Doodle is een van de beste planningstools voor trainers, coaches en consultants. Of je nu 1-op-1-sessies, programma’s voor kleine groepen of gratis kennismakingsgesprekken inplant, je kunt een Boekingspagina aanmaken, je link delen en klanten direct laten boeken — je hebt geen app of login nodig. Doodle synchroniseert met je agenda, ondersteunt betalingen via Stripe en verstuurt automatische herinneringen (Doodle Pro). Eenvoudig, betrouwbaar en klantvriendelijk.

Intro

Als je net begint als trainer of coach, lijkt het misschien makkelijk — en zelfs persoonlijk — om een paar sessies met klanten via berichten en spreadsheets te regelen. Maar zodra je meer klanten, nieuwe afspraken en doorverwijzingen krijgt, wordt je agenda een puinhoop. Je hebt een planningsprogramma nodig dat werkt als een assistent: het helpt mensen bij het boeken, betalen en opkomen dagen — zonder dat het jou extra administratief werk kost.

Wat is de beste planningstool voor trainers?

Trainers hebben meer nodig dan alleen een agenda. Een goede planningstool moet:

Laat klanten online boeken — zonder heen-en-weer-berichten

Stuur automatisch herinneringen om het aantal no-shows te verminderen

Zorg voor flexibele beschikbaarheid (voor individuele sessies of groepssessies)

Synchroniseer met je echte agenda (Google Calendar, Outlook, enz.)

Zorg dat je site mobielvriendelijk is — je hebt geen app of login nodig

Laat toe dat de betaling vóór de sessie wordt geïnd (optioneel)

Zo kun je vrije tijd of vakantiedagen reserveren

Doodle doet dit allemaal — in een overzichtelijke, professionele opmaak.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat klanten kunnen boeken zonder mij een bericht te sturen?

Gebruik een Doodle-boekingspagina. Je hoeft je beschikbaarheid maar één keer in te stellen, en Doodle laat je klanten zien wanneer je beschikbaar bent. Zij kiezen een tijdstip — en jullie krijgen allebei een bevestiging. Geen inloggen, geen WhatsApp-gesprekken, geen gedoe.

Je kunt je boekingslink delen via:

E-mail

Instagram-bio

LinkedIn

WhatsApp

Je website of nieuwsbrief

Maak een Groepspoll

Kan ik als trainer groepslessen geven?

Ja! Dat kan:

Maak een Boekingspagina met een maximaal aantal deelnemers

Of gebruik Groepspolls zodat klanten kunnen stemmen op het beste tijdstip

Laat klanten meedoen aan lessen zoals ‘Yoga op dinsdag’ of ‘Wekelijkse coachingcirkel’.

Ideaal voor programma’s in kleine groepen, lessen, workshops of gratis community-gesprekken.

Hoe kan ik het aantal no-shows en late annuleringen verminderen?

Doodle’s Het Pro-abonnement bevat e-mailherinneringen die automatisch vóór de sessie worden verstuurd. Dit helpt cliënten om het niet te vergeten, op tijd te komen en, indien nodig, op een verantwoorde manier een nieuwe afspraak te maken. Je kunt ook:

Stel de buffertijd tussen sessies in

Boekingen op korte termijn blokkeren

Vermeld de annuleringsvoorwaarden in de bevestiging

Kan ik betalingen accepteren als klanten boeken?

Ja. Doodle kan worden geïntegreerd met Stripe, zodat je de betaling meteen kunt innen als een klant boekt — je hoeft geen factuur te sturen. Dit werkt voor:

Losse sessies

Groepslessen

Pakketten (via externe links of add-ons)

Zo kun je het aantal afhakers verminderen en ervoor zorgen dat je de betaling vooraf ontvangt.

Maak een Groepspoll

Wat kan ik in Doodle aanpassen?

