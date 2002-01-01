O Doodle é uma das melhores ferramentas de agendamento para treinadores, coaches e consultores. Se você estiver agendando sessões individuais, programas para pequenos grupos ou chamadas introdutórias gratuitas, poderá criar uma página de agendamento, compartilhar seu link e permitir que os clientes agendem instantaneamente - sem necessidade de aplicativo ou login. O Doodle sincroniza com seu calendário, aceita pagamentos com o Stripe e envia lembretes automáticos (Pro). Simples, confiável e amigável ao cliente.

Introdução

Quando você está começando como instrutor ou treinador, gerenciar algumas sessões de clientes por meio de mensagens e planilhas pode parecer fácil e até mesmo pessoal. Mas quando você consegue mais clientes, reagendamentos e indicações, sua agenda se torna uma bagunça. Você precisa de uma ferramenta de agendamento que funcione como um assistente: ajudando as pessoas a reservar, pagar e comparecer - sem mais trabalho administrativo para você.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

Qual é a melhor ferramenta de agendamento para instrutores?

Os instrutores precisam de mais do que apenas um calendário. Uma boa ferramenta de agendamento deve:

Permitir que os clientes façam reservas on-line, sem troca de mensagens

Enviar lembretes automaticamente para reduzir as faltas de comparecimento

Oferecer disponibilidade flexível (para sessões individuais ou em grupo)

Sincronizar com seu calendário real (Google, Outlook, etc.)

Ser compatível com dispositivos móveis - não é necessário aplicativo ou login

Permitir que você receba o pagamento antes da sessão (opcional)

Permitir que você bloqueie o tempo pessoal ou feriados

O Doodle faz tudo isso, em um formato leve e profissional.

Como posso permitir que os clientes agendem sem me enviar uma mensagem?

Use uma página de agendamento do Doodle. Basta que você defina sua disponibilidade uma vez e o Doodle mostrará aos clientes seus horários livres. Eles escolhem um horário e vocês dois recebem uma confirmação. Sem logins, sem correntes do WhatsApp, sem estresse.

Você pode compartilhar seu link de reserva em:

E-mail

Bio do Instagram

LinkedIn

WhatsApp

Seu site ou boletim informativo

Posso oferecer sessões em grupo como instrutor?

Sim, você pode:

Configurar uma página de reserva com um número máximo de participantes

Ou usar Group Polls para permitir que os clientes votem no melhor horário

Permitir que os clientes participem de aulas como "Tuesday Yoga" ou "Weekly Coaching Circle".

Você pode usar esse recurso para programas de pequenos grupos, aulas, workshops ou chamadas comunitárias gratuitas.

Como faço para reduzir as faltas de comparecimento e os cancelamentos tardios?

O plano Pro do Doodle inclui lembretes por e-mail que são enviados automaticamente antes da sessão. Isso ajuda os clientes a se lembrarem, comparecerem e remarcarem com responsabilidade, se necessário. Você também pode:

Definir um tempo de espera entre as sessões

Bloquear reservas de curto prazo

Compartilhar políticas de cancelamento na confirmação

Posso aceitar pagamentos quando os clientes fazem a reserva?

Sim. O Doodle se integra ao Stripe, de modo que você pode cobrar o pagamento quando um cliente faz a reserva - sem necessidade de faturamento. Isso funciona para:

Sessões individuais

Aulas em grupo

Pacotes (por meio de links externos ou add-ons)

Isso ajuda você a reduzir as desistências e a garantir o pagamento antecipado.

O que posso personalizar no Doodle?

Você pode personalizar sua página de reservas para que corresponda à sua marca e ao seu fluxo de trabalho:

Adicionar seu logotipo e cores (Pro)

Definir durações diferentes para chamadas de introdução e sessões de treinamento

Você pode escolher entre vídeo, telefone ou pessoalmente

Adicione horários recorrentes (por exemplo, toda terça-feira às 10 horas)

Limite a antecedência com que as pessoas podem fazer reservas

Visão geral dos recursos

Recurso Disponível? Observações Reserva de sessões 1:1 Sim Ilimitado, com opções de buffer e tempo de espera Agendamento de sessões em grupo Sim Use a página de agendamento ou a enquete do grupo Integração com o calendário Sim Compatível com Google, Outlook e Apple Lembretes Pro Lembretes por e-mail antes de cada sessão Marca personalizada ✅ Pro Adicione suas cores, logotipo e nome da empresa Pagamentos (Stripe) Sim Receba o pagamento no momento da reserva Disponibilidade recorrente Sim Definir horários recorrentes semanais ou diários Upload de arquivos (por exemplo, PDFs) Ainda não Em vez disso, use os links do Drive/Forms Portal do cliente / login Ainda não Clientes fazem reservas sem contas Co-hospedagem (2 treinadores) ⚠️ Parcial Por enquanto, somente nas páginas de reserva Controle de presença Ainda não Nenhum recurso de rastreamento incorporado

O que não está incluído (ainda)

Upload de arquivos ou anotações de sessões

CRM ou banco de dados de clientes

Rastreamento automatizado de pacotes

Painel de controle de presença ou de login do cliente

O Doodle mantém as coisas intencionalmente simples. Talvez você ainda precise de uma segunda ferramenta para aprofundar o CRM ou a oferta de cursos, mas para reservas e pagamentos, o Doodle geralmente é tudo o que você precisa.

❤️ Por que os instrutores adoram o Doodle

"Eu treino clientes em três fusos horários e o Doodle facilita isso. Eu envio um link, eles reservam e pagam, e eu não preciso mexer um dedo." - Samira T., coach de carreira, Amsterdã

"O não comparecimento costumava ser um grande problema para minhas aulas em grupo. Com lembretes e pagamento na reserva, meu calendário finalmente voltou a ser confiável." - David M., instrutor de fitness, Toronto

O Doodle tem a confiança de milhões de pessoas e não exige que seus clientes instalem ou criem nada. Você só precisa ter uma experiência de agendamento limpa, no desktop ou no celular.

Principais conclusões

Se você é um instrutor ou treinador pronto para escalar - e parar de gerenciar seu calendário manualmente - o Doodle oferece uma maneira simples e profissional de agendar clientes, receber pagamentos e reduzir o não comparecimento.

Você tem um plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona marca, lembretes e pagamentos com o Stripe.

PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para treinadores

O uso do Doodle é gratuito?

Sim - você pode começar com o plano gratuito. O Pro adiciona extras como lembretes e marca.

Os clientes precisam fazer download de um aplicativo?

Não. Eles simplesmente clicam no seu link e fazem a reserva. Sem aplicativo, sem login, sem complicações.

Posso agendar aulas semanais ou sessões recorrentes?

Sim - configure a disponibilidade recorrente em sua Booking Page.

Posso cobrar o pagamento quando alguém faz a reserva?

Sim - o Doodle se integra ao Stripe. A configuração leva apenas alguns minutos.

Posso adicionar uma renúncia, formulário ou upload de arquivo?

Não diretamente. Mas você pode adicionar links externos (Google Forms, Drive, etc.) na confirmação ou no acompanhamento.