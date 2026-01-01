Czym jest komitet wykonawczy?

Komitet wykonawczy to grupa wybranych liderów, którzy pełnią rolę organu kierowniczego zarządu. Pełnią oni nie tylko funkcję łącznika między zarządem a kierownictwem odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie firmą, ale mogą również podejmować decyzje w imieniu zarządu oraz przedstawiać zalecenia dotyczące wszelkich problemów, z jakimi boryka się organizacja.

Pełniąc funkcję łącznikową, komitet wykonawczy będzie nadzorował realizację polityki zarządu oraz dbał o to, by spółka przestrzegała zasad dobrego zarządzania.

W jej skład wchodzą zazwyczaj członkowie kierownictwa wyższego szczebla (osoby na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla oraz kierownicy działów), ale mogą w niej również zasiadać osoby mianowane przez zarząd. Niektóre organizacje mogą nawet organizować wybory na niektóre stanowiska.

Komisja ustala priorytety spraw, które należy przedłożyć zarządowi, określa harmonogram lub porządek obrad posiedzeń zarządu oraz może pełnić funkcje zarządu w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy członkowie zarządu nie są łatwo dostępni.

Czym jest posiedzenie komitetu wykonawczego?

To właśnie tutaj zbiera się komitet wykonawczy, aby omówić bieżące sprawy firmy. Ponieważ jest to mniejsza grupa, jej członkowie mogą spotykać się częściej niż zarząd, aby zapewnić realizację celów firmy zgodnie z planem.

Zazwyczaj spotkania te będą prowadzone przez dyrektora generalnego, który może je organizować co tydzień lub co miesiąc. Ważne jest, aby wszystkie te spotkania rozpoczynać w pozytywnym nastroju, co pozwoli zmotywować zespół kierowniczy.

Następnie każdy członek komisji powinien przedstawić najważniejsze informacje lub uwagi dotyczące projektów leżących w zakresie jego kompetencji oraz wskazać ewentualne przeszkody. Spotkania te niekoniecznie mają na celu zagłębianie się w szczegóły realizacji zadań, ale raczej spojrzenie z szerszej perspektywy, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem lub że w razie potrzeby wprowadza się odpowiednie korekty.

Ważne jest również, aby podczas tych spotkań poruszać kwestie dotyczące klientów i pracowników. Sukces Twojej firmy zależy od osób, które kupują Twoje produkty, oraz od tych, którzy dla Ciebie pracują, dlatego zawsze pamiętaj o uwzględnianiu ich obaw.

Świetnym sposobem na osiągnięcie tego celu jest regularne sprawdzanie opinii obu grup za pomocą ankiet. Wyniki tych ankiet można następnie omówić na posiedzeniu komitetu wykonawczego i przyjąć plan działania mający na celu rozwiązanie zgłoszonych problemów.

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Jak zaplanować posiedzenie komitetu wykonawczego?

Sama nazwa „komitet wykonawczy” sugeruje, że chodzi o zebranie w jednym miejscu wielu zapracowanych liderów. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza gdy ich kalendarze są najprawdopodobniej przepełnione spotkaniami. Właśnie w takiej sytuacji Doodle może pomóc.

Nasze Group Poll To narzędzie pozwala zaproponować kilka terminów osobom, które chcesz zaprosić na spotkanie. Uczestnicy sami zdecydują, które z nich im odpowiadają, a w ciągu kilku minut spotkanie zostanie zarezerwowane.

Doodle Professional pozwala również na dodanie własnych elementów brandingowych do zaproszeń na spotkania — co świetnie sprawdza się na wyższych szczeblach, gdzie uczestniczą interesariusze i inwestorzy. Umożliwia to wyłączenie reklam oraz ustawianie terminów i przypomnień.

Jeśli organizujesz spotkanie w trybie wirtualnym, możesz dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji, a linki zostaną automatycznie dołączone do wiadomości e-mail wysyłanej po wybraniu terminu.