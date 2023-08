Qu'est-ce qu'un comité exécutif ?

Un comité exécutif est un groupe de dirigeants élus qui font office de comité directeur pour le conseil d'administration. En plus d'assurer la liaison entre le conseil et la gestion quotidienne de l'entreprise, ils peuvent également prendre des décisions au nom du conseil et formuler des recommandations sur les problèmes auxquels l'organisation peut être confrontée.

Dans sa fonction de liaison, le comité exécutif supervisera les politiques du conseil et veillera à ce que l'entreprise adhère aux bonnes pratiques de gouvernance.

Il est souvent composé de cadres supérieurs (dirigeants et chefs de service), mais peut également inclure des personnes nommées par le conseil d'administration. Certaines organisations peuvent même organiser des élections pour certains de ces postes.

Le comité donne la priorité aux problèmes qui se posent au conseil, définit le calendrier ou l'ordre du jour des réunions du conseil et peut remplacer le conseil en cas d'urgence lorsque les membres du conseil ne sont pas disponibles.

Qu'est-ce qu'une réunion du comité exécutif ?

C'est le lieu où le comité exécutif se réunit pour discuter des problèmes de l'entreprise. Comme il s'agit d'un groupe plus restreint, il peut se réunir plus régulièrement que le conseil d'administration pour s'assurer que les objectifs de l'entreprise restent sur la bonne voie.

En général, ces réunions sont présidées par le PDG, qui peut les planifier sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Il est important de commencer toutes ces réunions sur une note positive pour motiver l'équipe de direction.

Ensuite, chaque membre du comité doit fournir des mises à jour essentielles ou un retour d'information sur les projets relevant de son champ d'action et souligner les éventuels blocages. Ces réunions n'ont pas nécessairement pour but d'entrer dans le détail de la façon dont les choses sont faites, mais de prendre du recul pour s'assurer que les choses restent sur la bonne voie ou sont ajustées si nécessaire.

Il est également important de soulever les problèmes des clients et des employés lors de ces réunions. Le succès de votre entreprise repose sur ceux qui achètent votre produit et ceux qui travaillent pour vous, alors assurez-vous de toujours répondre à leurs préoccupations.

Un excellent moyen d'y parvenir est de procéder régulièrement à des sondages auprès des deux groupes. Ces résultats peuvent ensuite être examinés lors de la réunion du comité exécutif et un plan d'action peut être adopté pour résoudre les problèmes.

Comment programmer une réunion du comité exécutif ?

Un comité exécutif, par son nom même, signifie qu'il faut essayer de réunir un grand nombre de dirigeants très occupés. Ce n'est pas une mince affaire lorsque leurs emplois du temps débordent probablement de réunions. C'est là que Doodle peut vous aider.

Notre outil Sondage de groupe vous permet de proposer une série d'heures aux personnes que vous souhaitez voir participer à la réunion. Ils décideront de ceux qui leur conviennent et en quelques minutes, vous aurez réservé quelque chose.

L'outil Doodle Professional vous permet également d'ajouter votre propre marque aux invitations à des réunions - ce qui est idéal à un niveau supérieur impliquant des parties prenantes et des investisseurs. Il vous permet de vous débarrasser des publicités et de fixer des échéances et des rappels.

Si vous organisez votre réunion virtuellement, vous pouvez ajouter votre outil de vidéoconférence préféré et des liens sont automatiquement ajoutés à l'e-mail que vous envoyez lorsqu'une heure est sélectionnée.

Avec Doodle, il est facile pour vous d'inciter vos collaborateurs à se réunir rapidement et régulièrement sans se perdre dans une mer d'e-mails sans fin. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.