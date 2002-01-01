La mejor herramienta de programación para formadores

Doodle es una de las mejores herramientas de programación para formadores, entrenadores y consultores. Tanto si reservas sesiones 1:1, programas para grupos pequeños o llamadas introductorias gratuitas, puedes crear una Página de reservas, compartir tu enlace y dejar que los clientes reserven al instante, sin necesidad de aplicación ni de iniciar sesión. Doodle se sincroniza con tu calendario, admite pagos con Stripe y envía recordatorios automáticos (Pro). Sencillo, fiable y fácil de usar para el cliente.

Introducción

Cuando acabas de empezar como entrenador o preparador físico, gestionar las sesiones de unos pocos clientes mediante mensajes y hojas de cálculo puede parecer fácil, incluso personal. Pero una vez que consigues más clientes, reprogramaciones y remisiones, tu calendario se convierte en un caos. Necesitas una herramienta de programación que funcione como un asistente: que ayude a la gente a reservar, pagar y presentarse, sin más trabajo administrativo para ti.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

¿Cuál es la mejor herramienta de planificación para entrenadores?

Los entrenadores necesitan algo más que un calendario. Una buena herramienta de planificación debe

Permitir que los clientes reserven en línea, sin mensajes de ida y vuelta.

Enviar recordatorios automáticos para reducir las ausencias

Ofrecer disponibilidad flexible (para sesiones 1:1 o en grupo)

Sincronizarse con tu calendario real (Google, Outlook, etc.)

Ser apto para móviles, sin necesidad de aplicación o inicio de sesión

Permitir el cobro antes de la sesión (opcional)

Permitirte bloquear tiempo personal o vacaciones

Doodle hace todo esto, en un formato ligero y profesional.

¿Cómo puedo permitir que los clientes reserven sin enviarme un mensaje?

Utiliza una Página de Reservas Doodle. Sólo tienes que indicar tu disponibilidad una vez, y Doodle mostrará a los clientes tus huecos libres. Eligen una hora y ambos recibís una confirmación. Sin inicios de sesión, sin cadenas de WhatsApp, sin estrés.

Puedes compartir tu enlace de reserva en:

Correo electrónico

Biografía de Instagram

LinkedIn

WhatsApp

Tu sitio web o boletín

¿Puedo ofrecer sesiones de grupo como formador?

Sí, puedes:

Configurar una Página de Reservas con un número máximo de participantes

O utilizar Encuestas de Grupo para que los clientes voten sobre la mejor hora

Dejar que los clientes se unan a clases como "Martes de Yoga" o "Círculo de Coaching Semanal".

Ideal para programas de grupos pequeños, clases, talleres o llamadas gratuitas a la comunidad.

¿Cómo puedo reducir las ausencias y las cancelaciones tardías?

El plan Pro de Doodle incluye recordatorios por correo electrónico que se envían automáticamente antes de la sesión. Esto ayuda a que los clientes se acuerden, se presenten y cambien la cita de forma responsable si es necesario. También puedes

Establecer un tiempo de espera entre sesiones

Bloquear reservas con poca antelación

Compartir las políticas de cancelación en la confirmación

¿Puedo aceptar pagos cuando los clientes reservan?

Sí. Doodle se integra con Stripe, por lo que puedes cobrar cuando un cliente reserva, sin necesidad de facturar. Funciona para:

Sesiones individuales

Clases en grupo

Paquetes (a través de enlaces externos o complementos)

Esto te ayuda a reducir los abandonos y a asegurar el pago por adelantado.

¿Qué puedo personalizar en Doodle?

Puedes personalizar tu Página de Reserva para que se adapte a tu marca y flujo de trabajo:

Añade tu logotipo y colores (Pro)

Establece duraciones diferentes para las llamadas de introducción y las sesiones de coaching

Elige vídeo, teléfono o en persona

Añade franjas horarias recurrentes (por ejemplo, todos los martes a las 10 de la mañana)

Limita la antelación con la que se puede reservar

Resumen de funciones

Función ¿Está disponible? Notas Reserva de sesiones 1:1 Sí Ilimitada, con opciones de buffer y tiempo de espera Reserva de sesiones en grupo ✅ Sí Utiliza la página de reserva o la encuesta de grupo Integración en el calendario Sí Compatible con Google, Outlook y Apple Recordatorios ✅ Pro Recordatorios por correo electrónico antes de cada sesión Marca personalizada ✅ Pro Añade tus colores, logotipo y nombre de empresa Pagos (Stripe) Sí Recoge el pago al reservar Disponibilidad recurrente ✅ Sí Establece horas recurrentes semanales o diarias Carga de archivos (por ejemplo, PDF) ❌ Todavía no Utiliza enlaces Drive/Formularios en su lugar Portal del cliente / inicio de sesión ❌ Aún no Los clientes reservan sin cuenta Co-anfitrión (2 formadores) ⚠️ Parcial Por ahora sólo en las páginas de reservas Seguimiento de la asistencia ❌ Aún no No hay función de seguimiento integrada

Lo que no está incluido (todavía)

Carga de archivos o notas de sesión

CRM o base de datos de clientes

Seguimiento automatizado de paquetes

Panel de control de asistencia o acceso de clientes

Doodle mantiene las cosas intencionadamente sencillas. Puede que necesites una segunda herramienta para un CRM más profundo o para impartir cursos, pero para las reservas y los pagos, Doodle es a menudo todo lo que necesitas.

❤️ Por qué a los entrenadores les encanta Doodle

"Entreno a clientes de tres zonas horarias distintas, y Doodle me lo pone fácil. Envío un enlace, reservan y pagan, y yo no tengo que mover un dedo". - Samira T., orientadora profesional, Ámsterdam

"Las ausencias solían ser un gran problema para mis clases en grupo. Con los recordatorios y el pago al reservar, por fin mi calendario vuelve a ser fiable." - David M., preparador físico, Toronto

Doodle cuenta con la confianza de millones de personas y no requiere que tus clientes instalen o creen nada. Sólo una experiencia de reserva limpia, en escritorio o móvil.

Lo más importante

Si eres un entrenador preparado para escalar -y dejar de gestionar tu calendario manualmente- Doodle te ofrece una forma sencilla y profesional de reservar clientes, cobrar y reducir las ausencias.

Plan gratuito disponible. Pro añade marca, recordatorios y pagos con Stripe.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

PREGUNTAS FRECUENTES: Herramientas de programación para entrenadores

¿Doodle es gratuito?

Sí, puedes empezar con el plan gratuito. Pro añade extras como recordatorios y marca.

¿Los clientes tienen que descargarse una aplicación?

No. Sólo tienen que hacer clic en tu enlace y reservar. Sin aplicación, sin inicio de sesión, sin complicaciones.

¿Puedo programar clases semanales o sesiones recurrentes?

Sí, configura la disponibilidad recurrente en tu Página de Reservas.

¿Puedo cobrar cuando alguien reserva?

Sí, Doodle se integra con Stripe. La configuración sólo lleva unos minutos.

¿Puedo añadir una renuncia, formulario o carga de archivos?

No directamente. Pero puedes añadir enlaces externos (Google Forms, Drive, etc.) en la confirmación o seguimiento.