Czym jest grupa fokusowa?

Grupa fokusowa odpowiada na pytania w atmosferze moderowanej przez prowadzącego. Działania grupy oraz jej odpowiedzi na zadane pytania mogą stanowić wskazówki dla przyszłych badań dotyczących decyzji klientów, produktów i usług.

Grupy fokusowe doskonale sprawdzają się w marketingu, bibliotekarstwie, naukach społecznych oraz badaniach użytkowników. W przeciwieństwie do typowych wywiadów mogą one dostarczyć bardziej subtelnych, a jednocześnie naturalnych informacji zwrotnych. Ponadto łatwiej je zorganizować niż eksperymenty czy badania na dużą skalę.

Grupa może zostać poproszona o zapoznanie się z różnymi zagadnieniami, takimi jak: nowe produkty, aktualizacje funkcji lub opinie na dany temat lub kwestię. Badanie to wymaga obecności moderatora, który zapewni rzetelność wyników i ograniczy stronniczość. Często jest to osoba z firmy, która organizuje badanie i została przeszkolona w zakresie zapewniania dokładnych wyników.

Czym jest spotkanie grupy fokusowej?

Podczas spotkania grupy fokusowej moderator zadaje uczestnikom pytania dotyczące projektu, a uczestnicy są zachęcani do udzielania szczerych odpowiedzi.

Prowadzenie takiego spotkania nie jest trudne, ale osoby prowadzące muszą zadbać o to, by przebiegało ono zgodnie z wyznaczonymi celami i dostarczało informacji potrzebnych firmie.

Zacznij od sporządzenia listy celów grupy fokusowej. Cele te powinny określać rodzaj informacji, które chcesz przekazać i zebrać podczas spotkania. Na przykład firma może chcieć poznać opinie ludzi na temat nowego produktu.

Po ustaleniu celów spotkania grupy fokusowej należy wybrać osoby, które mają w nim uczestniczyć. Jeśli chcesz zebrać pomysły dotyczące nowego oprogramowania, zaproszeni uczestnicy powinni dobrze rozumieć terminologię techniczną.

Upewnij się, że dysponujesz odpowiednią salą do przeprowadzenia spotkania grupy fokusowej. Najlepiej, aby miejsce to znajdowało się w siedzibie Twojej firmy lub w jej pobliżu, ale nie utrudniaj uczestnikom dojazdu. Mogłoby to zniechęcić ich do udziału w spotkaniu.

Nie zapomnij się przedstawić i wyjaśnić, jaki jest cel grupy fokusowej.

Na koniec nie zapomnij sporządzić notatek lub nagrać spotkanie. Nie będziesz w stanie przedstawić firmie żadnych zaleceń, jeśli nie będziesz mieć zapisu swoich ustaleń.

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Jak zaplanować spotkanie grupy fokusowej?

Zebranie reprezentatywnej próby docelowych odbiorców będzie niełatwym zadaniem. Prawdopodobnie okaże się to niemożliwe, chyba że zautomatyzujesz ten proces za pomocą narzędzia takiego jak Doodle .

Z Group Poll Wystarczy wybrać przedział czasowy, w którym chcesz zorganizować grupę fokusową, i przesłać go uczestnikom. To oni zdecydują, kiedy są dostępni, a już po kilku minutach będziesz mógł zacząć ustalać terminy sesji.

Doodle Professional pozwala również na dodanie własnych elementów brandingowych do zaproszeń na spotkania — co jest świetnym rozwiązaniem, gdy zapraszasz osoby z zewnątrz. Umożliwia też wyłączenie reklam oraz wysyłanie przypomnień, aby zapewnić obecność wszystkich uczestników.

Jeśli organizujesz spotkanie w trybie wirtualnym, możesz dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji, a linki zostaną automatycznie dołączone do wiadomości e-mail wysyłanej po wybraniu terminu.