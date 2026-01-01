¿Qué es un comité ejecutivo?

Un comité ejecutivo es un grupo de dirigentes elegidos que actúan como panel de dirección del consejo de administración. Además de servir de enlace entre el consejo y la gestión diaria de la empresa, también pueden tomar decisiones en nombre del consejo y hacer recomendaciones sobre cualquier problema al que se enfrente la organización.

En su calidad de enlace, el comité ejecutivo supervisará las políticas del consejo y velará por que la empresa respete las prácticas de buen gobierno.

Suele estar compuesto por altos ejecutivos (directivos y jefes de departamento), pero también puede incluir a personas nombradas por el consejo. Algunas organizaciones pueden incluso celebrar elecciones para algunos de los puestos.

El comité da prioridad a los problemas que se plantean al consejo, especifica el calendario o el orden del día de las reuniones del consejo y puede actuar en su lugar en situaciones de emergencia cuando los miembros del consejo no están disponibles.

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¿Qué es una reunión del Comité Ejecutivo?

El comité ejecutivo se reúne para debatir los asuntos de la empresa. Al ser un grupo más reducido, puede reunirse con mayor regularidad que el consejo de administración para asegurarse de que los objetivos de la empresa siguen su curso.

Por lo general, estas reuniones estarán presididas por el CEO, que puede planificarlas semanal o mensualmente. Es importante empezar todas estas reuniones con una nota positiva para motivar al equipo directivo.

A continuación, cada miembro del comité debe proporcionar actualizaciones o comentarios esenciales sobre los proyectos de su ámbito de actuación y poner de relieve los posibles bloqueos. En estas reuniones no se trata necesariamente de entrar en el meollo de cómo se están haciendo las cosas, sino de dar un paso atrás para asegurarse de que las cosas siguen su curso o se ajustan según sea necesario.

También es importante plantear los problemas de los clientes/empleados en estas reuniones. El éxito de su empresa depende de los que compran sus productos y de los que trabajan para usted, así que asegúrese de abordar siempre sus preocupaciones.

Una buena forma de hacerlo es realizar encuestas periódicas a ambos grupos. Después, en la reunión del comité ejecutivo, se pueden analizar y adoptar un plan de acción para resolver los problemas.

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¿Cómo programar una reunión del comité ejecutivo?

Un comité ejecutivo, por su propio nombre, significa intentar reunir a muchos líderes ocupados. Eso no es poca cosa cuando sus agendas están probablemente desbordadas de reuniones. Aquí es donde Doodle puede ayudar.

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Nuestra herramienta Encuesta de grupo te permite ofrecer una serie de horarios a las personas que quieres que participen en la reunión. Ellos decidirán cuáles les convienen y en cuestión de minutos tendrás algo reservado.

Doodle Professional también te permite añadir tu propia marca a las invitaciones de las reuniones, lo que es estupendo a un nivel superior, con la participación de partes interesadas e inversores. Te permite deshacerte de los anuncios y establecer plazos y recordatorios.

Si vas a celebrar la reunión virtualmente, puedes añadir tu herramienta de videoconferencia favorita y los enlaces se añaden automáticamente al correo electrónico que envías cuando se selecciona una hora.

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