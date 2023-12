Velkommen til holdet: Beskeder forklaret

Det kan være både spændende og nervepirrende at starte på et nyt job. Med ukendte ansigter, processer og arbejdsdynamik er det vigtigt for virksomhedsledere og ledere at skabe et miljø, der fremmer tryghed og kammeratskab for deres nye teammedlemmer.

I dag vil vi dykke ned i, hvordan "Velkommen til holdet"-meddelelser og gennemtænkte introduktioner kan bane vejen for en positiv onboarding-oplevelse og fremme teamets sammenhold. Vi vil også diskutere, hvordan Doodle kan strømline processen med at organisere teamarrangementer og individuelle møder.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Hvordan man får folk til at føle sig velkomne

Når det gælder om at få nye medarbejdere til at føle sig godt tilpas, kan en hjertevarm "Velkommen til holdet"-besked være med til at afhjælpe nervøsiteten den første dag.

Forestil dig nu, at du var det nye teammedlem, der trådte ind på kontoret og kun modtog en e-mail, en chatbesked eller endda et personligt kort underskrevet af alle (ja, selv chefen). En sådan gestus er ikke kun med til at skabe en følelse af tilhørsforhold, men giver også et indtryk af en omsorgsfuld og støttende teamkultur.

Lad os gå et skridt videre og tale om introduktion af teamet. Det kan være alt fra en afslappet møde- og hilsen-session til en mere formel session, hvor hvert teammedlem kort fortæller om sin rolle og måske en sjov detalje om sig selv.

At bryde isen tidligt baner vejen for en smidigere kommunikation og et smidigere samarbejde i det videre forløb.

Hvad med isbrydere?

Som man siger, slutter team bonding ikke med introduktioner. Der findes masser af sjove teambuilding-øvelser, der hjælper med at fremme tillid, relation og forståelse blandt teamet.

Fra at løse et virtuelt escape room til at deltage i et madlavningskursus sammen - mulighederne er uendelige, når det gælder om at skabe mindeværdige, latterfyldte øjeblikke.

Hvis du leder efter noget at lave på kontoret, er her et par forslag til isbryderaktiviteter:

To sandheder og en løgn: Dette er et klassisk isbryderspil, som kan spilles med alle gruppestørrelser. Hver person skiftes til at fortælle tre ting om sig selv, hvoraf to er sande og en er en løgn. De andre spillere skal så gætte, hvilket udsagn der er løgn.

Navnespillet: Dette er en anden klassiker, der er perfekt til at lære holdmedlemmernes navne at kende. Alle står i en cirkel, og lederen begynder med at sige sit eget navn og derefter navnet på personen til venstre for ham. Den næste person siger så sit navn og navnet på personen til venstre osv. Spillet fortsætter rundt i cirklen, indtil alle har sagt deres navn.

Den menneskelige knude: Alle står i en cirkel og holder to andre personer i hånden. Målet med legen er at løse knuden uden at slippe nogen af hænderne.

Komplimenter: Perfekt til at sprede lidt positivitet. Alle sidder i en cirkel og skiftes til at give komplimenter til personen til venstre for sig selv. Komplimenterne kan handle om hvad som helst, f.eks. om personens udseende, personlighed eller arbejdsmoral.

Brug Doodle til at strømline processen

Det er nu, at magien sker.

Takket være Doodles planlægningssoftware bliver det en leg at organisere introduktioner til teamet, teambuilding-øvelser eller et enkeltmøde med det nyeste medlem.

De dage med irriterende e-mails frem og tilbage, hvor man forsøger at finde et tidspunkt, der passer alle, er forbi. Med Doodle kan du oprette og dele en online afstemning med flere tids- og datoindstillinger. Inviter dine teammedlemmer til at stemme om deres præferencer, og inden for få øjeblikke kan du finde det perfekte tidspunkt, der passer til alles tidsplaner.

Men vent, der er mere! Doodle integrerer problemfrit med populære kalenderapps som Google Calendar, Outlook og Apple Calendar - og sikrer, at du holder dig opdateret på alle dine teambegivenheder på tværs af platforme. Og med tilpasningsmuligheder som f.eks. indstilling af tidszoner og tilføjelse af svarfrister er det nu nemmere end nogensinde før at holde styr på teamets tilgængelighed.

Så der har du det. I jagten på at skabe et inkluderende og støttende teammiljø skal du huske at sende de opmuntrende "Velkommen til teamet"-beskeder, starte teamintroduktioner og give dig hen i nogle joviale teambuilding-øvelser.

Lad Doodle være din trofaste hjælper med at få det hele til at gå glat. God fornøjelse med at opbygge et godt kammeratskab.