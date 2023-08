A inteligência emocional é definida como a capacidade de compreender e administrar suas próprias emoções, assim como reconhecer e influenciar as emoções das pessoas ao seu redor. A professora americana Brené Brown uma vez a descreveu como "não se tratando de ser agradável o tempo todo". Trata-se de ser honesto".

Então por que isso é importante para os líderes empresariais? Bem, não é uma grande revelação que trabalhadores felizes são mais produtivos e se os líderes podem proporcionar uma atmosfera agradável, então eles podem obter mais de sua equipe. A inteligência emocional ajuda a cultivar isto, então vamos descobrir como.

Por que a inteligência emocional é importante para os líderes?

Se tomarmos a analogia de uma ponte, a inteligência emocional ou EI é a pedra-chave que conecta todos os traços de um bom líder. É essencial para eles a criação de um ambiente de trabalho produtivo, positivo e de apoio.

Líderes com alto EI têm excelentes habilidades de comunicação e podem inspirar e motivar suas equipes a alcançar seus objetivos. Uma grande parte disso é empatia e auto-conscientização.

A escuta ativa é crucial para poder proporcionar empatia. Ela permite aos gerentes compreender os sentimentos, preocupações e idéias de suas equipes. Também é importante a regulação emocional - a capacidade de administrar suas emoções de forma eficaz. Isso não é deixar as situações levarem a melhor sobre você e manter a calma sob pressão. Isto é particularmente importante quando você precisa ter conversas difíceis porque a honestidade é muito mais importante do que se preocupar se sua equipe ainda vai gostar de você.

Ao melhorar seu EI, você pode melhorar suas habilidades interpessoais, construir relacionamentos mais fortes com sua equipe e criar um ambiente de trabalho positivo e de apoio.

E não se esqueça de comunicar

Trabalhar na construção de sua empatia e autoconsciência vai ajudá-lo a se tornar um bom líder, mas pregar como você se comunica vai fazer de você um grande líder.

Não se esqueça de regularmente verificar em com sua equipe, assim como fornecer e pedir feedback.

Operar com uma política de "porta aberta", permitindo que qualquer pessoa de sua equipe agarre algum tempo com você para um bate-papo (a criação de uma Página de reserva é uma ótima maneira de fazer isso).

Como desenvolver a autoconsciência e relacionamentos

Desenvolver sua inteligência emocional não é algo fácil. Entretanto, há algumas coisas que você pode fazer para construir hábitos que o ajudarão a alimentá-la:

Estabelecer limites: Você só é humano para que haja momentos em que fique estressado e se sinta sobrecarregado. Certifique-se de ter tempo para si mesmo onde você possa se encontrar com amigos ou simplesmente relaxar com sua família. Levar tempo o ajudará a manter a atitude correta com a equipe.

Estabelecer metas claras: Tenha certeza de que sua equipe sabe exatamente o que você quer deles. Planeje os projetos cuidadosamente com pontos de controle e um roteiro detalhado de quem está fazendo o quê e quando. Uma ferramenta de gerenciamento de projetos como Asana pode ajudar a manter o controle destas informações.

Incentivar idéias: Não pense que você tem que fazer tudo. Tenha reuniões regulares team meetings onde você pede feedback, fala através de bloqueadores e está aberto a sugestões da sala. Isto pode ajudar sua equipe a se sentir valorizada e segura, sabendo que eles podem vir até você com qualquer coisa.