Att utveckla emotionell intelligens

Emotionell intelligens definieras som förmågan att förstå och hantera sina egna känslor, samt att upptäcka och påverka känslorna hos dem som omger en. Den amerikanska professorn Brené Brown beskrev det en gång som att ”det handlar inte om att vara snäll hela tiden. Det handlar om att vara ärlig.”

Så varför är detta viktigt för företagsledare? Det är ju ingen stor överraskning att nöjda medarbetare är mer produktiva, och om ledare kan skapa en trevlig arbetsmiljö kan de få ut mer av sitt team. Emotionell intelligens bidrar till att främja detta, så låt oss ta reda på hur.

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Varför är emotionell intelligens viktig för ledare?

Om vi använder en bro som analogi, så är emotionell intelligens, eller EI, den hörnsten som binder samman alla egenskaper hos en bra ledare. Den är avgörande för att ledaren ska kunna skapa en produktiv, positiv och stödjande arbetsmiljö.

Ledare med hög emotionell intelligens har utmärkta kommunikationsförmågor och kan inspirera och motivera sina team att nå sina mål. En viktig del av detta är empati och självinsikt.

Aktivt lyssnande är avgörande för att kunna visa empati. Det gör det möjligt för chefer att förstå sina teams känslor, farhågor och idéer. Lika viktigt är känslomässig reglering – förmågan att hantera sina känslor på ett effektivt sätt. Det handlar om att inte låta situationer ta överhanden och att behålla lugnet under press. Detta är särskilt viktigt när du behöver föra svåra samtal, eftersom ärlighet är betydligt viktigare än att oroa sig för om ditt team fortfarande kommer att tycka om dig.

Genom att förbättra din emotionell intelligens kan du utveckla dina sociala färdigheter, bygga starkare relationer med ditt team och skapa en stödjande och positiv arbetsmiljö.

Och glöm inte att kommunicera

Att arbeta med att utveckla din empati och självinsikt kommer att hjälpa dig att bli en bra ledare, men att verkligen få till kommunikationen kommer att göra dig till en utmärkt ledare.

Se till att hålla regelbunden kontakt med ditt team, samt ge och be om feedback.

Arbeta enligt en ”öppen dörr”-policy som gör det möjligt för vem som helst i ditt team att boka in en stund med dig för ett samtal (genom att boka en Booking Page är ett utmärkt sätt att göra detta på).

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Hur man utvecklar självinsikt och relationer

Att utveckla sin emotionella intelligens är ingen lätt sak. Det finns dock några saker du kan göra för att skapa vanor som hjälper dig att utveckla den:

Sätt gränser: Du är bara mänsklig, så det kommer att finnas tillfällen när du blir stressad och känner dig överbelastad. Se till att du har tid för dig själv, då du kan träffa vänner eller bara koppla av med familjen. Att ta dig tid för detta hjälper dig att behålla rätt inställning gentemot personalen.

Sätt upp tydliga mål: Se till att ditt team vet exakt vad du förväntar dig av dem. Planera projekten noggrant med delmål och en detaljerad plan över vem som ska göra vad och när. Ett projektledningsverktyg som Asana kan hjälpa till att hålla reda på denna information.