Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna definiowana jest jako umiejętność rozumienia własnych emocji i radzenia sobie z nimi, a także rozpoznawania emocji osób z otoczenia i wywierania na nie wpływu. Amerykańska profesor Brené Brown opisała ją kiedyś następująco: „Nie chodzi o to, żeby zawsze być miłym. Chodzi o to, żeby być szczerym”.

Dlaczego więc jest to ważne dla liderów biznesu? Cóż, nie jest żadnym wielkim odkryciem, że zadowoleni pracownicy są bardziej produktywni, a jeśli liderzy potrafią stworzyć przyjemną atmosferę, mogą osiągnąć więcej ze swoim zespołem. Inteligencja emocjonalna pomaga to rozwijać, więc sprawdźmy, w jaki sposób.

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Dlaczego inteligencja emocjonalna jest ważna dla liderów?

Jeśli posłużymy się analogią do mostu, inteligencja emocjonalna (EI) jest kamieniem węgielnym, który łączy wszystkie cechy dobrego przywódcy. Jest ona niezbędna do stworzenia produktywnego, pozytywnego i sprzyjającego środowiska pracy.

Liderzy o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej (EI) posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz potrafią inspirować i motywować swoje zespoły do osiągania celów. Istotną rolę odgrywają tu przede wszystkim empatia i samoświadomość.

Aktywne słuchanie ma kluczowe znaczenie dla okazywania empatii. Pozwala menedżerom zrozumieć uczucia, obawy i pomysły swoich zespołów. Ważna jest również regulacja emocjonalna – umiejętność skutecznego radzenia sobie z własnymi emocjami. Oznacza to, że nie dajesz się przytłoczyć sytuacji i zachowujesz spokój pod presją. Jest to szczególnie ważne podczas trudnych rozmów, ponieważ szczerość jest o wiele ważniejsza niż obawa, czy zespół nadal będzie cię lubił.

Poprawiając swoją inteligencję emocjonalną (EI), możesz rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, zbudować silniejsze relacje z zespołem oraz stworzyć sprzyjające i pozytywne środowisko pracy.

I nie zapomnijcie się komunikować

Praca nad rozwijaniem empatii i samoświadomości pomoże ci stać się dobrym liderem, ale dopracowanie sposobu komunikacji sprawi, że staniesz się świetnym liderem.

Pamiętaj, aby regularnie się zgłaszać współpracować z zespołem, a także udzielać i prosić o opinie.

Stosuj politykę „otwartych drzwi”, dzięki której każdy członek Twojego zespołu będzie mógł poświęcić chwilę na rozmowę z Tobą (ustalając Booking Page to świetny sposób, by to zrobić).

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Jak rozwijać samoświadomość i relacje z innymi

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej nie jest łatwe. Istnieje jednak kilka sposobów, dzięki którym możesz wyrobić sobie nawyki, które pomogą ci ją pielęgnować:

Wyznacz granice: Jesteś tylko człowiekiem, więc zdarzają się chwile, kiedy odczuwasz stres i czujesz się przeciążony. Zadbaj o to, by mieć czas dla siebie, w którym możesz spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu odpocząć z rodziną. Takie chwile pomogą ci zachować właściwe podejście do pracowników.

Wyznacz jasne cele: upewnij się, że Twój zespół dokładnie wie, czego od niego oczekujesz. Dokładnie planuj projekty, uwzględniając punkty kontrolne oraz szczegółowy harmonogram określający, kto, co i kiedy ma wykonać. Narzędzie do zarządzania projektami, takie jak Asana może pomóc w śledzeniu tych informacji.