Doodle est l'un des meilleurs outils de planification pour les formateurs, les coachs et les consultants. Que tu réserves des sessions 1:1, des programmes en petits groupes ou des appels d'introduction gratuits, tu peux créer une page de réservation, partager ton lien et laisser les clients réserver instantanément - aucune application ou connexion n'est nécessaire. Doodle se synchronise avec ton calendrier, prend en charge les paiements avec Stripe et envoie des rappels automatisés (Pro). Simple, fiable et convivial.

Intro

Lorsque tu commences à peine en tant qu'entraîneur ou coach, gérer quelques sessions de clients via des messages et des feuilles de calcul peut sembler facile - et même personnel. Mais une fois que tu as plus de clients, de reports et de références, ton calendrier devient un véritable fouillis. Tu as besoin d'un outil de planification qui fonctionne comme un assistant : il aide les gens à réserver, à payer et à se présenter - sans que tu aies à faire plus de travail administratif.

Quel est le meilleur outil de planification pour les formateurs ?

Les formateurs ont besoin de plus qu'un simple calendrier. Un bon outil de planification doit :

Permettre aux clients de s'inscrire en ligne - sans avoir à échanger des messages.

Envoyer automatiquement des rappels pour réduire les absences.

Offrir des disponibilités flexibles (pour les séances 1:1 ou les séances de groupe)

Se synchroniser avec ton calendrier réel (Google, Outlook, etc.)

Être adapté aux mobiles - aucune application ou connexion n'est nécessaire

Permet d'encaisser le paiement avant la session (optionnel)

Permet de bloquer le temps personnel ou les vacances

Doodle fait tout cela - dans un format léger et professionnel.

Comment puis-je permettre aux clients de réserver sans m'envoyer de message ?

Utilise une page de réservation Doodle. Il te suffit de définir tes disponibilités une fois, et Doodle montrera aux clients tes créneaux libres. Ils choisissent une heure - et vous recevez tous les deux une confirmation. Pas de connexion, pas de chaînes WhatsApp, pas de stress.

Tu peux partager ton lien de réservation dans :

Email

bio Instagram

LinkedIn

WhatsApp

Ton site web ou ta newsletter

Puis-je proposer des séances de groupe en tant que formateur ?

Oui ! Tu peux :

Configurer une page de réservation avec un nombre maximum de participants.

Ou utiliser des sondages de groupe pour laisser les clients voter sur le meilleur moment.

Permettre aux clients de se joindre à des classes comme "le yoga du mardi" ou "le cercle de coaching hebdomadaire".

Idéal pour les programmes en petits groupes, les cours, les ateliers ou les appels communautaires gratuits.

Comment puis-je réduire les absences et les annulations tardives ?

Le plan Pro de Doodle comprend des rappels par courriel qui sont envoyés automatiquement avant la séance. Cela aide les clients à se souvenir, à se présenter et à reprogrammer de manière responsable si nécessaire. Tu peux aussi :

Définir une période tampon entre les sessions

Bloquer les réservations à court terme

Faire part des politiques d'annulation dans la confirmation.

Puis-je accepter des paiements lorsque les clients réservent ?

Oui. Doodle s'intègre à Stripe, ce qui te permet d'encaisser les paiements lorsqu'un client réserve - aucune facturation n'est nécessaire. Cela fonctionne pour :

Les séances individuelles

Les cours collectifs

Les forfaits (via des liens externes ou des modules complémentaires).

Cela t'aide à réduire les abandons et à sécuriser les paiements à l'avance.

Que puis-je personnaliser dans Doodle ?

Tu peux personnaliser ta page de réservation pour qu'elle corresponde à ta marque et à ton flux de travail :

Ajoute ton logo et tes couleurs (Pro)

Définir des durées différentes pour les appels d'introduction et les sessions de coaching

Choisir la vidéo, le téléphone ou la rencontre en personne

Ajoute des créneaux récurrents (par exemple, tous les mardis à 10 heures).

Limite les réservations à l'avance

Caractéristiques en un coup d'œil

Fonctionnalité Disponible ? Notes Réservation d'une session 1:1 ✅ Oui Illimité, avec des options de tampon et de délai d'exécution. Réservation de session de groupe ✅ Oui Utilise la page de réservation ou le sondage de groupe. Intégration du calendrier ✅ Oui Google, Outlook, Apple pris en charge Rappels ✅ Pro Rappels par courriel avant chaque session Marque personnalisée ✅ Pro Ajoute tes couleurs, ton logo et le nom de ton entreprise. Paiements (Stripe) ✅ Oui Percevoir le paiement lors de la réservation Disponibilité récurrente ✅ Oui Définis des heures récurrentes hebdomadaires ou quotidiennes. Téléchargement de fichiers (par exemple PDF) ❌ Pas encore Utilise plutôt les liens Drive/Forms Portail client / connexion ❌ Pas encore Les clients réservent sans compte Co-hébergement (2 formateurs) ⚠️ Partiel Uniquement sur les pages de réservation pour l'instant Suivi des présences ❌ Pas encore Pas de fonction de suivi intégrée

Ce qui n'est pas (encore) inclus

Les téléchargements de fichiers ou les notes de session.

Base de données CRM ou base de données clients

Suivi automatisé des colis

Tableau de bord des présences ou des connexions des clients.

Doodle garde les choses intentionnellement simples. Tu auras peut-être encore besoin d'un deuxième outil pour approfondir la gestion de la relation client ou l'organisation des cours - mais pour les réservations et les paiements, Doodle est souvent tout ce dont tu as besoin.

❤️ Pourquoi les formateurs aiment Doodle

"J'entraîne des clients sur trois fuseaux horaires - et Doodle facilite les choses. J'envoie un lien, ils réservent et paient, et je n'ai pas à lever le petit doigt." - Samira T., coach de carrière, Amsterdam

"Les absences étaient auparavant un énorme problème pour mes cours collectifs. Avec les rappels et le paiement à la réservation, mon calendrier est enfin redevenu fiable." - David M., entraîneur de fitness, Toronto

Doodle a la confiance de millions de personnes et ne demande pas à tes clients d'installer ou de créer quoi que ce soit. Juste une expérience de réservation propre, sur ordinateur de bureau ou sur mobile.

À retenir

Si tu es un entraîneur ou un coach prêt à évoluer - et à arrêter de gérer ton calendrier manuellement - Doodle te donne un moyen simple et professionnel de réserver des clients, d'encaisser les paiements et de réduire les absences.

Plan gratuit disponible. Le plan Pro ajoute la marque, les rappels et les paiements Stripe.

FAQ : Outils de planification pour les formateurs

L'utilisation de Doodle est-elle gratuite ?

Oui - tu peux commencer avec le plan gratuit. Le plan Pro ajoute des extras comme les rappels et l'image de marque.

Les clients doivent-ils télécharger une application ?

Non. Ils n'ont qu'à cliquer sur ton lien et à réserver. Pas d'application, pas de connexion, pas de problème.

Puis-je programmer des cours hebdomadaires ou des sessions récurrentes ?

Oui, tu peux configurer des disponibilités récurrentes dans ta page de réservation.

Puis-je percevoir un paiement lorsque quelqu'un réserve ?

Oui - Doodle s'intègre à Stripe. L'installation ne prend que quelques minutes.

Puis-je ajouter une renonciation, un formulaire ou un téléchargement de fichier ?

Pas directement. Mais tu peux ajouter des liens externes (Google Forms, Drive, etc.) dans la confirmation ou le suivi.