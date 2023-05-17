Welkom bij het team: uitleg over de berichten

Aan een nieuwe baan beginnen kan zowel spannend als zenuwslopend zijn. Met onbekende gezichten, werkwijzen en een nieuwe werksfeer is het belangrijk dat bedrijfsleiders en managers een omgeving creëren waarin nieuwe teamleden zich op hun gemak voelen en een band kunnen opbouwen.

Vandaag gaan we dieper in op hoe ‘Welkom bij het team’-berichten en doordachte kennismakingen de weg kunnen effenen voor een positieve onboarding-ervaring en de teamgeest kunnen versterken. We bespreken ook hoe Doodle kan het organiseren van teamevenementen en één-op-één-gesprekken een stuk soepeler laten verlopen.

Hoe zorg je ervoor dat mensen zich welkom voelen

Als het erom gaat nieuwe medewerkers op hun gemak te stellen, kan een hartverwarmend berichtje met ‘Welkom in het team’ een groot verschil maken om die zenuwen van de eerste dag wat te verlichten.

Stel je nu eens voor dat jij dat nieuwe teamlid bent, dat het kantoor binnenstapt en meteen een e-mail, een berichtje in de teamchat of zelfs een persoonlijk kaartje krijgt dat door iedereen is ondertekend (ja, zelfs door de baas). Zo’n gebaar helpt niet alleen om een gevoel van verbondenheid te creëren, maar geeft ook de indruk van een zorgzame en ondersteunende teamcultuur.

Laten we nog een stapje verder gaan en het eens hebben over de teamvoorstelling. Dit kan variëren van een informele kennismaking tot een wat formelere sessie, waarbij elk teamlid kort vertelt wat zijn of haar rol is en misschien ook een leuk weetje over zichzelf deelt.

Als je al vroeg het ijs breekt, maak je de weg vrij voor soepelere communicatie en samenwerking later in het proces.

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Hoe zit het met ijsbrekers?

Zoals ze zeggen: teambinding houdt niet op bij de kennismaking. Er zijn genoeg leuke teambuildingsoefeningen die helpen om vertrouwen, een goede band en begrip binnen het team te bevorderen.

Van het oplossen van een virtuele escape room tot samen meedoen aan een kookcursus: de mogelijkheden zijn eindeloos als het gaat om het creëren van onvergetelijke momenten vol gelach.

Als je op zoek bent naar iets leuks om op kantoor te doen, volgen hier een paar suggesties voor activiteiten om het ijs te breken:

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Twee waarheden en een leugen: Dit is een klassiek ijsbrekerspel dat je met groepen van elke omvang kunt spelen. Iedereen vertelt om de beurt drie dingen over zichzelf, waarvan er twee waar zijn en één een leugen. De andere spelers moeten dan raden welke uitspraak de leugen is.

Het naamspel: Dit is nog zo’n klassieker die perfect is om de namen van je teamgenoten te leren kennen. Om te spelen gaat iedereen in een kring staan en de leider begint door zijn of haar naam te noemen en daarna de naam van de persoon links van hem of haar. De volgende persoon zegt dan zijn of haar naam en de naam van de persoon links van hem of haar, enzovoort. Het spel gaat zo door in de kring totdat iedereen zijn of haar naam heeft gezegd.

De menselijke knoop: Iedereen staat in een kring en houdt twee andere mensen bij de hand. Het doel van het spel is om de knoop te ontwarren zonder iemands hand los te laten.

Het complimentenspel: Perfect om wat positiviteit te verspreiden. Om het te spelen, zit iedereen in een kring en geeft om de beurt een compliment aan de persoon links van je. Complimenten kunnen over van alles gaan, zoals iemands uiterlijk, persoonlijkheid of werkethiek.

Doodle gebruiken om het proces te stroomlijnen

Nou, dit is waar de magie gebeurt.

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Met dank aan Doodle’s planningssoftware , dan is het regelen van teamvoorstellingen, teambuildingsoefeningen of een één-op-één-gesprek met het nieuwste teamlid een fluitje van een cent.

De tijd van dat vervelende heen-en-weer-gemail om een moment te vinden dat iedereen schikt, is voorbij. Met Doodle kun je een online poll maken en delen met verschillende opties voor tijd en datum. Nodig je teamleden uit om op hun voorkeuren te stemmen, en binnen een paar seconden vind je dat perfecte moment dat in ieders agenda past.

Maar wacht even, er is nog meer! Doodle werkt naadloos samen met populaire agenda-apps zoals Google Calendar , Outlook en Apple Calendar – zodat je altijd op de hoogte blijft van alle teamactiviteiten, ongeacht het platform. En dankzij aanpassingsmogelijkheden zoals het instellen van tijdzones en het toevoegen van reactietermijnen is het nu makkelijker dan ooit om de beschikbaarheid van je team bij te houden.

Zo, dat was het dan. Als je een inclusieve en ondersteunende teamomgeving wilt creëren, vergeet dan niet om die bemoedigende ‘Welkom in het team’-berichten te sturen, teamvoorstellingen op gang te brengen en lekker wat gezellige teambuildingsoefeningen te doen.

Laat Doodle je trouwe hulpje zijn om alles soepel te laten verlopen. Veel plezier met het opbouwen van teamgeest.