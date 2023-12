Doodle obtient une accréditation de premier plan en matière de sécurité

Dans le cadre d'une avancée significative visant à garantir une sécurité et une fiabilité maximales à nos utilisateurs, Doodle est fier d'annoncer la réussite de la certification de niveau 3 du programme MSP Verify (MSPCV) de MSPAlliance et de l'audit de type 2 de SOC 2.

Ces accréditations marquent un tournant dans notre engagement à fournir une plateforme sécurisée et digne de confiance pour les individus et les marques du monde entier.

Expliquons ce que cela signifie pour vous.

Comprendre les accréditations

La certification MSPCV de niveau 3 est fondée sur les 10 objectifs de contrôle de la norme de certification unifiée pour le cloud et les MSP (UCS).

Ce programme, le plus ancien dans le monde de l'informatique dématérialisée et des fournisseurs de services gérés, jouit d'une réputation mondiale, acceptée et utilisée sur les cinq continents.

L'audit SOC 2 de type 2 de Doodle s'aligne sur l'UCS et les critères de sécurité des Trust Services, couvrant des domaines clés tels que la confidentialité, la vie privée et la disponibilité.

Ces accréditations se distinguent par la rigueur des audits.

Doodle a fait l'objet d'un examen minutieux, avec deux rapports complets validés et signés par un cabinet comptable tiers.

Ce niveau de transparence garantit que chaque processus est non seulement documenté, mais aussi qu'il respecte les normes les plus strictes.

Importance pour les utilisateurs de Doodle

Pour nos précieux utilisateurs, ces accréditations sont un témoignage de l'engagement inébranlable de Doodle en matière de sécurité de l'information.

En atteignant le niveau 3 de Cyber Verify avec un SOC 2 de type 2, Doodle se place dans le premier pour cent des MSP dans le monde.

Cela signifie que lorsque vous choisissez Doodle pour scheduling vos réunions et la gestion de votre temps, vous optez pour une plateforme qui a dépassé les normes rigoureuses établies par l'industrie.

Qu'en est-il des 10 objectifs de contrôle critiques ? Ils garantissent que Doodle excelle dans des domaines tels que la gouvernance, les politiques, la confidentialité, etc.

Cette accréditation n'est pas seulement un sceau d'approbation, mais un engagement à l'excellence dans toutes les facettes de nos opérations. Cela signifie que lorsque vous utilisez Doodle, vous profitez d'une plateforme qui donne la priorité à votre vie privée, à la sécurité et à votre expérience globale.

De plus, notre certification Cyber Verify de niveau 3, la plus élevée qui puisse être atteinte, reflète notre engagement à rester en tête dans le paysage en constante évolution de la sécurité en ligne.

Il ne s'agit pas simplement d'un certificat, mais d'une promesse que la sécurité de l'information est une priorité absolue pour nous.

En résumé...

Dans un monde où les interactions numériques sont la norme, la sécurité est primordiale.

Les accréditations de Doodle avec la certification de niveau 3 du programme MSP Verify (MSPCV) de MSPAlliance et SOC 2 Type 2 renforcent notre engagement à fournir une plateforme de planification en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Lorsque vous choisissez Doodle, vous ne vous contentez pas d'organiser des réunions, vous choisissez un partenaire qui se surpasse pour sécuriser vos données et vous garantir une expérience sans faille.

Votre confiance est notre priorité absolue et ces accréditations témoignent de cet engagement.

Alors que nous célébrons cette réussite, nous nous réjouissons de continuer à vous offrir une expérience de planification sécurisée et fiable.

Merci d'avoir choisi Doodle - où la sécurité rencontre la simplicité.