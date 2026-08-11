Att börja ett nytt jobb kan vara både spännande och nervöst. Med okända ansikten, arbetsrutiner och arbetsdynamik är det viktigt att företagsledare och chefer skapar en miljö som främjar trygghet och kamratskap för sina nya teammedlemmar.

Idag ska vi titta närmare på hur ”Välkommen till teamet”-meddelanden och genomtänkta presentationer kan bana väg för en positiv introduktionsupplevelse och främja sammanhållningen i teamet. Vi ska också diskutera hur Doodle kan effektivisera arbetet med att organisera teamevenemang och enskilda möten.

Hur man får människor att känna sig välkomna

När det gäller att få nya medarbetare att känna sig välkomna kan ett hjärtvärmande meddelande med texten ”Välkommen till teamet” göra underverk för att lindra nervositeten den första dagen.

Föreställ dig nu att du är den nya medarbetaren som kliver in på kontoret och direkt får ett e-postmeddelande, ett meddelande i teamchatten eller till och med ett personligt kort som alla har skrivit under (ja, till och med chefen). En sådan gest bidrar inte bara till att skapa en känsla av tillhörighet, utan ger också intrycket av en omtänksam och stödjande teamkultur.

Låt oss gå ett steg längre och prata om lagpresentationer. Det kan handla om allt från en avslappnad träff där man hälsar på varandra till en mer formell presentation, där varje lagmedlem kortfattat berättar om sin roll och kanske delar med sig av en rolig detalj om sig själv.

Att bryta isen redan från början banar väg för en smidigare kommunikation och ett bättre samarbete längre fram.

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Hur är det med isbrytare?

Som man brukar säga slutar inte teambildningen med att man presenterar sig för varandra. Det finns massor av roliga teambuildingövningar som bidrar till att främja förtroende, samhörighet och förståelse inom teamet.

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Från att lösa ett virtuellt escape room till att delta i en matlagningskurs tillsammans – möjligheterna är oändliga när det gäller att skapa minnesvärda stunder fyllda av skratt.

Om du letar efter något att göra på kontoret har vi här några förslag på aktiviteter som bryter isen:

Två sanningar och en lögn: Detta är en klassisk isbrytare som kan spelas oavsett hur stor gruppen är. Varje deltagare får i tur och ordning berätta tre saker om sig själv, varav två är sanna och en är en lögn. De andra deltagarna ska sedan gissa vilket påstående som är lögnen.

Namnleken: Det här är en annan klassiker som är perfekt för att lära sig namnen på sina teammedlemmar. För att spela ställer sig alla i en cirkel och ledaren börjar med att säga sitt eget namn och sedan namnet på personen till vänster. Därefter säger nästa person sitt namn och namnet på personen till vänster, och så fortsätter det. Leken fortsätter runt cirkeln tills alla har sagt sitt namn.

Människoknuten: Alla står i en cirkel och håller varandra i händerna med två andra personer. Målet med leken är att reda ut knuten utan att släppa någon i handen.

Komplimangsleken: Perfekt för att sprida lite positivitet. För att spela sätter sig alla i en cirkel och turas om att ge komplimanger till personen till vänster. Komplimangerna kan handla om vad som helst, till exempel personens utseende, personlighet eller arbetsmoral.

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Använda Doodle för att effektivisera processen

Och nu är det här som magin sker.

Skapa en gruppomröstning

Tack vare Doodle schemaläggningsprogram , blir det en barnlek att ordna med lagpresentationer, teambuildingövningar eller ett enskilt möte med den nyaste medlemmen.

Tiden med irriterande mejlväxlingar för att försöka hitta en tid som passar alla är förbi. Med Doodle kan du skapa och dela en onlineomröstning med flera olika tids- och datumalternativ. Bjud in dina teammedlemmar att rösta på sina önskemål, och på nolltid hittar du det perfekta tidsfönstret som passar allas scheman.

Men vänta, det finns mer! Doodle integreras smidigt med populära kalenderappar som Google Kalender , Outlook och Apples kalender – så att du alltid har full koll på alla ditt teams evenemang på alla plattformar. Dessutom är det nu enklare än någonsin att hålla reda på teamets tillgänglighet tack vare anpassningsmöjligheter som att ställa in tidszoner och lägga till svarstider.

Så där har ni det. I strävan efter att skapa en inkluderande och stödjande teammiljö, kom ihåg att skicka uppmuntrande ”Välkommen till teamet”-meddelanden, uppmuntra teammedlemmarna att presentera sig för varandra och unna er några trevliga teambuildingövningar.

Låt Doodle vara din pålitliga partner som ser till att allt går smidigt. Lycka till med att stärka kamratskapet!