैठक' का उपयोग करेंगे।

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दूसरा, आप अपनी बैठक के लिए सभी संभावित समय विकल्प जोड़ सकते हैं। ये वे विकल्प हैं जिन पर आपके अतिथि मतदान करेंगे। कई विकल्प शामिल करें ताकि हमारे अतिथि या प्रतिभागी अपनी बैठक के लिए सबसे उपयुक्त समय चुन सकें। ऐसा करने के लिए आप मासिक दृश्य या साप्ताहिक दृश्य में से चुन सकते हैं।

सप्ताह दृश्य आपको पूरा सप्ताह दिखाएगा, और यदि आपने अपना कैलेंडर Doodle से कनेक्ट किया है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट्स को समय विकल्पों के ठीक बगल में देख सकेंगे, ताकि आप खुद को दोहरी बुकिंग या ओवर-बुकिंग से बचा सकें।

यदि आप मासिक दृश्य चुनते हैं, तो आप तारीख चयन पर व्यापक दृष्टिकोण के लिए पूरे महीने को देख पाएंगे। आप चाहें तो अपने प्रतिभागियों के वोट के लिए जितने चाहें उतने विकल्प जोड़ सकते हैं। यह आवर्ती बैठकों को शेड्यूल करने का भी एक उपयोगी तरीका है, बस 'मंगलवार को शाम 5 बजे' या 'सोमवार को दोपहर 12:00 बजे' जैसे विकल्प जोड़ें।

तीसरा, आप अपने पोल में हर तरह की शानदार बोनस सुविधाएँ जोड़ना शुरू करते हैं। हाँ, नहीं, जरूरत पड़ने पर, सीमित विकल्प चुनें, या उत्तरों को गुमनाम रखने के लिए इसे छिपा दें।

यहाँ आप यह भी देख सकते हैं पोल की समय-सीमा और अतिरिक्त जानकारी के अनुरोध जैसे कई Doodle Professional विकल्प.

अंत में, आपको बस अपना नाम और ईमेल पता जोड़ना है, ताकि हम आपको आपका एडमिन लिंक भेज सकें। फिर इसे अपने मेहमानों या प्रतिभागियों को भेज दें। आप पोल पेज पर दिए गए बॉक्स में उनके ईमेल पते जोड़ सकते हैं या आप बस लिंक को अपनी पसंद के अनुसार साझा कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपको अपने उत्तर मिल जाएँगे और आपने अभी-अभी Doodle ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का उपयोग किया है। बहुत बढ़िया!

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Doodle की मुफ्त ऑनलाइन मतदान प्रणाली का उपयोग बैठकों का आयोजन करने के लिए भी किया जा सकता है।

ध्यान रखें कि Doodle भी के लिए शानदार है बैठकें आयोजित करना और अन्य कार्यक्रमों के लिए। बेहतर नियंत्रण के लिए अपने कैलेंडर को Doodle के साथ आसानी से एकीकृत करें और सुनिश्चित करें कि आप फिर कभी कोई महत्वपूर्ण बैठक न चूकें। बस Doodle की सहज, चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करें और आप पहले कभी नहीं हुई तरह से मुफ्त ऑनलाइन मतदान और बैठक आयोजन का आनंद ले सकेंगे।