Je kunt je Boekingspagina helemaal aanpassen aan je merk en je werkwijze:

Voeg je logo en kleuren toe (Pro)

Stel verschillende tijdsduur in voor introductiegesprekken en coachingsessies

Kies voor video, telefonisch of persoonlijk

Voeg terugkerende tijdvakken toe (bijv. elke dinsdag om 10.00 uur)

Stel in hoe lang van tevoren mensen kunnen reserveren

De functies in één oogopslag

Functie Beschikbaar? Opmerkingen Een 1-op-1-sessie boeken ✅ Ja Onbeperkt, met opties voor buffer en doorlooptijd Planning van groepssessies ✅ Ja Gebruik de boekingspagina of de groepspoll Agendaintegratie ✅ Ja Ondersteuning voor Google, Outlook en Apple Herinneringen ✅ Pro Herinneringsmails voor elke sessie Merkopmaak op maat ✅ Pro Voeg je kleuren, logo en bedrijfsnaam toe Betalingen (Stripe) ✅ Ja Vraag de betaling bij het boeken Terugkerende beschikbaarheid ✅ Ja Stel wekelijkse of dagelijkse terugkerende uren in Bestanden uploaden (bijv. PDF’s) ❌ Nog niet Gebruik in plaats daarvan de links naar Drive en Forms Klantenportaal / inloggen ❌ Nog niet Klanten boeken zonder account Gezamenlijke begeleiding (2 trainers) ⚠️ Gedeeltelijk Voorlopig alleen op de boekingspagina's Aanwezigheidsregistratie ❌ Nog niet Geen ingebouwde trackingfunctie

Wat er (nog) niet bij zit

Bestanden uploaden of sessienotities

CRM of klantendatabase

Automatisch pakket volgen

Dashboard voor aanwezigheid of klantlogin

Doodle houdt het bewust simpel. Misschien heb je nog wel een tweede tool nodig voor uitgebreidere CRM-functies of het organiseren van cursussen — maar voor boekingen en betalingen is Doodle vaak alles wat je nodig hebt.

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❤️ Waarom trainers zo dol zijn op Doodle

“Ik begeleid cliënten in drie verschillende tijdzones — en dankzij Doodle gaat dat heel makkelijk. Ik stuur één link, zij boeken en betalen, en ik hoef er geen vinger voor uit te steken.” — Samira T., loopbaancoach, Amsterdam

“No-shows waren vroeger een enorm probleem voor mijn groepslessen. Dankzij de herinneringen en de betaling bij het boeken is mijn agenda eindelijk weer betrouwbaar.” — David M., fitnesstrainer, Toronto

Miljoenen mensen vertrouwen op Doodle en je klanten hoeven niets te installeren of aan te maken. Gewoon een soepele boekingservaring, op je computer of mobiel.

Belangrijkste conclusie

Als je een trainer of coach bent die klaar is om op te schalen — en niet langer handmatig je agenda wilt bijhouden — biedt Doodle je een eenvoudige, professionele manier om afspraken met klanten te maken, betalingen te innen en het aantal no-shows te verminderen.

Er is een gratis abonnement beschikbaar. Met het Pro-abonnement krijg je je eigen huisstijl, herinneringen en Stripe-betalingen.

Veelgestelde vragen: Planningstools voor trainers

Is Doodle gratis te gebruiken?

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Ja — je kunt aan de slag met het gratis abonnement. Met Pro krijg je extra’s zoals herinneringen en je eigen huisstijl.

Moeten klanten een app downloaden?

Nee. Ze klikken gewoon op je link en boeken. Geen app, geen inloggen, geen gedoe.

Kan ik wekelijkse lessen of terugkerende sessies inplannen?

Ja — stel terugkerende beschikbaarheid in op je Boekingspagina.

Kan ik geld ontvangen als iemand een boeking maakt?

Ja — Doodle kan worden gekoppeld aan Stripe. Het instellen duurt maar een paar minuten.

Kan ik een verklaring, formulier of bestand toevoegen?

Niet direct. Maar je kunt wel externe links (Google Forms, Drive, enz.) toevoegen in de bevestiging of het vervolgbericht.