O que é um grupo de foco?

Um grupo de foco responde a consultas em uma atmosfera moderada. As atividades do grupo e suas respostas a quaisquer perguntas que lhes sejam feitas podem orientar futuras pesquisas sobre as decisões, produtos e serviços dos clientes.

Os grupos de foco são ideais para marketing, ciência bibliotecária, ciências sociais e pesquisa de usuários. Eles podem oferecer um feedback mais sutil, porém natural, ao contrário das entrevistas típicas. Além disso, eles são mais fáceis de organizar do que experimentos ou pesquisas em larga escala.

O grupo pode ser solicitado a analisar uma série de coisas, incluindo: novos produtos, atualizações de características ou pensamentos sobre um tópico ou questão. Esta pesquisa precisa de um moderador para garantir resultados legítimos e diminuir o preconceito. Trata-se freqüentemente de alguém da empresa que está compilando o estudo e é treinado para garantir resultados precisos.

O que é uma reunião de grupo de foco?

Durante a reunião do grupo focal, o facilitador pergunta aos participantes sobre o projeto e os participantes são encorajados a honestamente.

A realização de uma dessas reuniões não é difícil, mas os facilitadores devem garantir que ela se mantenha fiel a seus objetivos e ofereça as informações de que a empresa necessita.

Comece por fazer uma lista de objetivos do grupo focal. Os objetivos devem definir o tipo de informação que você deseja compartilhar e reunir na reunião. Por exemplo, a empresa pode querer conhecer o pensamento das pessoas sobre um novo produto.

Após estabelecer os objetivos de sua reunião do grupo de foco, identifique as pessoas que você deseja assistir. Se você quiser reunir idéias sobre um novo programa de software, seus convidados alvo devem ser pessoas com um bom domínio da linguagem relacionada à tecnologia.

Certifique-se de que você tenha um espaço adequado para realizar a reunião do grupo focal. De preferência, o local deve ser no seu negócio ou perto dele, mas não dificulte muito o acesso das pessoas. Isso irá desencorajar os participantes de participar.

Não se esqueça de se apresentar e esclarecer o objetivo do grupo focal.

Finalmente, não se esqueça de tomar notas ou gravar a reunião. Você não pode fazer recomendações para a empresa se não tiver uma nota de suas constatações.

Como você marca uma reunião do grupo focal?

Tentar reunir uma boa amostra de seu público-alvo vai ser complicado. Provavelmente será impossível a menos que você automatize o processo usando uma ferramenta como Doodle.

Com Pesquisa de grupo você simplesmente tem que selecionar o intervalo de vezes que deseja manter seu grupo de foco e enviá-lo aos seus participantes. Eles decidirão quando estarão disponíveis e dentro de minutos você poderá começar a bloquear suas sessões.

Doodle Professional também permite adicionar sua própria marca aos convites para reuniões - o que é ótimo quando você convida membros do público. Também permite que você se livre de anúncios e envie lembretes para garantir a participação de todos.

Se você estiver realizando sua reunião virtualmente, você pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência e os links são automaticamente adicionados ao e-mail que você envia quando uma hora é selecionada.

Doodle facilita a reunião de seu comitê financeiro em minutos sem se enredar no inferno da programação. Experimente de graça hoje.