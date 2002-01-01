Il miglior strumento di programmazione per i formatori

Doodle è uno dei migliori strumenti di pianificazione per formatori, allenatori e consulenti. Sia che tu stia prenotando sessioni 1:1, programmi per piccoli gruppi o chiamate introduttive gratuite, puoi creare una pagina di prenotazione, condividere il tuo link e permettere ai clienti di prenotare istantaneamente, senza bisogno di app o login. Doodle si sincronizza con il tuo calendario, supporta i pagamenti con Stripe e invia promemoria automatici (Pro). Semplice, affidabile e a misura di cliente.

Introduzione

Quando sei alle prime armi come trainer o coach, gestire alcune sessioni di clienti tramite messaggi e fogli di calcolo può sembrare facile, persino personale. Ma quando i clienti si moltiplicano, i rinvii e le segnalazioni, il tuo calendario diventa un vero e proprio caos. Hai bisogno di uno strumento di pianificazione che funzioni come un assistente: aiuta le persone a prenotare, pagare e presentarsi, senza che tu debba svolgere altro lavoro amministrativo.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

Qual è il miglior strumento di programmazione per formatori?

I formatori hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice calendario. Un buon strumento di programmazione deve:

Consentire ai clienti di prenotarsi online, senza dover inviare messaggi di risposta.

Inviare automaticamente dei promemoria per ridurre i no-show

Offrire una disponibilità flessibile (per sessioni 1:1 o di gruppo).

sincronizzarsi con il tuo calendario reale (Google, Outlook, ecc.)

Essere compatibile con i dispositivi mobili, senza bisogno di app o login

Consentire la riscossione del pagamento prima della sessione (opzionale)

Permette di bloccare il tempo personale o le vacanze

Doodle fa tutto questo, in un formato leggero e professionale.

Come posso lasciare che i clienti prenotino senza mandarmi un messaggio?

Utilizza una pagina di prenotazione Doodle. Basta impostare la tua disponibilità una volta e Doodle mostrerà ai clienti i tuoi orari liberi. Loro scelgono un orario e voi due ricevete una conferma. Niente login, niente catene WhatsApp, niente stress.

Puoi condividere il tuo link di prenotazione in:

Email

Biografia su Instagram

LinkedIn

WhatsApp

Il tuo sito web o la tua newsletter

Posso offrire sessioni di gruppo come istruttore?

Sì, è possibile:

Creare una pagina di prenotazione con un numero massimo di partecipanti.

Oppure utilizzare dei sondaggi di gruppo per permettere ai clienti di votare l'orario migliore.

Far partecipare i clienti a corsi come "Tuesday Yoga" o "Weekly Coaching Circle".

Ottimo per i programmi per piccoli gruppi, le lezioni, i workshop o le chiamate gratuite della community.

Come posso ridurre i no-show e le cancellazioni tardive?

Il piano Pro di Doodle include promemoria via e-mail che vengono inviati automaticamente prima della sessione. Questo aiuta i clienti a ricordare, a presentarsi e a riprogrammare in modo responsabile se necessario. Puoi anche:

Impostare un tempo cuscinetto tra le sessioni

Bloccare le prenotazioni con poco preavviso

Condividere le politiche di cancellazione nella conferma

Posso accettare pagamenti quando i clienti prenotano?

Sì. Doodle si integra con Stripe. Doodle si integra con Stripe, in modo che tu possa riscuotere il pagamento quando un cliente prenota, senza bisogno di fatturazione. Funziona per:

Sessioni singole

Corsi di gruppo

Pacchetti (tramite link esterni o componenti aggiuntivi)

Questo ti aiuta a ridurre gli abbandoni e a garantire il pagamento anticipato.

Cosa posso personalizzare in Doodle?

Puoi personalizzare la tua pagina di prenotazione in base al tuo marchio e al tuo flusso di lavoro:

Aggiungere il tuo logo e i tuoi colori (Pro)

Impostare durate diverse per le chiamate introduttive e per le sessioni di coaching

Scegliere video, telefono o persona

Aggiungi slot ricorrenti (ad esempio, ogni martedì alle 10:00)

Limitare l'anticipo con cui le persone possono prenotare

Caratteristiche in sintesi

Caratteristiche Disponibile? Note Prenotazione di sessioni 1:1 Sì Illimitata, con opzioni di buffer e lead time Programmazione di sessioni di gruppo Sì Usa la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo Integrazione del calendario Sì Google, Outlook, Apple supportati Promemoria Pro Promemoria via e-mail prima di ogni sessione Marchio personalizzato ✅ Pro Aggiungi i tuoi colori, il tuo logo e il nome della tua azienda Pagamenti (Stripe) Sì Raccogli il pagamento al momento della prenotazione Disponibilità ricorrente Sì Imposta orari ricorrenti settimanali o giornalieri Caricamento di file (ad esempio PDF) Non ancora Usa invece i link a Drive/Forms Portale clienti / login Non ancora I clienti prenotano senza account Co-hosting (2 formatori) ⚠️ Parziale Per ora solo sulle pagine di prenotazione Monitoraggio delle presenze Non ancora Nessuna funzione di monitoraggio integrata

Cosa non è incluso (ancora)

Caricamento di file o note di sessione

CRM o database dei clienti

Tracciamento automatico dei pacchetti

Cruscotto per le presenze o per il login dei clienti

Doodle mantiene le cose intenzionalmente semplici. Potresti aver bisogno di un secondo strumento per un CRM più approfondito o per l'erogazione di corsi, ma per le prenotazioni e i pagamenti, Doodle è spesso tutto ciò di cui hai bisogno.

❤️ Perché i formatori amano Doodle

"Faccio formazione a clienti con tre fusi orari diversi e Doodle rende tutto più semplice. Mando un link, loro prenotano e pagano e io non devo muovere un dito". - Samira T., career coach, Amsterdam

"I no-show erano un problema enorme per i miei corsi di gruppo. Con i promemoria e il pagamento alla prenotazione, il mio calendario è finalmente tornato ad essere affidabile". - David M., istruttore di fitness, Toronto

Doodle è un'applicazione affidabile per milioni di persone e non richiede ai tuoi clienti di installare o creare alcunché. Solo un'esperienza di prenotazione pulita, sia su desktop che su mobile.

Un'idea chiave

Se sei un trainer o un coach pronto a scalare e a smettere di gestire il tuo calendario manualmente, Doodle ti offre un modo semplice e professionale per prenotare i clienti, riscuotere i pagamenti e ridurre i no-show.

Disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge branding, promemoria e pagamenti con Stripe.

FAQ: Strumenti di pianificazione per formatori

Doodle è gratuito?

Sì, puoi iniziare con il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge altri extra come i promemoria e il branding.

I clienti devono scaricare un'app?

No, devono solo cliccare sul tuo link e prenotare. Nessuna app, nessun login, nessun problema.

Posso programmare lezioni settimanali o sessioni ricorrenti?

Sì, imposta la disponibilità ricorrente nella tua pagina di prenotazione.

Posso riscuotere il pagamento quando qualcuno prenota?

Sì, Doodle si integra con Stripe. L'installazione richiede solo pochi minuti.

Posso aggiungere una rinuncia, un modulo o un file da caricare?

Non direttamente. Ma puoi aggiungere link esterni (Google Forms, Drive, ecc.) nella conferma o nel follow-up.