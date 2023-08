Følelsesmæssig intelligens defineres som evnen til at forstå og håndtere dine egne følelser og til at genkende og påvirke følelserne hos dem omkring dig. Den amerikanske professor Brené Brown beskrev det engang som "det handler ikke om at være sød hele tiden". Det handler om at være ærlig."

Så hvorfor er det vigtigt for virksomhedsledere? Tja, det er ikke nogen stor åbenbaring, at glade medarbejdere er mere produktive, og hvis lederne kan skabe en behagelig atmosfære, kan de få mere ud af deres team. Følelsesmæssig intelligens er med til at fremme dette, så lad os finde ud af hvordan.

Hvorfor er følelsesmæssig intelligens vigtig for ledere?

Hvis vi bruger analogien med en bro, er følelsesmæssig intelligens eller EI den grundsten, der forbinder alle træk ved en god leder. Den er afgørende for dem for at skabe et produktivt, positivt og støttende arbejdsmiljø.

Ledere med høj EI har fremragende kommunikationsevner og kan inspirere og motivere deres hold til at nå deres mål. En vigtig del af dette er empati og selvbevidsthed.

Aktiv lytning er afgørende for at kunne give empati. Det gør det muligt for ledere at forstå deres teams følelser, bekymringer og idéer. Det er også vigtigt med følelsesmæssig regulering - evnen til at styre sine følelser effektivt. Det er ikke at lade situationer få overhånd og bevare roen under pres. Det er især vigtigt, når du skal have vanskelige samtaler, fordi ærlighed er langt vigtigere end at bekymre sig om, om dit team stadig vil kunne lide dig.

Ved at forbedre din EI kan du forbedre dine interpersonelle færdigheder, opbygge stærkere relationer med dit team og skabe et støttende, positivt arbejdsmiljø.

Og glem ikke at kommunikere

At arbejde på at opbygge din empati og din selvindsigt vil hjælpe dig med at blive en god leder, men hvis du får styr på din kommunikation, bliver du en god leder.

Sørg for at regulært tjekke ind med dit team, samt at give og bede om feedback.

Arbejd med en politik med "åbne døre", så alle på dit team kan få tid til en snak med dig (oprettelse af en Booking Page er en god måde at gøre dette på).

Sådan udvikler du selvbevidsthed og relationer

At udvikle din følelsesmæssige intelligens er ikke nogen nem ting. Der er dog nogle ting, du kan gøre for at opbygge vaner, der vil hjælpe dig med at pleje den:

Sæt grænser: Du er kun et menneske, så der vil være tidspunkter, hvor du bliver stresset og føler dig overbelastet. Sørg for at have tid til dig selv, hvor du kan mødes med venner eller bare slappe af med din familie. Hvis du tager dig tid, vil det hjælpe dig med at bevare den rette holdning over for personalet.

Sæt dig klare mål: Sørg for, at dit team ved præcis, hvad du forventer af dem. Planlæg projekterne grundigt med kontrolpunkter og en detaljeret køreplan for, hvem der gør hvad og hvornår. Et projektstyringsværktøj som Asana kan hjælpe med at holde styr på disse oplysninger.

Opmuntrer idéer: Du skal ikke tro, at du skal gøre alt. Hold regelmæssige Teammøder, hvor du beder om feedback, taler om blokeringer og er åben over for forslag fra rummet. Det kan hjælpe dit team til at føle sig værdsat og trygt i visheden om, at de kan komme til dig med hvad som helst.