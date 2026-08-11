Was ist eine Sitzung des Exekutivausschusses?

Was ist ein Exekutivausschuss?

Ein Exekutivausschuss ist eine Gruppe von gewählten Führungskräften, die als Lenkungsgremium für den Vorstand fungieren. Er ist nicht nur das Bindeglied zwischen dem Vorstand und dem Tagesgeschäft eines Unternehmens, sondern kann auch Entscheidungen im Namen des Vorstands treffen und Empfehlungen für alle Probleme der Organisation abgeben.

In seiner Funktion als Bindeglied überwacht der Exekutivausschuss die Richtlinien des Vorstands und stellt sicher, dass sich das Unternehmen an gute Governance-Praktiken hält.

Er setzt sich häufig aus leitenden Angestellten zusammen (C-Ebene und Abteilungsleiter), kann aber auch Personen umfassen, die vom Vorstand ernannt werden. In einigen Organisationen werden sogar Wahlen für einige der Positionen abgehalten.

Der Ausschuss setzt Prioritäten für den Vorstand, legt den Zeitplan oder die Tagesordnung für Vorstandssitzungen fest und kann in Notfällen anstelle des Vorstands handeln, wenn Vorstandsmitglieder nicht verfügbar sind.

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Was ist eine Vorstandssitzung?

Hier kommt der Exekutivausschuss zusammen, um die anstehenden Fragen des Unternehmens zu erörtern. Da es sich um eine schlankere Gruppe handelt, kann sie regelmäßiger zusammentreten als der Vorstand, um sicherzustellen, dass die Ziele des Unternehmens auf Kurs bleiben.

In der Regel werden diese Sitzungen vom CEO geleitet, der sie auf wöchentlicher oder monatlicher Basis plant. Es ist wichtig, alle diese Sitzungen mit einer positiven Note zu beginnen, um das Führungsteam zu motivieren.

Als nächstes sollte jedes Ausschussmitglied wesentliche Aktualisierungen oder Rückmeldungen zu den Projekten in seinem Zuständigkeitsbereich geben und etwaige Hindernisse aufzeigen. Bei diesen Treffen geht es nicht unbedingt darum, in die Einzelheiten der Arbeit einzutauchen, sondern einen Schritt zurückzutreten, um sicherzustellen, dass die Dinge auf dem richtigen Weg sind oder bei Bedarf angepasst werden.

Es ist auch wichtig, in diesen Besprechungen Probleme mit Kunden/Mitarbeitern anzusprechen. Wie gut Ihr Unternehmen läuft, hängt von denjenigen ab, die Ihr Produkt kaufen und denjenigen, die für Sie arbeiten; gehen Sie also immer auf deren Anliegen ein.

Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, ist die regelmäßige Überprüfung der Wahrnehmung beider Gruppen durch Umfragen. Diese können dann in der Vorstandssitzung besprochen und ein Aktionsplan zur Lösung der Probleme verabschiedet werden.

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Wie plant man eine Sitzung des Exekutivausschusses?

Ein Exekutivausschuss bedeutet, dass man versucht, viele vielbeschäftigte Führungskräfte zusammenzubringen. Das ist kein leichtes Unterfangen, wenn deren Terminkalender wahrscheinlich mit Sitzungen überfüllt ist. Hier kann Doodle helfen.

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Mit unserem Tool Gruppenumfrage können Sie denjenigen, die an der Besprechung teilnehmen sollen, eine Reihe von Zeiten anbieten. Die Teilnehmer entscheiden dann, welche Zeiten für sie in Frage kommen, und innerhalb von Minuten haben Sie einen Termin gebucht.

Mit Doodle Professional können Sie die Einladungen zu Besprechungen auch mit Ihrem eigenen Branding versehen, was auf Führungsebene mit Interessenvertretern und Investoren von großem Nutzen ist. Sie können Anzeigen loswerden und Fristen und Erinnerungen festlegen.

Wenn Sie Ihre Besprechung virtuell abhalten, können Sie Ihr bevorzugtes Videokonferenz-Tool hinzufügen, und die Links werden automatisch in die E-Mail eingefügt, die Sie versenden, sobald ein Termin ausgewählt wurde.

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