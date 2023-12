Bienvenue dans l'équipe : Explication des messages

Commencer un nouvel emploi peut être à la fois excitant et angoissant. Avec des visages, des processus et des dynamiques de travail inconnus, il est important pour les chefs d'entreprise et les managers de créer un environnement qui favorise le confort et la camaraderie pour les nouveaux membres de leur équipe.

Aujourd'hui, nous allons voir comment les messages de "Bienvenue dans l'équipe" et les présentations réfléchies peuvent ouvrir la voie à une expérience d'intégration positive et favoriser l'unité de l'équipe. Nous verrons également comment Doodle peut rationaliser le processus d'organisation des événements d'équipe et des réunions individuelles.

Comment faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus

Lorsqu'il s'agit de mettre les nouveaux employés à l'aise, un message réconfortant de "Bienvenue dans l'équipe" peut grandement contribuer à atténuer la nervosité du premier jour.

Imaginez maintenant que vous soyez ce nouveau membre de l'équipe, entrant dans le bureau, et que vous receviez un courriel, un message de discussion en équipe ou même une carte personnalisée signée par tout le monde (oui, même par le patron). Un tel geste contribue non seulement à créer un sentiment d'appartenance, mais aussi à donner l'impression d'une culture d'équipe bienveillante et solidaire.

Pour aller plus loin, parlons des présentations d'équipe. Il peut s'agir d'une séance de rencontre et d'accueil décontractée ou d'une séance plus formelle, au cours de laquelle chaque membre de l'équipe présente brièvement son rôle et, éventuellement, une anecdote amusante le concernant.

En brisant la glace dès le départ, on ouvre la voie à une communication et à une collaboration plus harmonieuses par la suite.

Qu'en est-il des brise-glace ?

Comme on dit, la cohésion de l'équipe ne s'arrête pas aux présentations. Il existe de nombreux exercices amusants de renforcement de l'esprit d'équipe qui contribuent à promouvoir la confiance, les rapports et la compréhension au sein de l'équipe.

Qu'il s'agisse de résoudre une escape room virtuelle ou de participer ensemble à un cours de cuisine, les possibilités sont infinies lorsqu'il s'agit de créer des moments mémorables et pleins de rires.

Si vous cherchez quelque chose à faire au bureau, voici quelques suggestions d'activités pour briser la glace :

Deux vérités et un mensonge : il s'agit d'un jeu brise-glace classique qui peut être joué avec des groupes de toute taille. Chaque personne partage à tour de rôle trois choses à son sujet, dont deux sont vraies et une mensongère. Les autres joueurs doivent alors deviner quelle affirmation est le mensonge.

Le jeu des noms : Il s'agit d'un autre classique, parfait pour apprendre à connaître les noms des membres de votre équipe. Pour jouer, tout le monde se place en cercle et le meneur commence par dire son nom, puis celui de la personne à sa gauche. La personne suivante dit alors son nom et le nom de la personne à sa gauche, et ainsi de suite. Le jeu se poursuit autour du cercle jusqu'à ce que tout le monde ait dit son nom.

Le nœud humain : Tout le monde se place en cercle et se tient la main avec deux autres personnes. Le but du jeu est de démêler le nœud sans lâcher la main de personne.

Le jeu du compliment : Parfait pour répandre un peu de positivité. Pour jouer, tout le monde s'assoit en cercle et, à tour de rôle, fait des compliments à la personne qui se trouve à sa gauche. Les compliments peuvent porter sur n'importe quel sujet, comme l'apparence, la personnalité ou l'éthique de travail de la personne.

Utiliser Doodle pour rationaliser le processus

C'est ici que la magie opère.

Grâce au de Doodle logiciel de planification, organiser des présentations d'équipe, des exercices de team-building ou un entretien individuel avec le nouveau membre devient un jeu d'enfant.

Fini le temps des courriels fastidieux pour trouver une heure qui convienne à tout le monde. Avec Doodle, vous pouvez créer et partager un sondage en ligne avec plusieurs options de date et d'heure. Invitez les membres de votre équipe à voter sur leurs préférences et, en quelques instants, vous trouverez le créneau parfait pour l'emploi du temps de chacun.

Mais ce n'est pas tout ! Doodle s'intègre parfaitement aux applications de calendrier les plus courantes telles que Google Calendar, Outlook et Apple Calendar, ce qui vous permet de rester au courant de tous les événements de votre équipe, quelle que soit la plateforme utilisée. De plus, grâce à des options de personnalisation telles que la définition de fuseaux horaires et l'ajout de délais de réponse, il est plus facile que jamais de suivre la disponibilité des membres de l'équipe.

Voilà qui est fait. Pour créer un environnement d'équipe inclusif et solidaire, n'oubliez pas d'envoyer ces messages encourageants de "Bienvenue dans l'équipe", de susciter des présentations d'équipe et de vous livrer à des exercices joviaux de renforcement de l'esprit d'équipe.

Laissez Doodle être votre fidèle acolyte pour que tout se passe en douceur. Bonne camaraderie.