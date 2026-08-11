Emotionale Intelligenz ist definiert als die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu verstehen und zu steuern sowie die Emotionen der Menschen in der Umgebung zu erkennen und zu beeinflussen. Die amerikanische Professorin Brené Brown beschrieb sie einmal als "es geht nicht darum, die ganze Zeit nett zu sein. Es geht darum, ehrlich zu sein."

Warum ist dies also für Führungskräfte wichtig? Nun, es ist keine große Offenbarung, dass glückliche Mitarbeiter produktiver sind, und wenn Führungskräfte für eine angenehme Atmosphäre sorgen können, können sie mehr aus ihrem Team herausholen. Emotionale Intelligenz hilft dabei, dies zu kultivieren, also lassen Sie uns herausfinden, wie.

Warum ist emotionale Intelligenz für Führungskräfte wichtig?

In Analogie zu einer Brücke ist die emotionale Intelligenz oder EI der Schlussstein, der alle Eigenschaften einer guten Führungskraft miteinander verbindet. Sie ist entscheidend für die Schaffung eines produktiven, positiven und unterstützenden Arbeitsumfelds.

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Führungskräfte mit hoher emotionaler Intelligenz verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und können ihre Teams inspirieren und motivieren, ihre Ziele zu erreichen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Einfühlungsvermögen und Selbsterkenntnis.

Aktives Zuhören ist entscheidend für die Fähigkeit, Empathie zu zeigen. Es ermöglicht Führungskräften, die Gefühle, Sorgen und Ideen ihrer Teams zu verstehen. Wichtig ist auch die emotionale Regulierung - die Fähigkeit, die eigenen Emotionen effektiv zu steuern. Das bedeutet, sich nicht von Situationen überwältigen zu lassen und unter Druck ruhig zu bleiben. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie schwierige Gespräche führen müssen, denn Ehrlichkeit ist viel wichtiger als die Sorge, ob Ihr Team Sie noch mögen wird.

Indem Sie Ihre soziale Kompetenz verbessern, können Sie Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten steigern, engere Beziehungen zu Ihrem Team aufbauen und ein unterstützendes, positives Arbeitsumfeld schaffen.

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Und vergessen Sie nicht zu kommunizieren

Wenn Sie an Ihrer Empathie und Selbstwahrnehmung arbeiten, können Sie eine gute Führungskraft werden, aber wenn Sie Ihre Kommunikation verbessern, werden Sie eine großartige Führungskraft.

Achten Sie darauf, sich regelmäßig mit Ihrem Team auszutauschen und Feedback zu geben und zu erbitten.

Betreiben Sie eine Politik der "offenen Tür", die es jedem Mitglied Ihres Teams ermöglicht, sich mit Ihnen zu unterhalten (die Einrichtung einer Buchungsseite ist eine gute Möglichkeit dazu).

Wie man Selbstbewusstsein und Beziehungen entwickelt

Die Entwicklung Ihrer emotionalen Intelligenz ist keine leichte Aufgabe. Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie tun können, um sich Gewohnheiten anzueignen, die Ihnen helfen, sie zu fördern:

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Setzen Sie Grenzen: Sie sind auch nur ein Mensch, und es wird Zeiten geben, in denen Sie gestresst sind und sich überlastet fühlen. Achten Sie darauf, dass Sie Zeit für sich selbst haben, in der Sie sich mit Freunden treffen oder einfach mit Ihrer Familie entspannen können. Wenn Sie sich diese Zeit nehmen, können Sie die richtige Einstellung gegenüber Ihren Mitarbeitern bewahren.

Setzen Sie klare Ziele: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team genau weiß, was Sie von ihm erwarten. Planen Sie Projekte gründlich mit Kontrollpunkten und einem detaillierten Plan, wer was wann macht. Ein Projektmanagement-Tool wie Asana kann Ihnen helfen, den Überblick über diese Informationen zu behalten.

Ermutigen Sie zu Ideen: Glauben Sie nicht, dass Sie alles machen müssen. Halten Sie regelmäßige Teambesprechungen ab, bei denen Sie um Feedback bitten, Blockaden durchsprechen und offen für Vorschläge aus dem Raum sind. Das kann Ihrem Team helfen, sich wertgeschätzt und sicher zu fühlen, weil es weiß, dass es mit allem zu Ihnen kommen kann.