Doodle erhält Top-Tier-Sicherheitsakkreditierung

In einem bedeutenden Schritt zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Benutzer ist Doodle stolz darauf, den erfolgreichen Abschluss der MSPAlliance's MSP Verify Program (MSPCV) Zertifizierung Level 3 und SOC 2 Type 2 Audit bekannt zu geben.

Diese Akkreditierungen markieren einen entscheidenden Moment in unserem Engagement für die Bereitstellung einer sicheren und vertrauenswürdigen Plattform für Einzelpersonen und Marken weltweit.

Lassen Sie uns erklären, was das für Sie bedeutet.

Die Akkreditierungen verstehen

Die MSPCV-Zertifizierung Level 3 basiert auf den 10 Kontrollzielen des Unified Certification Standard for Cloud & MSPs (UCS).

Dieses Programm ist das älteste in der Welt der Cloud-Computing- und Managed-Services-Anbieter und genießt weltweites Ansehen, da es auf fünf Kontinenten akzeptiert und verwendet wird.

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Das SOC 2 Typ 2-Audit von Doodle orientiert sich am UCS und den Trust Services Criteria for Security und deckt Schlüsselbereiche wie Vertraulichkeit, Datenschutz und Verfügbarkeit ab.

Was diese Akkreditierungen besonders auszeichnet, ist die Gründlichkeit der Audits.

Doodle wurde einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, wobei zwei umfassende Berichte von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft validiert und unterzeichnet wurden.

Dieses Maß an Transparenz gewährleistet, dass jeder Prozessbereich nicht nur dokumentiert ist, sondern auch den höchsten Standards entspricht.

Bedeutung für Doodle-Nutzer

Für unsere geschätzten Benutzer sind diese Akkreditierungen ein Beweis für Doodles unermüdlichen Einsatz für die Informationssicherheit.

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Mit dem Erreichen von Cyber Verify Level 3 und einem SOC 2 Typ 2 gehört Doodle zu den besten ein Prozent der MSPs weltweit.

Wenn Sie Doodle für die Planung Ihrer Meetings und die Verwaltung Ihrer Zeit wählen, entscheiden Sie sich für eine Plattform, die die strengen Standards der Branche übertroffen hat.

Was ist mit den 10 kritischen Kontrollzielen? Sie stellen sicher, dass Doodle in Bereichen wie Governance, Richtlinien, Vertraulichkeit und mehr hervorragende Arbeit leistet.

Diese Akkreditierung ist nicht nur ein Gütesiegel, sondern eine Verpflichtung zu Spitzenleistungen in allen Bereichen unserer Tätigkeit. Das bedeutet, dass Sie mit Doodle eine Plattform nutzen, bei der Datenschutz, Sicherheit und das Gesamterlebnis im Vordergrund stehen.

Darüber hinaus spiegelt unsere Cyber Verify-Zertifizierung auf Stufe 3, der höchsten erreichbaren Stufe, unser Engagement wider, in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Online-Sicherheit die Nase vorn zu haben.

Es ist nicht nur ein Zertifikat - es ist ein Versprechen, dass Informationssicherheit für uns höchste Priorität hat.

Zusammengefasst...

In einer Welt, in der digitale Interaktionen die Norm sind, ist Sicherheit das A und O.

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Die Akkreditierungen von Doodle im Rahmen des MSPAlliance MSP Verify Program (MSPCV) mit den Zertifizierungen Level 3 und SOC 2 Type 2 unterstreichen unser Engagement, eine Planungsplattform anzubieten, der Sie vertrauen können.

Wenn Sie sich für Doodle entscheiden, legen Sie nicht nur Meetings fest, sondern wählen einen Partner, der mehr tut, als nur Ihre Daten zu schützen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Ihr Vertrauen ist unsere oberste Priorität, und diese Akkreditierungen sind ein Beweis für unser Engagement.

Wir freuen uns darauf, Ihnen auch weiterhin eine sichere und zuverlässige Terminplanung bieten zu können.

Danke, dass Sie sich für Doodle entschieden haben - wo Sicherheit auf Einfachheit trifft.