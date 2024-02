Tu e i tuoi compagni di corso non sapete cosa regalare ad un amico che si è appena laureato? Vuoi fare un viaggio con i tuoi amici ma non sapete come decidervi sulla destinazione? Non sai come accordarti con i tuoi colleghi di lavoro su quale film andare a vedere? Con Doodle potrai risolvere facilmente questi problemi con una semplice votazione elettronica. Doodle, mette infatti a tua disposizione, oltre alle classiche funzioni di programmazione eventi, anche la possibilità di creare dei sondaggi ed invitare i tuoi contatti ad un voto online: potrai creare un sondaggio per la scelta della data e dell’orario di un evento, oppure inserire delle opzioni di testo libero da mettere al voto. Una volta creato il sondaggio inserendo tutte le opzioni necessarie, non ti resterà che invitare i tuoi amici a votare online.

Come creare una votazione elettronica con Doodle

Ammettiamo che Stefano debba decidere insieme ai suoi compagni di corso cosa regalare a Maria, che si laureerà a breve. Sappiamo tutti molto bene quanto possa essere difficile riuscire a prendere una decisione che metta d’accordo tutti, specialmente per occasioni come questa. La soluzione più semplice, dopo aver raccolto tutte le idee, è quella di permettere a ognuno di votare online e scegliere il regalo che ha ricevuto il numero più alto di preferenze. Niente di più facile grazie a Doodle: basterà creare un sondaggio con l’impostazione “Testo libero”, inserire le proposte per il regalo e infine inviare a tutti gli interessati il questionario creato per il voto online. Creare un sondaggio con votazione elettronica è un’operazione che potrai portare a termine in 4 semplici passaggi: inserimento dei dati generici del sondaggio (titolo e descrizione), inserimento delle proposte, settaggio delle impostazioni e invio degli inviti per le votazioni online. Per iniziare con il tuo sondaggio online, dovrai cliccare su “Programma un evento ” e inserire i dettagli generali come titolo del sondaggio e descrizione.