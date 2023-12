Iniziare un nuovo lavoro può essere sia eccitante che snervante. Con volti, processi e dinamiche lavorative sconosciute, è importante che i dirigenti e i responsabili d'azienda creino un ambiente che favorisca il comfort e il cameratismo per i nuovi membri del team.

Oggi analizzeremo come i messaggi di "benvenuto nel team" e le presentazioni ponderate possano aprire la strada a un'esperienza di onboarding positiva e favorire l'unità del team. Parleremo anche di come Doodle possa semplificare il processo di organizzazione di eventi di squadra e riunioni individuali.

Come far sentire le persone benvenute

Quando si tratta di far sentire a proprio agio i nuovi dipendenti, un messaggio di "benvenuto nel team" può essere molto utile per alleviare il nervosismo del primo giorno.

Immaginate di essere voi il nuovo membro del team che entra in ufficio e riceve un'e-mail, un messaggio nella chat del team o addirittura un biglietto personalizzato firmato da tutti (sì, anche dal capo). Un gesto del genere non solo aiuta a stabilire un senso di appartenenza, ma crea anche l'impressione di una cultura di squadra attenta e solidale.

Per fare un ulteriore passo avanti, parliamo delle presentazioni del team. Si può andare da una sessione di incontro e saluto informale a una più formale, in cui ogni membro del team condivide brevemente il proprio ruolo e magari un fatto divertente su di sé.

Rompere il ghiaccio fin dall'inizio apre la strada a una comunicazione e a una collaborazione più fluide.

Che dire dei rompighiaccio?

Come si dice, il team bonding non finisce con le presentazioni. Ci sono molti esercizi divertenti di team building che aiutano a promuovere la fiducia, il rapporto e la comprensione tra i membri del team.

Dalla risoluzione di una escape room virtuale alla partecipazione a un corso di cucina insieme, le possibilità sono infinite quando si tratta di creare momenti memorabili e pieni di risate.

Se state cercando qualcosa da fare in ufficio, ecco alcuni suggerimenti di attività per rompere il ghiaccio:

Due verità e una bugia: è un classico gioco per rompere il ghiaccio che può essere fatto con gruppi di qualsiasi dimensione. Ogni persona, a turno, racconta tre cose su di sé, due delle quali sono vere e una è una bugia. Gli altri giocatori devono indovinare quale affermazione è una bugia.

Il gioco del nome: È un altro classico perfetto per conoscere i nomi dei membri del team. Per giocare, tutti si dispongono in cerchio e il leader inizia dicendo il proprio nome e poi quello della persona alla sua sinistra. La persona successiva dice il proprio nome e quello della persona alla sua sinistra e così via. Il gioco continua intorno al cerchio finché tutti non hanno detto il proprio nome.

Il nodo umano: Tutti si dispongono in cerchio e si tengono per mano con altre due persone. Lo scopo del gioco è sciogliere il nodo senza lasciare le mani di nessuno.

Il gioco dei complimenti: Perfetto per diffondere un po' di positività. Per giocare, ci si siede in cerchio e a turno si fanno i complimenti alla persona alla propria sinistra. I complimenti possono riguardare qualsiasi cosa, come l'aspetto, la personalità o l'etica lavorativa della persona.

Usare Doodle per semplificare il processo

È qui che avviene la magia.

Grazie al di Doodle software di programmazione, organizzare le presentazioni del team, gli esercizi di team building o un incontro individuale con il nuovo membro diventa un gioco da ragazzi.

Sono finiti i tempi delle fastidiose e-mail di risposta per trovare un orario adatto a tutti. Con Doodle, potete creare e condividere un sondaggio online con diverse opzioni di data e ora. Invitate i membri del vostro team a votare le loro preferenze e in pochi istanti troverete l'orario perfetto per tutti.

Ma aspettate, c'è di più! Doodle si integra perfettamente con le app di calendario più diffuse, come Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, assicurandovi di tenere sotto controllo tutti gli eventi del vostro team su tutte le piattaforme. Inoltre, grazie alle opzioni di personalizzazione, come l'impostazione dei fusi orari e l'aggiunta di scadenze di risposta, tenere traccia della disponibilità del team è più facile che mai.

Ecco come stanno le cose. Nel tentativo di creare un ambiente di squadra inclusivo e solidale, ricordate di inviare quei rincuoranti messaggi di "Benvenuto nel team", di dare il via alle presentazioni del team e di dedicarvi a qualche gioviale esercizio di team-building.

Lasciate che Doodle sia il vostro fidato aiutante per far sì che tutto avvenga senza intoppi. Buona costruzione del cameratismo.