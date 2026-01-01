फ़ोकस समूह क्या है?

एक फोकस समूह नियंत्रित वातावरण में प्रश्नों का उत्तर देता है। समूह की गतिविधियाँ और उन प्रश्नों के उत्तर जो उनसे पूछे जाते हैं, ग्राहकों के निर्णयों, उत्पादों और सेवाओं पर भविष्य के शोध का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

फ़ोकस समूह विपणन, पुस्तकालय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उपयोगकर्ता अनुसंधान के लिए आदर्श हैं। ये पारंपरिक साक्षात्कारों की तुलना में अधिक सूक्ष्म लेकिन प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, इन्हें प्रयोगों या बड़े पैमाने पर अनुसंधान की तुलना में आयोजित करना आसान होता है।

समूह से नए उत्पादों, फीचर अपडेट्स या किसी विषय या मुद्दे पर विचार जैसी विभिन्न चीज़ों को देखने के लिए कहा जा सकता है। इस शोध के लिए वैध परिणाम सुनिश्चित करने और पक्षपात कम करने हेतु एक मॉडरेटर की आवश्यकता होती है। यह अक्सर कंपनी का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अध्ययन संकलित कर रहा होता है और सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित होता है।

फोकस समूह बैठक क्या है?

फोकस समूह बैठक के दौरान, संचालक प्रतिभागियों से परियोजना के बारे में प्रश्न पूछता है और प्रतिभागियों को ईमानदारी से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इन बैठकों में से किसी एक का संचालन करना कठिन नहीं है, लेकिन संचालकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह अपने लक्ष्यों के अनुरूप रहे और कंपनी को आवश्यक जानकारी प्रदान करे।

फ़ोकस समूह के लक्ष्यों की एक सूची बनाकर शुरुआत करें। उद्देश्य यह निर्धारित करते हैं कि आप बैठक में किस प्रकार की जानकारी साझा करना और एकत्र करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी नए उत्पाद के बारे में लोगों की राय जानना चाह सकती है।

अपनी फोकस समूह बैठक के उद्देश्य निर्धारित करने के बाद, उन लोगों की पहचान करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं। यदि आप किसी नए सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम के बारे में विचार इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपके लक्षित आमंत्रित वे लोग होने चाहिए जिन्हें तकनीकी-संबंधी भाषा की अच्छी समझ हो।

सुनिश्चित करें कि आपके पास फोकस समूह बैठक आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान हो। वरीयता यह हो कि वह स्थान आपके व्यवसाय के पास या उसके समीप हो, लेकिन लोगों के लिए वहां पहुंचना बहुत कठिन न हो। अन्यथा, इससे प्रतिभागियों की भागीदारी में हतोत्साह पैदा होगा।

अपना परिचय देना और फोकस समूह का उद्देश्य स्पष्ट करना न भूलें।

अंत में, बैठक के नोट्स लेने या रिकॉर्ड करने को न भूलें। यदि आपके पास अपनी निष्कर्षों का कोई नोट नहीं है, तो आप कंपनी को कोई सिफारिश नहीं कर सकते।

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आप फोकस ग्रुप की बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

अपने लक्षित दर्शकों का एक अच्छा नमूना एकत्र करना मुश्किल होगा। यह संभवतः असंभव होगा जब तक आप जैसे किसी टूल का उपयोग करके इस प्रक्रिया को स्वचालित नहीं कर लेते। Doodle .

के साथ ग्रुप पोल आपको बस अपने फोकस समूह के लिए समय की वह अवधि चुननी है और उसे अपने प्रतिभागियों को भेजना है। वे तय करेंगे कि वे कब उपलब्ध हैं और कुछ ही मिनटों में आप अपने सत्रों को लॉक करना शुरू कर सकेंगे।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने की सुविधा भी देता है – जो तब बहुत अच्छा होता है जब आप आम जनता को आमंत्रित कर रहे हों। यह आपको विज्ञापनों को हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए रिमाइंडर भेजने की सुविधा भी देता है कि हर कोई शामिल हो।

यदि आप अपनी बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित कर रहे हैं, तो आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और समय चुनने पर आप जो ईमेल भेजते हैं, उसमें लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं।