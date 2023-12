Doodle opnår sikkerhedsakkreditering i topklasse

Som et vigtigt skridt i retning af at sikre vores brugere den højeste sikkerhed og pålidelighed er Doodle stolte af at kunne meddele, at de har gennemført MSPAlliance's MSP Verify Program (MSPCV) certificeringsniveau 3 og SOC 2 Type 2 audit.

Disse akkrediteringer markerer et afgørende øjeblik i vores forpligtelse til at levere en sikker og troværdig platform til enkeltpersoner og brands verden over.

Lad os forklare, hvad det betyder for dig.

Forståelse af akkrediteringerne

MSPCV-certificeringens niveau 3 er baseret på de 10 kontrolmål i Unified Certification Standard for Cloud & MSPs (UCS).

Dette program, som er det ældste i verden inden for cloud computing og managed services, har et globalt ry og er accepteret og brugt på fem kontinenter.

Doodles SOC 2 Type 2-audit er i overensstemmelse med UCS og Trust Services Criteria for Security og dækker nøgleområder som fortrolighed, privatliv og tilgængelighed.

Det, der får disse akkrediteringer til at skille sig ud, er grundigheden af revisionerne.

Doodle har gennemgået en omhyggelig undersøgelse med to omfattende rapporter, der er valideret og underskrevet af et tredjeparts revisionsfirma.

Dette niveau af gennemsigtighed sikrer, at hvert procesområde ikke kun er dokumenteret, men også overholder de højeste standarder.

Betydning for Doodle-brugere

For vores værdsatte brugere er disse akkrediteringer et vidnesbyrd om Doodles urokkelige dedikation til informationssikkerhed.

Ved at opnå Cyber Verify Level 3 med en SOC 2 Type 2 er Doodle placeret i den bedste procent af MSP'er på verdensplan.

Det betyder, at når du vælger Doodle til planlægning af dine møder og administration af din tid, vælger du en platform, der har overgået de strenge standarder i branchen.

Hvad med de 10 kritiske kontrolmål? Jo, de sikrer, at Doodle udmærker sig på områder som governance, politikker, fortrolighed og meget mere.

Denne akkreditering er ikke bare et godkendelsesstempel, men en forpligtelse til ekspertise i alle aspekter af vores aktiviteter. Det betyder, at når du bruger Doodle, udnytter du en platform, der prioriterer dit privatliv, sikkerhed og den samlede oplevelse.

Desuden er vores Cyber Verify-certificering på niveau 3, det højest opnåelige, en afspejling af vores dedikation til at holde os foran i det stadigt udviklende landskab af online sikkerhed.

Det er ikke bare et certifikat - det er et løfte om, at informationssikkerhed er en topprioritet for os.

For at opsummere...

I en verden, hvor digitale interaktioner er normen, er sikkerhed altafgørende.

Doodles akkrediteringer med MSPAlliance's MSP Verify Program (MSPCV) certificeringsniveau 3 og SOC 2 Type 2 styrker vores forpligtelse til at levere en planlægningsplatform, du kan stole på.

Når du vælger Doodle, sætter du ikke bare møder, du vælger en partner, der gør en ekstra indsats for at sikre dine data og sikre en problemfri oplevelse.

Din tillid er vores topprioritet, og disse akkrediteringer er et bevis på dette engagement.

Mens vi fejrer denne præstation, ser vi frem til at fortsætte med at give dig en sikker og pålidelig planlægningsoplevelse.

Tak, fordi du valgte Doodle - hvor sikkerhed møder enkelhed.