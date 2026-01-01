Doodle obtiene la máxima acreditación de seguridad

En un importante paso adelante para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad a nuestros usuarios, Doodle se enorgullece de anunciar que ha completado con éxito la certificación de nivel 3 y la auditoría SOC 2 de tipo 2 del programa MSP Verify de MSPAlliance (MSPCV).

Estas acreditaciones marcan un momento crucial en nuestro compromiso de proporcionar una plataforma segura y de confianza para particulares y marcas de todo el mundo.

Vamos a explicarle lo que esto significa para usted.

Comprender las acreditaciones

La certificación MSPCV de Nivel 3 se basa en los 10 objetivos de control del Estándar de Certificación Unificado para Nube y MSP (UCS).

Este programa, al ser el más antiguo en el mundo de la computación en nube y los proveedores de servicios gestionados, goza de una reputación global, aceptada y utilizada en los cinco continentes.

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La auditoría SOC 2 Tipo 2 de Doodle se alinea con el UCS y los Trust Services Criteria for Security, cubriendo áreas clave como confidencialidad, privacidad y disponibilidad.

Lo que hace que estas acreditaciones destaquen es la minuciosidad de las auditorías.

Doodle se ha sometido a un escrutinio meticuloso, con dos informes exhaustivos validados y firmados por una empresa de contabilidad externa.

Este nivel de transparencia garantiza que todas las áreas del proceso no sólo están documentadas, sino que cumplen las normas más estrictas.

Importancia para los usuarios de Doodle

Para nuestros valiosos usuarios, estas acreditaciones son un testimonio de la inquebrantable dedicación de Doodle a la seguridad de la información.

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Al conseguir el nivel 3 de Cyber Verify con un SOC 2 de tipo 2, Doodle se sitúa en el uno por ciento superior de los MSP de todo el mundo.

Esto significa que cuando eliges Doodle para programar tus reuniones y gestionar tu tiempo, estás optando por una plataforma que ha superado los estrictos estándares establecidos por la industria.

¿Y los 10 objetivos críticos de control? Doodle destaca en ámbitos como la gobernanza, las políticas y la confidencialidad, entre otros.

Esta acreditación no es sólo un sello de aprobación, sino un compromiso con la excelencia en todas las facetas de nuestras operaciones. Significa que cuando utilizas Doodle, estás aprovechando una plataforma que prioriza tu privacidad, seguridad y tu experiencia en general.

Además, nuestra certificación Cyber Verify de nivel 3, la más alta que se puede obtener, es un reflejo de nuestra dedicación a mantenernos a la vanguardia en el panorama en constante evolución de la seguridad en línea.

No se trata simplemente de un certificado: es una promesa de que la seguridad de la información es una prioridad absoluta para nosotros.

En resumen...

En un mundo en el que las interacciones digitales son la norma, la seguridad es primordial.

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Las acreditaciones de Doodle con la certificación MSP Verify Program (MSPCV) Nivel 3 y SOC 2 Tipo 2 de MSPAlliance refuerzan nuestro compromiso de ofrecer una plataforma de programación en la que pueda confiar.

Cuando elige Doodle, no sólo está programando reuniones, sino que está eligiendo un socio que va más allá para proteger sus datos y garantizar una experiencia perfecta.

Su confianza es nuestra máxima prioridad y estas acreditaciones son una prueba de ese compromiso.

Mientras celebramos este logro, esperamos seguir ofreciéndole una experiencia de programación segura y fiable.

Gracias por elegir Doodle, donde la seguridad se une a la sencillez.