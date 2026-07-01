Doodle erhåller säkerhetscertifiering på högsta nivå

Som ett viktigt steg mot att säkerställa högsta möjliga säkerhet och tillförlitlighet för våra användare, Doodle är stolta över att kunna meddela att vi framgångsrikt har slutfört certifieringen på nivå 3 inom MSPAlliances MSP Verify-program (MSPCV) samt SOC 2 typ 2-revisionen.

Dessa ackrediteringar utgör en milstolpe i vårt arbete för att tillhandahålla en säker och pålitlig plattform för privatpersoner och varumärken världen över.

Låt oss förklara vad det innebär för dig.

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Att förstå ackrediteringarna

MSPCV-certifieringen på nivå 3 bygger på de tio kontrollmålen i Unified Certification Standard for Cloud & MSPs (UCS).

Detta program, som är det äldsta inom molntjänster och leverantörer av hanterade tjänster, åtnjuter ett globalt rykte och används på fem kontinenter.

Doodles SOC 2 Typ 2-revision överensstämmer med UCS och kriterierna för säkerhet inom Trust Services, och omfattar viktiga områden såsom konfidentialitet, integritet och tillgänglighet .

Det som utmärker dessa ackrediteringar är att revisionerna genomförs så grundligt.

Doodle har genomgått en noggrann granskning, och två utförliga rapporter har validerats och undertecknats av en extern revisionsbyrå.

Denna grad av öppenhet säkerställer att varje processområde inte bara dokumenteras utan också uppfyller de högsta kraven.

Betydelse för Doodle-användare

För våra värdefulla användare är dessa certifieringar ett bevis på Doodles orubbliga engagemang för informationssäkerhet.

Genom att uppnå Cyber Verify-nivå 3 med en SOC 2 Typ 2-certifiering hamnar Doodle bland den översta procenten av MSP-leverantörer världen över.

Det innebär att när du väljer Doodle för schemaläggning När du hanterar dina möten och din tid väljer du en plattform som överträffar branschens stränga krav.

Hur är det då med de tio viktiga kontrollmålen? Jo, de säkerställer att Doodle utmärker sig inom områden som styrning, riktlinjer, sekretess och mycket mer.

Denna ackreditering är inte bara ett kvalitetsmärke, utan ett åtagande att sträva efter högsta kvalitet i alla delar av vår verksamhet. Det innebär att när du använder Doodle utnyttjar du en plattform som prioriterar din integritet, säkerhet och den övergripande upplevelsen.

Dessutom är vår Cyber Verify-certifiering på nivå 3, den högsta nivån som går att uppnå, ett uttryck för vårt engagemang att ligga i framkant inom den ständigt föränderliga världen av onlinesäkerhet.

Det är inte bara ett certifikat – det är ett löfte om att informationssäkerhet är en av våra högsta prioriteringar.

Kom igång på några minuter Med ett Doodle-konto kan du snabbt och helt gratis anordna evenemang

Sammanfattningsvis…

I en värld där digitala interaktioner är normen är säkerheten av största vikt.

Doodles certifieringar inom MSPAlliances MSP Verify-program (MSPCV) på nivå 3 samt SOC 2 typ 2 bekräftar vårt engagemang för att tillhandahålla en schemaläggningsplattform som du kan lita på.

När du väljer Doodle bokar du inte bara möten – du väljer en partner som gör allt för att skydda dina data och garantera en smidig upplevelse.

Ert förtroende är vår högsta prioritet, och dessa ackrediteringar är ett bevis på detta engagemang.

Samtidigt som vi firar denna bedrift ser vi fram emot att även i fortsättningen kunna erbjuda er en säker och pålitlig bokningsupplevelse.

Tack för att du valde Doodle – där säkerhet går hand i hand med enkelhet.