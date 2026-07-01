Vad är en verkställande kommitté?

En verkställande kommitté är en grupp valda ledare som fungerar som en styrgrupp för styrelsen. Förutom att fungera som en länk mellan styrelsen och företagets dagliga ledning kan de även fatta beslut på styrelsens vägnar och lämna rekommendationer i frågor som organisationen kan ställas inför.

I sin roll som kontaktorgan kommer verkställande utskottet att övervaka styrelsens riktlinjer och se till att företaget följer god bolagsstyrning.

Den består ofta av ledande befattningshavare (personer på C-nivå och avdelningschefer), men kan även omfatta personer som styrelsen utser. Vissa organisationer kan till och med hålla val till vissa av posterna.

Kommittén prioriterar aktuella frågor för styrelsen, fastställer tidsplanen eller dagordningen för styrelsemötena och kan agera i styrelsens ställe i nödsituationer när styrelseledamöterna inte är tillgängliga.

Vad är ett möte i verkställande utskottet?

Det är här ledningsgruppen samlas för att diskutera aktuella frågor som rör företaget. Eftersom gruppen är mindre kan de träffas oftare än styrelsen för att se till att företagets mål följs.

I regel leds dessa möten av verkställande direktören, som kan planera dem på veckobasis eller månadsbasis. Det är viktigt att inleda alla dessa möten på ett positivt sätt för att motivera ledningsgruppen.

Därefter bör varje medlem i kommittén lämna viktiga uppdateringar eller synpunkter på de projekt som faller inom deras ansvarsområde och lyfta fram eventuella hinder. Dessa möten handlar inte nödvändigtvis om att gå in på detaljerna kring hur arbetet utförs, utan om att ta ett steg tillbaka för att säkerställa att allt fortskrider enligt plan eller justeras vid behov.

Det är också viktigt att ta upp frågor som rör kunder och medarbetare vid dessa möten. Hur väl ditt företag klarar sig beror på dem som köper dina produkter och dem som arbetar för dig, så se till att alltid ta itu med deras frågor och funderingar.

Ett bra sätt att göra detta är att regelbundet genomföra enkäter för att få en bild av hur båda grupperna upplever situationen. Resultaten kan sedan diskuteras vid styrelsemötet, och en handlingsplan för att åtgärda eventuella problem kan antas.

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Hur bokar man in ett möte i ledningsgruppen?

En ledningsgrupp innebär, redan enligt namnet, att man försöker samla en stor grupp upptagna ledare. Det är ingen liten bedrift när deras scheman förmodligen är fullspäckade med möten. Det är här Doodle kan hjälpa till.

Vår Group Poll Med det här verktyget kan du föreslå flera olika tider för de personer du vill ha med på mötet. De väljer sedan vilka tider som passar dem, och inom några minuter är mötet bokat.

Doodle Professional Du kan också lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningarna – vilket är utmärkt vid möten på hög nivå där intressenter och investerare deltar. Du kan dessutom stänga av annonser samt ställa in tidsfrister och påminnelser.

Om du håller ditt möte virtuellt kan du lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, och länkarna läggs automatiskt till i det e-postmeddelande som skickas när en tid har valts.