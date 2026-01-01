Doodle obtém credenciamento de segurança de alto nível

Em um avanço significativo para garantir a máxima segurança e confiabilidade para nossos usuários, a Doodle tem o orgulho de anunciar a conclusão bem-sucedida da certificação Nível 3 e da auditoria SOC 2 Tipo 2 do MSPAlliance's MSP Verify Program (MSPCV).

Esses credenciamentos marcam um momento crucial em nosso compromisso de fornecer uma plataforma segura e confiável para indivíduos e marcas em todo o mundo.

Vamos explicar o que isso significa para você.

Entendendo os credenciamentos

A certificação MSPCV Nível 3 baseia-se nos 10 objetivos de controle do Unified Certification Standard for Cloud & MSPs (UCS).

Esse programa, por ser o mais antigo no mundo dos provedores de serviços gerenciados e de computação em nuvem, tem uma reputação global, sendo aceito e usado nos cinco continentes.

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A auditoria SOC 2 Tipo 2 da Doodle está alinhada com o UCS e com os Critérios de Serviços de Confiança para Segurança, abrangendo áreas importantes como confidencialidade, privacidade e disponibilidade.

O que faz com que esses credenciamentos se destaquem é o rigor das auditorias.

O Doodle foi submetido a um exame minucioso, com dois relatórios abrangentes validados e assinados por uma empresa de contabilidade terceirizada.

Esse nível de transparência garante que todas as áreas do processo não apenas sejam documentadas, mas também sigam os mais altos padrões.

Importância para os usuários do Doodle

Para nossos valiosos usuários, esses credenciamentos são uma prova da dedicação inabalável da Doodle à segurança das informações.

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Ao obter o Cyber Verify Nível 3 com um SOC 2 Tipo 2, a Doodle está posicionada entre os 1% melhores MSPs do mundo.

Isso significa que quando você escolhe a Doodle para agendar suas reuniões e gerenciar seu tempo, você está optando por uma plataforma que excedeu os rigorosos padrões estabelecidos pelo setor.

E quanto aos 10 objetivos críticos de controle? Bem, eles garantem que o Doodle se sobressaia em áreas como governança, políticas, confidencialidade e muito mais.

Esse credenciamento não é apenas um selo de aprovação, mas um compromisso com a excelência em todas as facetas de nossas operações. Isso significa que, ao utilizar o Doodle, você está aproveitando uma plataforma que prioriza sua privacidade, segurança e experiência geral.

Além disso, nossa certificação Cyber Verify no Nível 3, o mais alto possível, é um reflexo de nossa dedicação em permanecer à frente no cenário em constante evolução da segurança on-line.

Não se trata apenas de um certificado - é uma promessa de que a segurança das informações é uma prioridade máxima para nós.

Para resumir...

Em um mundo em que as interações digitais são a norma, a segurança é fundamental.

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Os credenciamentos da Doodle com as certificações MSPAlliance's MSP Verify Program (MSPCV) Nível 3 e SOC 2 Tipo 2 reforçam nosso compromisso de fornecer uma plataforma de agendamento em que você pode confiar.

Ao escolher a Doodle, você não está apenas marcando reuniões, está escolhendo um parceiro que vai além para proteger seus dados e garantir uma experiência perfeita.

Sua confiança é nossa maior prioridade e esses credenciamentos são uma prova desse compromisso.

Ao comemorarmos essa conquista, esperamos continuar a oferecer a você uma experiência de agendamento segura e confiável.

Obrigado por escolher o Doodle - onde a segurança encontra a simplicidade.