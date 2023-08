Hvad er en fokusgruppe?

I en fokusgruppe besvares spørgsmål i en modereret atmosfære. Gruppens aktiviteter og deres svar på spørgsmål, der stilles til dem, kan være retningsgivende for fremtidig forskning om kundebeslutninger, produkter og tjenester.

Fokusgrupper er ideelle til markedsføring, biblioteksvidenskab, samfundsvidenskab og brugerundersøgelser. De kan give mere subtil og naturlig feedback i modsætning til typiske interviews. Desuden er de lettere at arrangere end eksperimenter eller undersøgelser i stor skala.

Gruppen kan blive bedt om at se på en række forskellige ting, herunder nye produkter, opdateringer af funktioner eller tanker om et emne eller et spørgsmål. Denne forskning har brug for en moderator for at sikre legitime resultater og mindske skævheder. Dette er ofte en person fra den virksomhed, der udarbejder undersøgelsen, og som er uddannet i at sikre nøjagtige resultater.

Hvad er et fokusgruppemøde?

Under fokusgruppemødet stiller facilitatoren spørgsmål om projektet til deltagerne, og deltagerne opfordres til at være ærlige.

Det er ikke svært at afholde et af disse møder, men facilitatorerne skal sikre, at det holder sig til sine mål og giver oplysninger, som virksomheden har brug for.

Start med at lave en liste over målene for fokusgruppen. Målene skal definere den type information, som du ønsker at dele og indsamle på mødet. Virksomheden kan f.eks. ønske at kende folks tanker om et nyt produkt.

Når du har fastsat målene for dit fokusgruppemøde, skal du identificere de personer, du ønsker at deltage. Hvis du ønsker at indsamle idéer om et nyt softwareprogram, bør dine målinvitede deltagere være personer med et godt kendskab til det teknologirelaterede sprog.

Sørg for, at du har et passende lokale til at afholde fokusgruppemødet. Stedet skal helst være på eller tæt på din virksomhed, men gør det ikke for svært for folk at komme dertil. Det vil afskrække deltagerne fra at deltage.

Glem ikke at præsentere dig selv og tydeliggøre formålet med fokusgruppen.

Endelig må du ikke glemme at tage noter eller optage mødet. Du kan ikke komme med anbefalinger til virksomheden, hvis du ikke har et notat om dine resultater.

Hvordan planlægger man et fokusgruppemøde?

