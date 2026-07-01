Vad är en fokusgrupp?

En fokusgrupp besvarar frågor i en modererad miljö. Gruppens aktiviteter och deras svar på de frågor som ställs till dem kan ligga till grund för framtida forskning om kundbeslut, produkter och tjänster.

Fokusgrupper är idealiska för marknadsföring, biblioteksvetenskap, samhällsvetenskap och användarundersökningar. De kan ge mer nyanserad och samtidigt naturlig feedback jämfört med vanliga intervjuer. Dessutom är de enklare att genomföra än experiment eller storskaliga undersökningar.

Gruppen kan ombes att ta ställning till en rad olika frågor, bland annat nya produkter, funktionsuppdateringar eller synpunkter på ett ämne eller en fråga. Denna undersökning kräver en moderator för att säkerställa tillförlitliga resultat och minimera partiskhet. Det är ofta en person från företaget som sammanställer undersökningen och som har fått utbildning i hur man säkerställer korrekta resultat.

Vad är ett fokusgruppsmöte?

Under fokusgruppsmötet ställer moderatorn frågor till deltagarna om projektet, och deltagarna uppmanas att svara ärligt.

Det är inte svårt att leda ett sådant möte, men mötesledaren måste se till att mötet håller sig till målen och ger den information som företaget behöver.

Börja med att göra en lista över fokusgruppens mål. Målen bör ange vilken typ av information ni vill dela med er av och samla in under mötet. Företaget kanske till exempel vill veta vad folk tycker om en ny produkt.

När du har fastställt målen för ditt fokusgruppsmöte ska du bestämma vilka personer du vill ska delta. Om du vill samla in idéer om ett nytt program bör du rikta inbjudan till personer som har god förståelse för det tekniska språket.

Se till att du har en lämplig lokal för fokusgruppsmötet. Lokalen bör helst ligga på eller i närheten av din arbetsplats, men se till att det inte är för svårt för deltagarna att ta sig dit. Annars riskerar du att avskräcka deltagarna från att delta.

Glöm inte att presentera dig själv och förklara syftet med fokusgruppen.

Glöm inte att göra anteckningar eller spela in mötet. Du kan inte lämna rekommendationer till företaget om du inte har några anteckningar om dina iakttagelser.

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Hur planerar man ett fokusgruppsmöte?

Det kommer att bli svårt att samla in ett representativt urval av din målgrupp. Det kommer troligen att vara omöjligt om du inte automatiserar processen med hjälp av ett verktyg som Doodle .

Med Group Poll Du behöver bara välja det tidsintervall då du vill genomföra din fokusgrupp och skicka det till deltagarna. De väljer själva när de är tillgängliga, och inom några minuter kan du börja boka in dina sessioner.

Doodle Professional Du kan också lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningarna – vilket är perfekt när du bjuder in allmänheten. Dessutom kan du ta bort annonser och skicka påminnelser för att se till att alla kommer.

Om du håller ditt möte virtuellt kan du lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, och länkarna läggs automatiskt till i det e-postmeddelande som skickas när en tid har valts.