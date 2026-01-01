मुख्य सामग्री पर जाएँ
बैठक के प्रकार

कार्यकारिणी समिति की बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Heading Image Group 6

कार्यकारी समिति क्या है?

कार्यकारी समिति निर्वाचित नेताओं का एक समूह है जो बोर्ड के लिए एक मार्गदर्शन पैनल के रूप में कार्य करता है। बोर्ड और कंपनी के दैनिक प्रबंधन के बीच संपर्क सूत्र होने के साथ-साथ, यह अपने बोर्ड की ओर से निर्णय ले सकती है और संगठन को हो सकने वाली किसी भी समस्या के लिए सिफारिशें प्रदान कर सकती है।

अपने समन्वय की भूमिका में, कार्यकारी समिति बोर्ड की नीतियों की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी सुशासन के सिद्धांतों का पालन करे।

यह अक्सर वरिष्ठ-स्तरीय अधिकारियों (सी-स्तर के अधिकारी और विभागों के प्रमुख) से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुछ संगठन कुछ पदों के लिए चुनाव भी आयोजित कर सकते हैं।

समिति बोर्ड के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं को प्राथमिकता देती है, बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यक्रम या एजेंडा निर्धारित करती है और आपातकालीन स्थितियों में जब बोर्ड के सदस्य तुरंत उपलब्ध नहीं होते, तब बोर्ड की ओर से कार्य कर सकती है।

कार्यकारिणी समिति की बैठक क्या है?

यहीं कार्यकारी समिति एकत्रित होती है ताकि कंपनी के मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की जा सके। एक छोटे समूह होने के कारण, वे बोर्ड की तुलना में अधिक नियमित रूप से मिल सकते हैं ताकि कंपनी के लक्ष्य सही दिशा में बने रहें।

आम तौर पर, इन बैठकों की अध्यक्षता सीईओ करेंगे, जो इन्हें साप्ताहिक या मासिक आधार पर आयोजित कर सकते हैं। नेतृत्व टीम को प्रेरित करने के लिए इन सभी बैठकों की शुरुआत सकारात्मक नोट पर करना महत्वपूर्ण है।

इसके बाद, समिति के प्रत्येक सदस्य को अपने दायरे में आने वाले प्रोजेक्ट्स पर आवश्यक अपडेट या फीडबैक देना चाहिए और किसी भी बाधा को उजागर करना चाहिए। ये बैठकें जरूरी नहीं कि काम कैसे हो रहा है इसकी बारीकियों में जाएँ, बल्कि एक कदम पीछे हटकर यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है या आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा रहा है।

इन बैठकों में ग्राहक/कर्मचारी संबंधी मुद्दे उठाना भी महत्वपूर्ण है। आपका व्यवसाय कितना सफल होता है, यह आपके उत्पाद को खरीदने वालों और आपके लिए काम करने वालों पर निर्भर करता है, इसलिए हमेशा उनकी चिंताओं का समाधान करना सुनिश्चित करें।

इसे करने का एक शानदार तरीका है कि दोनों समूहों के नियमित सेंसेस चेक्स सर्वेक्षणों के माध्यम से लिए जाएँ। इन्हें फिर कार्यकारी समिति की बैठक में देखा जा सकता है और समस्याओं को दूर करने के लिए एक कार्ययोजना अपनाई जा सकती है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

कार्यकारिणी समिति की बैठक कैसे निर्धारित करें? 

एक कार्यकारी समिति अपने नाम से ही कई व्यस्त नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास करती है। जब उनके कार्यक्रम बैठकें से लबरेज़ होते हैं, तो यह कोई आसान काम नहीं है। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

हमारा ग्रुप पोल यह टूल आपको मीटिंग में शामिल होने के इच्छुक लोगों को विभिन्न समय विकल्प देने की सुविधा देता है। वे तय करेंगे कि कौन से समय उनके लिए उपयुक्त हैं, और कुछ ही मिनटों में आपकी बुकिंग हो जाएगी।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने की सुविधा भी देता है – जो हितधारकों और निवेशकों को शामिल करने वाले वरिष्ठ स्तर पर बहुत अच्छा है। यह आपको विज्ञापनों को हटाने और समय-सीमा तथा अनुस्मारक निर्धारित करने की सुविधा देता है।

यदि आप अपनी बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित कर रहे हैं, तो आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और समय चुनने पर आपके द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल में लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं।

Doodle यह आपके कार्यकारी को अनंत ईमेलों के सागर में खोए बिना, जल्दी और नियमित रूप से मिलने में आसानी प्रदान करता है। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएँ।

शेयर करें

संबंधित सामग्री

3 Moments You Outgrow Your Calendar Tool (podcast series)
साक्षात्कार

3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल छोटा पड़ जाता है

लेख पढ़ें
Compute Will Be Like Oil — CEO AI Cost Strategy (podcast series)
साक्षात्कार

कंप्यूटिंग तेल जैसी हो जाएगी: एआई लागत रणनीति पर एक सीईओ का दृष्टिकोण

लेख पढ़ें
A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
बैठक के प्रकार

अस्पताल प्रणाली बोर्ड की समय-सारिणी कैसे निर्धारित करें: एक शासन अधिकारी की मार्गदर्शिका

लेख पढ़ें

Doodle के साथ शेड्यूलिंग की गुत्थी सुलझाएँ