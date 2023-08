L'intelligence émotionnelle se définit comme la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions, ainsi qu'à reconnaître et à influencer les émotions de ceux qui nous entourent. Selon la professeure américaine Brené Brown, il ne s'agit pas d'être gentil tout le temps, mais d'être honnête. Il s'agit d'être honnête.

Pourquoi est-ce important pour les chefs d'entreprise ? Ce n'est pas une grande révélation : les travailleurs heureux sont plus productifs et si les dirigeants parviennent à créer une atmosphère agréable, ils obtiendront davantage de leur équipe. L'intelligence émotionnelle permet de cultiver cette atmosphère, alors découvrons comment.

Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle importante pour les dirigeants ?

Si l'on prend l'analogie d'un pont, l'intelligence émotionnelle (IE) est la clé de voûte qui relie tous les traits d'un bon dirigeant. Elle est essentielle pour créer un environnement de travail productif, positif et favorable.

Les leaders dotés d'une IE élevée ont d'excellentes compétences en matière de communication et peuvent inspirer et motiver leurs équipes pour qu'elles atteignent leurs objectifs. L'empathie et la conscience de soi y contribuent largement.

L'écoute active est essentielle pour pouvoir faire preuve d'empathie. Elle permet aux managers de comprendre les sentiments, les préoccupations et les idées de leurs équipes. La régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer efficacement ses émotions, est également importante. Il s'agit de ne pas laisser les situations prendre le dessus et de rester calme sous la pression. C'est particulièrement important lorsque vous devez avoir des conversations difficiles, car l'honnêteté est bien plus importante que de se demander si votre équipe vous appréciera toujours.

En améliorant votre IE, vous pouvez renforcer vos compétences interpersonnelles, établir des relations plus solides avec votre équipe et créer un environnement de travail positif et favorable.

Et n'oubliez pas de communiquer

Travailler à développer vos compétences en matière d'empathie et de conscience de soi vous aidera à devenir un bon leader, mais c'est en maîtrisant votre façon de communiquer que vous deviendrez un grand leader.

Veillez à vérifier régulièrement avec votre équipe, ainsi qu'à fournir et à demander un retour d'information.

Mettez en place une politique de "portes ouvertes" permettant à n'importe quel membre de votre équipe de prendre le temps de discuter avec vous (la création d'une Page de réservation est un excellent moyen d'y parvenir).

Comment développer la conscience de soi et les relations ?

Il n'est pas facile de développer son intelligence émotionnelle. Toutefois, vous pouvez prendre certaines mesures pour créer des habitudes qui vous aideront à l'entretenir :

Fixez des limites : Vous n'êtes qu'un être humain et il vous arrivera d'être stressé et de vous sentir surchargé. Assurez-vous d'avoir du temps pour vous, pour rencontrer des amis ou pour vous détendre avec votre famille. Prendre du temps vous aidera à conserver la bonne attitude avec le personnel.

Fixez des objectifs clairs : Assurez-vous que votre équipe sait exactement ce que vous attendez d'elle. Planifiez les projets de manière approfondie, avec des points de contrôle et une feuille de route détaillée indiquant qui fait quoi et quand. Un outil de gestion de projet comme Asana peut vous aider à conserver ces informations.

Encouragez les idées : Ne pensez pas que vous devez tout faire. Organisez régulièrement des réunions d'équipe au cours desquelles vous solliciterez un retour d'information, éliminerez les obstacles et serez ouvert aux suggestions des participants. Cela peut aider votre équipe à se sentir valorisée et à savoir qu'elle peut s'adresser à vous pour n'importe quelle question.