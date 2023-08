Cos'è un comitato esecutivo?

Un comitato esecutivo è un gruppo di leader eletti che agisce come un comitato direttivo per il consiglio di amministrazione. Oltre a fungere da collegamento tra il consiglio e la gestione quotidiana dell'azienda, può prendere decisioni per conto del consiglio e fornire raccomandazioni su eventuali problemi dell'organizzazione.

Nella sua funzione di collegamento, il comitato esecutivo supervisiona le politiche del consiglio e garantisce che l'azienda aderisca alle pratiche di buona governance.

Spesso è composto da dirigenti di alto livello (dirigenti di livello C e direttori di dipartimento), ma può anche includere persone nominate dal consiglio di amministrazione. Alcune organizzazioni possono anche indire elezioni per alcune posizioni.

Il comitato stabilisce l'ordine di priorità dei problemi da sottoporre al consiglio di amministrazione, definisce il calendario o l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione e può sostituirsi al consiglio di amministrazione in caso di emergenza, quando i membri del consiglio non sono prontamente disponibili.

Che cos'è una riunione del comitato esecutivo?

È il momento in cui il comitato esecutivo si riunisce per discutere delle questioni aziendali. Essendo un gruppo più snello, può riunirsi più regolarmente del consiglio di amministrazione per garantire che gli obiettivi dell'azienda rimangano in linea.

In genere, queste riunioni sono presiedute dall'amministratore delegato, che può organizzarle su base settimanale o mensile. È importante iniziare tutte le riunioni con una nota positiva per motivare il team di leadership.

Successivamente, ogni membro del comitato deve fornire aggiornamenti o feedback essenziali sui progetti di sua competenza e sottolineare eventuali ostacoli. Queste riunioni non devono necessariamente entrare nel merito di come vengono svolte le cose, ma fare un passo indietro per assicurarsi che le cose rimangano in carreggiata o vengano modificate se necessario.

È anche importante sollevare i problemi dei clienti/dipendenti in queste riunioni. Il successo della vostra azienda si basa su coloro che acquistano i vostri prodotti e su coloro che lavorano per voi, quindi assicuratevi di rispondere sempre alle loro preoccupazioni.

Un ottimo modo per farlo è quello di effettuare controlli regolari su entrambi i gruppi con sondaggi. I risultati possono poi essere esaminati durante la riunione del comitato esecutivo e adottare un piano d'azione per risolvere i problemi.

Come programmare una riunione del Comitato esecutivo?

