Bem-vindo à equipe: Mensagens explicadas

Começar em um novo emprego pode ser ao mesmo tempo empolgante e estressante. Com rostos, processos e dinâmicas de trabalho desconhecidos, é importante que os líderes e gerentes de negócios criem um ambiente que promova o conforto e a camaradagem para os novos membros da equipe.

Hoje, vamos nos aprofundar em como as mensagens de "Bem-vindo à equipe" e as apresentações bem pensadas podem preparar o caminho para uma experiência de integração positiva e promover a união da equipe. Também discutiremos como o Doodle pode simplificar o processo de organização de eventos de equipe e reuniões individuais.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Como fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas

Quando se trata de fazer com que os novos funcionários se sintam à vontade, uma mensagem calorosa de "Bem-vindo à equipe" pode ajudar muito a aliviar o nervosismo do primeiro dia.

Agora, imagine se você fosse esse novo membro da equipe, entrando no escritório, e recebesse um e-mail, uma mensagem de bate-papo da equipe ou até mesmo um cartão personalizado assinado por todos (sim, até mesmo pelo chefe). Esse gesto não só ajuda a estabelecer um senso de pertencimento, mas também cria a impressão de uma cultura de equipe atenciosa e solidária.

Dando um passo adiante, vamos falar sobre as apresentações da equipe. Isso pode variar de uma sessão casual de encontro e saudação a uma mais formal, em que cada membro da equipe compartilha brevemente sua função e talvez um fato engraçado sobre si mesmo.

Quebrar o gelo logo no início abre caminho para uma comunicação e colaboração mais fluidas no futuro.

E quanto aos quebra-gelos?

Como se diz, a união da equipe não termina com as apresentações. Há muitos exercícios divertidos de formação de equipes que ajudam a promover a confiança, o entrosamento e a compreensão entre a equipe.

Desde resolver um escape room virtual até participar de uma aula de culinária juntos, as possibilidades são infinitas quando se trata de criar momentos memoráveis e cheios de risadas.

Se estiver procurando algo para fazer no escritório, aqui estão algumas sugestões de atividades para quebrar o gelo:

Duas verdades e uma mentira: esse é um jogo clássico para quebrar o gelo que pode ser jogado com qualquer tamanho de grupo. Cada pessoa compartilha três coisas sobre si mesma, duas das quais são verdadeiras e uma é mentira. Os outros jogadores precisam adivinhar qual é a declaração mentirosa.

O jogo do nome: Esse é outro clássico perfeito para conhecer os nomes dos membros da sua equipe. Para jogar, todos ficam em um círculo e o líder começa dizendo seu nome e, em seguida, o nome da pessoa à sua esquerda. A próxima pessoa diz seu nome e o nome da pessoa à sua esquerda e assim por diante. O jogo continua ao redor do círculo até que todos tenham dito seus nomes.

O nó humano: Todos ficam em um círculo e dão as mãos a duas outras pessoas. O objetivo do jogo é desatar o nó sem soltar as mãos de ninguém.

O jogo do elogio: Perfeito para espalhar um pouco de positividade. Para jogar, todos se sentam em um círculo e se revezam para elogiar a pessoa à sua esquerda. Os elogios podem ser sobre qualquer coisa, como a aparência, a personalidade ou a ética de trabalho da pessoa.

Usando o Doodle para agilizar o processo

Agora, é aqui que a mágica acontece.

Graças ao do Doodle software de agendamento, organizar apresentações de equipes, exercícios de formação de equipes ou uma reunião individual com o membro mais novo é muito fácil.

Já se foram os dias de e-mails incômodos tentando encontrar um horário que agrade a todos. Com o Doodle, você pode criar e compartilhar uma enquete on-line com várias opções de data e horário. Convide os membros da sua equipe a votar em suas preferências e, em poucos instantes, encontre o horário perfeito para a agenda de todos.

Mas espere, tem mais! O Doodle se integra perfeitamente a aplicativos de calendário populares, como Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, garantindo que você fique por dentro de todos os eventos da sua equipe em todas as plataformas. Além disso, com opções de personalização como a definição de fusos horários e a adição de prazos de resposta, acompanhar a disponibilidade da equipe ficou mais fácil do que nunca.

Então, aí está. Na busca pela criação de um ambiente de equipe inclusivo e solidário, lembre-se de enviar aquelas mensagens animadoras de "Bem-vindo à equipe", estimular as apresentações da equipe e participar de alguns exercícios joviais de formação de equipes.

Deixe que o Doodle seja seu fiel companheiro para que tudo ocorra sem problemas. Feliz formação de camaradagem.