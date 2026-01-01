Firma Doodle uzyskała najwyższy poziom certyfikacji bezpieczeństwa

W ramach znaczącego kroku w kierunku zapewnienia naszym użytkownikom najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, Doodle z dumą ogłasza pomyślne ukończenie programu certyfikacyjnego MSP Verify (MSPCV) na poziomie 3 organizowanego przez MSPAlliance oraz audytu SOC 2 typu 2.

Te akredytacje stanowią przełomowy moment w naszych działaniach na rzecz zapewnienia bezpiecznej i godnej zaufania platformy dla osób prywatnych i marek na całym świecie.

Wyjaśnijmy, co to dla Ciebie oznacza.

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Zrozumienie akredytacji

Certyfikacja MSPCV poziomu 3 opiera się na 10 celach kontrolnych określony w Ujednoliconym Standardzie Certyfikacji dla Usług w Chmurze i Dostawców Usług Zarządzanych (UCS).

Program ten, będący najstarszym na świecie w branży chmury obliczeniowej i dostawców usług zarządzanych, cieszy się światową renomą i jest stosowany na pięciu kontynentach.

Audyt SOC 2 typu 2 przeprowadzony przez firmę Doodle jest zgodny z UCS oraz kryteriami usług zaufania w zakresie bezpieczeństwa i obejmuje kluczowe obszary, takie jak poufność, prywatność oraz dostępność .

Cechą wyróżniającą te akredytacje jest dokładność przeprowadzanych audytów.

System Doodle został poddany szczegółowej analizie, w wyniku której powstały dwa kompleksowe raporty zweryfikowane i podpisane przez niezależną firmę audytorską.

Taki poziom przejrzystości gwarantuje, że każdy obszar procesowy jest nie tylko udokumentowany, ale także spełnia najwyższe standardy.

Znaczenie dla użytkowników serwisu Doodle

Dla naszych cenionych użytkowników te certyfikaty stanowią dowód niezmiennego zaangażowania serwisu Doodle w zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Dzięki uzyskaniu certyfikatu Cyber Verify Level 3 wraz z certyfikatem SOC 2 typu 2 firma Doodle znalazła się w czołowym jednym procencie dostawców usług zarządzanych (MSP) na całym świecie.

Oznacza to, że wybierając Doodle do planowanie organizując spotkania i zarządzając swoim czasem, wybierasz platformę, która przewyższa rygorystyczne standardy ustanowione przez branżę.

A co z 10 kluczowymi celami kontrolnymi? Cóż, dzięki nim Doodle wyróżnia się w takich obszarach, jak zarządzanie, polityki, poufność i nie tylko.

Ta akredytacja to nie tylko znak uznania, ale także zobowiązanie do dążenia do doskonałości w każdym aspekcie naszej działalności. Oznacza to, że korzystając z serwisu Doodle, korzystasz z platformy, która stawia na pierwszym miejscu Twoją prywatność, bezpieczeństwo oraz ogólne wrażenia.

Co więcej, nasz certyfikat Cyber Verify na poziomie 3 – najwyższym z możliwych – odzwierciedla nasze zaangażowanie w utrzymywanie przewagi w nieustannie zmieniającym się świecie bezpieczeństwa internetowego.

To nie jest tylko certyfikat – to obietnica, że bezpieczeństwo informacji jest dla nas najwyższym priorytetem.

Spotkaj się w ciągu kilku minut Dzięki kontu w serwisie Doodle możesz szybko i całkowicie bezpłatnie organizować wydarzenia

Podsumowując…

W świecie, w którym interakcje cyfrowe są normą, bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie.

Certyfikaty Doodle w ramach programu MSP Verify (MSPCV) organizacji MSPAlliance na poziomie 3 oraz certyfikat SOC 2 typu 2 potwierdzają nasze zaangażowanie w dostarczanie platformy do planowania, której można zaufać.

Wybierając Doodle, nie tylko organizujesz spotkania, ale wybierasz partnera, który dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i płynne działanie serwisu.

Wasze zaufanie jest dla nas najważniejsze, a te akredytacje są dowodem naszego zaangażowania.

Świętując to osiągnięcie, z niecierpliwością czekamy na możliwość dalszego zapewniania Państwu bezpiecznego i niezawodnego systemu planowania.

Dziękujemy za wybranie serwisu Doodle – gdzie bezpieczeństwo idzie w parze z prostotą.