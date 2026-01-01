Doodle ने शीर्ष-स्तरीय सुरक्षा मान्यता प्राप्त की

हमारे उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोच्च सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, Doodle MSPAlliance के MSP Verify प्रोग्राम (MSPCV) प्रमाणन स्तर 3 और SOC 2 टाइप 2 ऑडिट के सफल समापन की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है।

ये मान्यताएँ विश्वभर के व्यक्तियों और ब्रांडों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती हैं।

आइए समझाएं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

मान्यता-पत्रों को समझना

MSPCV प्रमाणन स्तर 3 क्लाउड और MSPs के लिए एकीकृत प्रमाणन मानक (UCS) के 10 नियंत्रण उद्देश्यों पर आधारित है।

यह कार्यक्रम, क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रबंधित सेवा प्रदाताओं की दुनिया में सबसे पुराना होने के नाते, एक वैश्विक प्रतिष्ठा रखता है, जिसे पाँच महाद्वीपों में स्वीकार किया जाता है और उपयोग किया जाता है।

Doodle का SOC 2 टाइप 2 ऑडिट UCS और सुरक्षा के लिए ट्रस्ट सर्विसेज़ मानदंडों के अनुरूप है, जिसमें गोपनीयता, निजीपन और जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उपलब्धता .

इन मान्यतापत्रों को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है ऑडिटों की गहनता।

Doodle की बारीकी से जांच की गई है, और दो व्यापक रिपोर्टों को एक तृतीय-पक्ष लेखा फर्म द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया है।

इस स्तर की पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक प्रक्रिया क्षेत्र न केवल दस्तावेजीकृत हो बल्कि उच्चतम मानकों का भी पालन करे।

Doodle उपयोगकर्ताओं के लिए महत्व

हमारे मूल्यवान उपयोगकर्ताओं के लिए, ये मान्यताएँ सूचना सुरक्षा के प्रति Doodle की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

SOC 2 टाइप 2 के साथ साइबर वेरिफाई लेवल 3 हासिल करके, Doodle दुनिया भर के MSPs में शीर्ष एक प्रतिशत में शामिल हो गया है।

इसका मतलब है कि जब आप Doodle को चुनते हैं अनुसूचीकरण अपनी बैठकों और अपने समय के प्रबंधन के लिए, आप एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चुन रहे हैं जिसने उद्योग द्वारा निर्धारित कड़े मानकों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

10 महत्वपूर्ण नियंत्रण उद्देश्यों के बारे में क्या? ये सुनिश्चित करते हैं कि Doodle शासन, नीतियाँ, गोपनीयता और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करे।

यह मान्यता केवल स्वीकृति की मुहर नहीं है, बल्कि हमारे संचालन के हर पहलू में उत्कृष्टता के प्रति एक प्रतिबद्धता है। इसका मतलब है कि जब आप Doodle का उपयोग करते हैं, तो आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठा रहे हैं जो आपकी गोपनीयता को प्राथमिकता देता है, सुरक्षा और समग्र अनुभव।

इसके अलावा, हमारा साइबर वेरिफाई प्रमाणन स्तर 3 पर, जो सर्वोच्च प्राप्त योग्य है, ऑनलाइन सुरक्षा के लगातार बदलते परिदृश्य में आगे बने रहने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

यह केवल एक प्रमाणपत्र नहीं है - यह एक वादा है कि सूचना सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कुछ ही मिनटों में मिलें Doodle खाते से आप कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी और पूरी तरह से मुफ्त में कर सकते हैं।

सारांश यह है…

ऐसे संसार में जहाँ डिजिटल संवाद सामान्य हो गए हैं, सुरक्षा सर्वोपरि है।

Doodle की MSPAlliance के MSP Verify Program (MSPCV) प्रमाणन स्तर 3 और SOC 2 टाइप 2 मान्यताएँ एक ऐसा शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।

जब आप Doodle चुनते हैं, तो आप सिर्फ मीटिंग्स शेड्यूल नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसे पार्टनर को चुन रहे होते हैं जो आपके डेटा की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है और एक सहज अनुभव सुनिश्चित करता है।

आपका भरोसा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये मान्यताएँ उस प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए, हम आपको एक सुरक्षित और विश्वसनीय शेड्यूलिंग अनुभव प्रदान करना जारी रखने के लिए उत्सुक हैं।

Doodle चुनने के लिए धन्यवाद - जहाँ सुरक्षा और सरलता का संगम है।