Doodle ottiene l'accreditamento per la sicurezza ai massimi livelli

In un significativo passo avanti verso la garanzia della massima sicurezza e affidabilità per i nostri utenti, Doodle è orgoglioso di annunciare il completamento con successo della certificazione MSPAlliance's MSP Verify Program (MSPCV) di livello 3 e dell'audit SOC 2 di tipo 2.

Questi accreditamenti segnano un momento cruciale nel nostro impegno a fornire una piattaforma sicura e affidabile per individui e marchi in tutto il mondo.

Vi spieghiamo cosa significa per voi.

Comprendere gli accreditamenti

La certificazione MSPCV di livello 3 si basa sui 10 obiettivi di controllo dell'Unified Certification Standard for Cloud & MSPs (UCS).

Questo programma, essendo il più antico nel mondo del cloud computing e dei fornitori di servizi gestiti, gode di una reputazione globale, accettata e utilizzata nei cinque continenti.

Crea un Doodle

L'audit SOC 2 Type 2 di Doodle si allinea all'UCS e ai Trust Services Criteria for Security, coprendo aree chiave come la riservatezza, la privacy e la disponibilità.

Ciò che distingue questi accreditamenti è l'accuratezza degli audit.

Doodle è stato sottoposto a un esame meticoloso, con due rapporti completi convalidati e firmati da una società di revisione contabile di terze parti.

Questo livello di trasparenza garantisce che ogni area del processo non solo sia documentata, ma che sia anche conforme agli standard più elevati.

Significato per gli utenti di Doodle

Per i nostri stimati utenti, questi accreditamenti sono una testimonianza della costante dedizione di Doodle alla sicurezza delle informazioni.

Crea un Doodle

Ottenendo il livello 3 di Cyber Verify con un SOC 2 di tipo 2, Doodle si colloca nel primo 1% degli MSP di tutto il mondo.

Questo significa che quando scegliete Doodle per programmare le vostre riunioni e la gestione del vostro tempo, state optando per una piattaforma che ha superato i rigorosi standard stabiliti dal settore.

E i 10 obiettivi critici di controllo? Questi garantiscono che Doodle eccelle in aree quali la governance, le politiche, la riservatezza e altro ancora.

Questo accreditamento non è solo un timbro di approvazione, ma un impegno all'eccellenza in ogni aspetto delle nostre operazioni. Significa che quando utilizzate Doodle, vi avvalete di una piattaforma che dà priorità alla vostra privacy, alla sicurezza e all'esperienza complessiva.

Inoltre, la nostra certificazione Cyber Verify di livello 3, il più alto raggiungibile, è un riflesso della nostra dedizione a rimanere all'avanguardia nel panorama in continua evoluzione della sicurezza online.

Non si tratta di un semplice certificato, ma della promessa che la sicurezza delle informazioni è per noi una priorità assoluta.

Per riassumere...

In un mondo in cui le interazioni digitali sono la norma, la sicurezza è fondamentale.

Crea un Doodle

Gli accreditamenti di Doodle con la certificazione MSPAlliance's MSP Verify Program (MSPCV) di livello 3 e SOC 2 Type 2 rafforzano il nostro impegno a fornire una piattaforma di pianificazione di cui ci si possa fidare.

Quando scegliete Doodle, non vi limitate a fissare le riunioni, ma scegliete un partner che va oltre per proteggere i vostri dati e garantire un'esperienza senza interruzioni.

La vostra fiducia è la nostra massima priorità e questi accreditamenti sono una testimonianza di questo impegno.

Nel festeggiare questo risultato, ci auguriamo di continuare a fornirvi un'esperienza di pianificazione sicura e affidabile.

Grazie per aver scelto Doodle, dove la sicurezza incontra la semplicità.