La inteligencia emocional se define como la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones, así como de reconocer e influir en las emociones de quienes nos rodean. La profesora estadounidense Brené Brown la describió una vez como "no se trata de ser amable todo el tiempo. Se trata de ser honesto".

Entonces, ¿por qué es importante para los líderes empresariales? Bueno, no es una gran revelación que los trabajadores felices sean más productivos y si los líderes pueden proporcionar un ambiente agradable, entonces pueden obtener más de su equipo. La inteligencia emocional ayuda a cultivar esto, así que descubramos cómo.

¿Por qué es importante la inteligencia emocional para los líderes?

Si tomamos la analogía de un puente, la inteligencia emocional o IE es la piedra angular que conecta todos los rasgos de un buen líder. Es esencial para crear un entorno de trabajo productivo, positivo y solidario.

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Los líderes con una IE alta tienen excelentes dotes de comunicación y pueden inspirar y motivar a sus equipos para que alcancen sus objetivos. Una parte importante de ello es la empatía y el conocimiento de uno mismo.

La escucha activa es crucial para poder ofrecer empatía. Permite a los directivos comprender los sentimientos, preocupaciones e ideas de sus equipos. También es importante la regulación emocional, es decir, la capacidad de gestionar eficazmente las emociones. Es decir, no dejarse llevar por las situaciones y mantener la calma bajo presión. Esto es especialmente importante cuando hay que mantener conversaciones difíciles, porque la sinceridad es mucho más importante que preocuparse por si sigues cayendo bien a tu equipo.

Si mejora su IE, podrá mejorar sus habilidades interpersonales, establecer relaciones más sólidas con su equipo y crear un entorno de trabajo positivo y de apoyo.

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Y no olvides comunicarte

Trabajar la empatía y el autoconocimiento te ayudará a convertirte en un buen líder, pero dominar la comunicación te convertirá en un gran líder.

Asegúrate de comprobar periódicamente con tu equipo, así como de proporcionar y pedir feedback.

Actúa con una política de "puertas abiertas" que permita a cualquier miembro de tu equipo pasar un rato contigo para charlar (crear una Página de reservas es una buena forma de hacerlo).

Cómo desarrollar el autoconocimiento y las relaciones

Desarrollar tu inteligencia emocional no es cosa fácil. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para crear hábitos que te ayuden a cultivarla:

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Pon límites: Eres humano, así que habrá momentos en los que te estreses y te sientas desbordado. Asegúrate de tener tiempo para ti mismo en el que puedas quedar con amigos o simplemente relajarte con tu familia. Dedicar tiempo te ayudará a mantener la actitud adecuada con el personal.

Establezca objetivos claros: Asegúrese de que su equipo sabe exactamente lo que quiere de ellos. Planifique los proyectos minuciosamente con puntos de control y una hoja de ruta detallada de quién hace qué y cuándo. Una herramienta de gestión de proyectos como Asana puede ayudar a realizar un seguimiento de esta información.

Fomente las ideas: No pienses que tienes que hacerlo todo. Celebra reuniones de equipo periódicas team meetings en las que pidas opiniones, hables de los bloqueos y estés abierto a las sugerencias de la sala. Esto puede ayudar a su equipo a sentirse valorado y seguro sabiendo que pueden acudir a usted con cualquier cosa.