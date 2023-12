Der Beginn einer neuen Tätigkeit kann sowohl aufregend als auch nervenaufreibend sein. Angesichts der ungewohnten Gesichter, Prozesse und Arbeitsdynamik ist es für Unternehmensleiter und Manager wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die neuen Teammitglieder wohlfühlen und sich wohlfühlen.

Heute werden wir uns damit befassen, wie "Willkommen im Team"-Botschaften und durchdachte Einführungen den Weg für eine positive Onboarding-Erfahrung ebnen und den Zusammenhalt des Teams fördern können. Wir werden auch erörtern, wie Doodle den Prozess der Organisation von Teamveranstaltungen und persönlichen Treffen rationalisieren kann.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Wie man den Leuten das Gefühl gibt, willkommen zu sein

Wenn es darum geht, neuen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, sich wohl zu fühlen, kann eine herzliche "Willkommen im Team"-Botschaft viel dazu beitragen, die Nervosität am ersten Tag zu lindern.

Stellen Sie sich vor, Sie wären das neue Teammitglied, das das Büro betritt und eine E-Mail, eine Nachricht im Team-Chat oder sogar eine persönliche Karte erhält, die von allen (ja, sogar vom Chef) unterschrieben ist. Eine solche Geste hilft nicht nur, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen, sondern vermittelt auch den Eindruck einer fürsorglichen und unterstützenden Teamkultur.

Gehen wir noch einen Schritt weiter und sprechen wir über Teamvorstellungen. Diese kann von einem zwanglosen Kennenlernen bis hin zu einer formelleren Sitzung reichen, bei der jedes Teammitglied kurz seine Rolle und vielleicht eine lustige Tatsache über sich selbst erzählt.

Wenn das Eis schon früh gebrochen ist, ebnet das den Weg für eine reibungslosere Kommunikation und Zusammenarbeit im weiteren Verlauf.

Wie sieht es mit Eisbrechern aus?

Wie man so schön sagt, endet der Zusammenhalt eines Teams nicht mit der Begrüßung. Es gibt viele lustige Übungen zur Teambildung, die das Vertrauen, die Beziehung und das Verständnis im Team fördern.

Von der Lösung eines virtuellen Escape-Rooms bis hin zur Teilnahme an einem gemeinsamen Kochkurs - die Möglichkeiten sind endlos, wenn es darum geht, unvergessliche Momente zu schaffen, in denen viel gelacht wird.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Aktivität im Büro sind, finden Sie hier ein paar Vorschläge für Eisbrecher-Aktivitäten:

Zwei Wahrheiten und eine Lüge: Dies ist ein klassisches Eisbrecherspiel, das mit jeder Gruppengröße gespielt werden kann. Jede Person erzählt abwechselnd drei Dinge über sich, von denen zwei wahr sind und eines eine Lüge ist. Die anderen Spieler müssen dann erraten, welche Aussage die Lüge ist.

Das Namensspiel: Dies ist ein weiterer Klassiker, der sich hervorragend eignet, um die Namen der Teammitglieder kennen zu lernen. Dazu stehen alle in einem Kreis und der Spielleiter sagt zuerst seinen Namen und dann den Namen der Person zu seiner Linken. Die nächste Person sagt dann ihren Namen und den Namen der Person zu ihrer Linken und so weiter. Das Spiel geht so lange im Kreis weiter, bis alle ihren Namen gesagt haben.

Der Menschenknoten: Alle stehen im Kreis und halten sich mit zwei anderen Personen an den Händen. Ziel des Spiels ist es, den Knoten zu entwirren, ohne dass jemand die Hände loslässt.

Das Komplimentespiel: Perfekt, um etwas Positives zu verbreiten. Bei diesem Spiel sitzen alle in einem Kreis und machen abwechselnd der Person zu ihrer Linken ein Kompliment. Die Komplimente können sich auf alles Mögliche beziehen, zum Beispiel auf das Aussehen, die Persönlichkeit oder die Arbeitsmoral der Person.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Doodle zur Vereinfachung des Prozesses verwenden

Und jetzt kommt der eigentliche Clou.

Dank der von Doodles Planungssoftware wird die Organisation von Teamvorstellungen, Teambuilding-Übungen oder eines persönlichen Treffens mit dem neuen Mitglied zum Kinderspiel.

Vorbei sind die Zeiten, in denen lästige E-Mails hin- und hergeschickt wurden, um einen Termin zu finden, der allen passt. Mit Doodle können Sie eine Online-Umfrage mit mehreren Zeit- und Datumsoptionen erstellen und freigeben. Laden Sie Ihre Teammitglieder ein, über ihre Präferenzen abzustimmen, und finden Sie innerhalb weniger Augenblicke den perfekten Termin für alle.

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Doodle lässt sich nahtlos in gängige Kalender-Applikationen wie Google Calendar, Outlook und Apple Calendar integrieren - so behalten Sie plattformübergreifend den Überblick über alle Termine Ihres Teams. Und mit Anpassungsoptionen wie dem Festlegen von Zeitzonen und dem Hinzufügen von Antwortfristen ist es jetzt einfacher denn je, den Überblick über die Verfügbarkeit des Teams zu behalten.

Da haben Sie es also. Auf der Suche nach einer integrativen und unterstützenden Teamumgebung sollten Sie daran denken, diese aufmunternden "Willkommen im Team"-Nachrichten zu versenden, Teamvorstellungen anzuregen und einige fröhliche Teambuilding-Übungen durchzuführen.

Lassen Sie Doodle Ihr treuer Helfer sein, damit alles reibungslos abläuft. Viel Spaß beim Aufbau von Kameradschaft.