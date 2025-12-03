Doodle er et af de bedste planlægningsværktøjer for undervisere, coaches og konsulenter. Uanset om du booker 1:1-sessioner, små gruppeprogrammer eller gratis introopkald, kan du oprette en bookingside, dele dit link og lade kunderne booke med det samme - uden app eller login. Doodle synkroniserer med din kalender, understøtter betalinger med Stripe og sender automatiske påmindelser (Pro). Enkelt, pålideligt og kundevenligt.

Intro

Når du lige er startet som træner eller coach, kan det føles nemt - endda personligt - at administrere nogle få klientsessioner via beskeder og regneark. Men når du får flere klienter, nye aftaler og henvisninger, bliver din kalender uoverskuelig. Du har brug for et planlægningsværktøj, der fungerer som en assistent og hjælper folk med at booke, betale og møde op - uden at du får mere administrativt arbejde.

Hvad er det bedste planlægningsværktøj til undervisere?

Trænere har brug for mere end bare en kalender. Et godt planlægningsværktøj skal:

Lade kunderne booke online - uden at skulle sende beskeder frem og tilbage

Automatisk sende påmindelser for at reducere udeblivelser

Tilbyde fleksibel tilgængelighed (til 1:1 eller gruppesessioner)

Synkronisere med din rigtige kalender (Google, Outlook osv.)

Være mobilvenlig - ingen app eller login påkrævet

Tillad opkrævning af betaling før sessionen (valgfrit)

Lad dig blokere personlig tid eller ferie

Doodle gør alt dette - i et let og professionelt format.

Hvordan kan jeg lade klienter booke uden at sende mig en besked?

Brug en Doodle-bookingside. Du skal bare angive din tilgængelighed én gang, så viser Doodle kunderne dine ledige tider. De vælger en tid - og I får begge en bekræftelse. Ingen logins, ingen WhatsApp-kæder, ingen stress.

Du kan dele dit bookinglink i:

E-mail

Instagram-biografi

LinkedIn

WhatsApp

Din hjemmeside eller dit nyhedsbrev

Kan jeg tilbyde gruppesessioner som træner?

Ja, det kan du:

Oprette en bookingside med et maksimalt antal deltagere

Eller bruge gruppeafstemninger til at lade kunderne stemme om det bedste tidspunkt

Lade klienter deltage i klasser som "Tirsdagsyoga" eller "Ugentlig coaching-cirkel".

Perfekt til små gruppeprogrammer, klasser, workshops eller gratis community-opkald.

Hvordan reducerer jeg antallet af udeblivelser og sene aflysninger?

Doodles Pro-plan inkluderer e-mail-påmindelser, der automatisk sendes ud før sessionen. Det hjælper kunderne med at huske, møde op og omlægge deres tid på en ansvarlig måde, hvis det er nødvendigt. Det kan du også gøre:

Indstille buffertid mellem sessioner

Blokere bookinger med kort varsel

Dele afbestillingsregler i bekræftelsen

Kan jeg acceptere betalinger, når klienter booker?

Ja, det kan jeg. Doodle er integreret med Stripe, så du kan opkræve betaling, når en klient booker - ingen fakturering er nødvendig. Det fungerer for:

Enkeltstående sessioner

Gruppeundervisning

Pakker (via eksterne links eller add-ons)

Det hjælper dig med at reducere frafald og sikre betaling på forhånd.

Hvad kan jeg tilpasse i Doodle?

Du kan skræddersy din bookingside, så den matcher dit brand og din arbejdsgang:

Tilføj dit logo og dine farver (Pro)

Indstil forskellige varigheder for introopkald og coachingsessioner

Vælg video, telefon eller personligt møde

Tilføj tilbagevendende slots (f.eks. hver tirsdag kl. 10)

Begræns, hvor lang tid i forvejen folk kan booke

Et overblik over funktionerne

Funktion Tilgængelig? Bemærkninger Booking af 1:1-sessioner ✅ Ja Ubegrænset, med mulighed for buffer og gennemløbstid Planlægning af gruppesessioner ✅ Ja Brug bookingside eller gruppeafstemning Integration af kalender ✅ Ja Google, Outlook og Apple understøttes Påmindelser ✅ Pro E-mail-påmindelser før hver session Brugerdefineret branding ✅ Pro Tilføj dine farver, dit logo og dit firmanavn Betalinger (Stripe) ✅ Ja Opkræv betaling ved booking Tilbagevendende tilgængelighed ✅ Ja Indstil ugentlige eller daglige tilbagevendende timer Upload af filer (f.eks. PDF'er) ❌ Ikke endnu Brug links til Drive/Forms i stedet Kundeportal / login ❌ Ikke endnu Klienter booker uden konti Co-hosting (2 undervisere) ⚠️ Delvis Kun på bookingsiderne indtil videre Sporing af fremmøde ❌ Ikke endnu Ingen indbygget sporingsfunktion

Hvad er ikke inkluderet (endnu)

Filuploads eller sessionsnoter

CRM- eller klientdatabase

Automatisk sporing af pakker

Dashboard til fremmøde eller klientlogin

Doodle holder tingene bevidst enkle. Du kan stadig have brug for et andet værktøj til dybere CRM eller kursusafvikling - men til booking og betaling er Doodle ofte alt, hvad du behøver.

❤️ Hvorfor undervisere elsker Doodle

"Jeg coacher klienter på tværs af tre tidszoner - og Doodle gør det nemt. Jeg sender et link, de booker og betaler, og jeg behøver ikke at røre en finger." - Samira T., karrierecoach, Amsterdam

"Udeblivelser plejede at være et stort problem for mine gruppeklasser. Med påmindelser og betaling ved booking føles min kalender endelig pålidelig igen." - David M., fitnesstræner, Toronto

Doodle har millioner af brugeres tillid og kræver ikke, at dine kunder installerer eller opretter noget. Bare en ren bookingoplevelse, på computer eller mobil.

Det vigtigste at tage med

Hvis du er træner eller coach og klar til at skalere - og holde op med at administrere din kalender manuelt - giver Doodle dig en enkel, professionel måde at booke klienter på, opkræve betaling og reducere antallet af udeblivelser.

Gratis plan tilgængelig. Pro tilføjer branding, påmindelser og Stripe-betalinger.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Planlægningsværktøjer til undervisere

Er Doodle gratis at bruge?

Ja - du kan komme i gang med den gratis plan. Pro tilføjer ekstrafunktioner som påmindelser og branding.

Skal kunderne downloade en app?

Nej. De klikker bare på dit link og booker. Ingen app, intet login, intet besvær.

Kan jeg planlægge ugentlige klasser eller tilbagevendende sessioner?

Ja - sæt tilbagevendende tilgængelighed op på din bookingside.

Kan jeg opkræve betaling, når nogen booker?

Ja - Doodle er integreret med Stripe. Opsætningen tager kun et par minutter.

Kan jeg tilføje en dispensation, en formular eller en filupload?

Ikke direkte. Men du kan tilføje eksterne links (Google Forms, Drive osv.) i bekræftelsen eller opfølgningen.