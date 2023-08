O que é um comitê executivo?

Um comitê executivo é um grupo de líderes eleitos que atuam como um painel de direção para o conselho. Além de ser uma ligação entre a diretoria e a administração cotidiana de uma empresa, eles também podem tomar decisões em nome da diretoria e fornecer recomendações para quaisquer questões que a organização possa estar enfrentando.

Em sua capacidade de ligação, o comitê executivo supervisionará as políticas do conselho e assegurará que a empresa adira às boas práticas de governança.

É freqüentemente composto por executivos de nível sênior (aqueles no nível C e chefes de departamento), mas também pode incluir pessoas que a diretoria nomeia. Algumas organizações podem até mesmo realizar eleições para alguns dos cargos.

O comitê prioriza os problemas crescentes para a diretoria, especifica o cronograma ou a agenda das reuniões da diretoria e pode agir no lugar da diretoria durante emergências quando os membros da diretoria não estiverem prontamente disponíveis.

O que é uma reunião do comitê executivo?

É aqui que o comitê executivo se reúne para discutir as questões da empresa em questão. Sendo um grupo mais enxuto, eles podem se reunir mais regularmente do que a diretoria para garantir que os objetivos da empresa se mantenham no caminho certo.

Geralmente, essas reuniões serão presididas pelo CEO, que poderá planejá-las semanal ou mensalmente. É importante iniciar todas estas reuniões com uma nota positiva para motivar a equipe de liderança.

Em seguida, cada membro do comitê deve fornecer atualizações essenciais ou feedback sobre os projetos sob seu escopo e destacar quaisquer bloqueadores. Estas reuniões não são necessariamente sobre como as coisas estão sendo feitas, mas sobre como dar um passo atrás para garantir que as coisas permaneçam no caminho certo ou sejam ajustadas conforme a necessidade.

Também é importante levantar questões de clientes/empregados nestas reuniões. O quão bem seu negócio está baseado em quem compra seu produto e em quem trabalha para você, portanto, certifique-se de sempre tratar de suas preocupações.

Uma ótima maneira de fazer isso é fazer verificações de senso regulares de ambos os grupos com pesquisas. Estas podem então ser analisadas na reunião do comitê executivo e um plano de ação para tratar das questões adotadas.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como agendar uma reunião do comitê executivo?

Um comitê executivo pelo seu próprio nome significa tentar reunir muitos líderes ocupados. Isso não é pouca coisa quando seus horários provavelmente estão sobrecarregados com reuniões. É aqui que Doodle pode ajudar.

Nossa ferramenta Group Poll permite que você ofereça uma gama de horários para aqueles que você quiser na reunião. Eles decidirão quais trabalharão para eles e em poucos minutos você terá algo reservado.

Doodle também permite adicionar sua própria marca aos convites para reuniões - o que é ótimo em um nível sênior envolvendo partes interessadas e investidores. Ele permite que você se livre de anúncios e estabeleça prazos e lembretes.

Se você estiver realizando sua reunião virtualmente, você pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência e os links são automaticamente adicionados ao e-mail que você envia quando uma hora é selecionada.

Doodle facilita a reunião rápida e regular de seu executivo sem se perder em um mar de e-mails intermináveis. Experimente hoje gratuitamente.