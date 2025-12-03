Doodle erstellen

Terminplanung

Das beste Planungstool für Ausbilder

Limara Schellenberg

Aktualisiert: 3. Dez. 2025

Trainer with clients.

Inhaltsübersicht

    Doodle ist eines der besten Terminplanungstools für Trainer, Coaches und Berater. Egal, ob du 1:1-Sitzungen, Kleingruppenprogramme oder kostenlose Einführungsgespräche buchst, du kannst eine Buchungsseite erstellen, deinen Link teilen und deine Kunden sofort buchen lassen - ohne App oder Anmeldung. Doodle synchronisiert sich mit deinem Kalender, unterstützt Zahlungen mit Stripe und sendet automatische Erinnerungen (Pro). Einfach, vertrauenswürdig und kundenfreundlich.

    Intro

    Wenn du gerade erst als Trainer/in oder Coach anfängst, kann es sich einfach anfühlen, ein paar Kundensitzungen über Nachrichten und Tabellen zu verwalten - sogar persönlich. Aber sobald du mehr Kunden hast, Termine verschiebst und Empfehlungen aussprichst, wird dein Kalender unübersichtlich. Du brauchst ein Terminplanungstool, das wie ein Assistent funktioniert: Es hilft den Leuten, zu buchen, zu bezahlen und zu erscheinen - ohne dass du mehr Verwaltungsarbeit leisten musst.

    Was ist das beste Terminplanungsprogramm für Trainer/innen?

    Trainer/innen brauchen mehr als nur einen Kalender. Ein gutes Terminplanungsprogramm sollte:

    • Kunden online buchen lassen - ohne Hin- und Hertelefonieren

    • Automatisch Erinnerungen verschicken, um die Zahl der Nicht-Termine zu reduzieren

    • flexible Verfügbarkeit bieten (für 1:1 oder Gruppensitzungen)

    • mit deinem echten Kalender (Google, Outlook, etc.) synchronisiert werden

    • Mobilfreundlich sein - keine App oder Anmeldung erforderlich

    • Erlaube den Einzug von Zahlungen vor der Sitzung (optional)

    • Du kannst persönliche Zeiten oder Feiertage blockieren

    Doodle bietet all das - in einem schlanken, professionellen Format.

    Wie kann ich meine Kunden buchen lassen, ohne dass sie mir eine Nachricht schicken müssen?

    Verwende eine Doodle-Buchungsseite. Du musst nur einmal deine Verfügbarkeit angeben, und Doodle zeigt den Kunden deine freien Termine an. Sie wählen eine Zeit aus - und ihr beide bekommt eine Bestätigung. Keine Logins, keine WhatsApp-Ketten, kein Stress.

    Du kannst deinen Buchungslink teilen in:

    • E-Mail

    • Instagram-Bio

    • LinkedIn

    • WhatsApp

    • Deiner Website oder deinem Newsletter

    Kann ich als Trainer Gruppensitzungen anbieten?

    Ja! Das kannst du:

    • Eine Buchungsseite mit einer maximalen Anzahl von Teilnehmern einrichten

    • oder Gruppenumfragen nutzen, um Kunden über die beste Zeit abstimmen zu lassen

    • Kunden an Kursen wie "Yoga am Dienstag" oder "Wöchentlicher Coachingkreis" teilnehmen lassen.

    Ideal für Kleingruppenprogramme, Kurse, Workshops oder kostenlose Community Calls.

    Wie reduziere ich Nichterscheinen und späte Absagen?

    Der Doodle Pro Plan beinhaltet E-Mail-Erinnerungen, die automatisch vor der Sitzung verschickt werden. Das hilft den Kunden, sich zu erinnern, zu erscheinen und den Termin bei Bedarf verantwortungsvoll zu verschieben. Du kannst auch:

    • eine Pufferzeit zwischen den Sitzungen festlegen

    • Kurzfristige Buchungen blockieren

    • Stornierungsbedingungen in der Bestätigung mitteilen

    Kann ich Zahlungen akzeptieren, wenn Kunden buchen?

    Ja. Doodle ist mit Stripe integriert, so dass du die Zahlung bei der Buchung eines Kunden einziehen kannst - eine Rechnung ist nicht nötig. Das funktioniert für:

    • Einzelsitzungen

    • Gruppenunterricht

    • Pakete (über externe Links oder Add-ons)

    So kannst du die Zahl der Abmeldungen reduzieren und die Bezahlung im Voraus sicherstellen.

    Was kann ich in Doodle anpassen?

    Du kannst deine Buchungsseite so anpassen, dass sie zu deiner Marke und deinem Arbeitsablauf passt:

    • Füge dein Logo und deine Farben hinzu (Pro)

    • Lege unterschiedliche Dauern für Einführungsgespräche und Coaching-Sitzungen fest

    • Wähle zwischen Video, Telefon oder persönlichem Treffen

    • Füge wiederkehrende Termine hinzu (z.B. jeden Dienstag um 10 Uhr)

    • Begrenze, wie weit im Voraus die Teilnehmer buchen können

    Funktionen auf einen Blick

    Funktion

    Verfügbar?

    Anmerkungen

    1:1-Sitzungsbuchung

    ✅ Ja

    Unbegrenzt, mit Puffer- und Vorlaufzeitoptionen

    Planung von Gruppensitzungen

    ✅ Ja

    Buchungsseite oder Gruppenumfrage verwenden

    Kalenderintegration

    ✅ Ja

    Google, Outlook und Apple werden unterstützt

    Reminders

    ✅ Pro

    E-Mail-Erinnerungen vor jeder Sitzung

    Benutzerdefiniertes Branding

    ✅ Pro

    Füge deine Farben, dein Logo und deinen Firmennamen hinzu

    Zahlungen (Stripe)

    ✅ Ja

    Zahlung bei der Buchung einziehen

    Wiederkehrende Verfügbarkeit

    ✅ Ja

    Wöchentlich oder täglich wiederkehrende Stunden einstellen

    Datei-Uploads (z.B. PDFs)

    ❌ Noch nicht

    Stattdessen Drive/Forms-Links verwenden

    Kundenportal / Anmeldung

    ❌ Noch nicht

    Kunden buchen ohne Konten

    Co-Hosting (2 Trainer)

    ⚠️ Teilweise

    Vorerst nur auf Buchungsseiten

    Anwesenheitsverfolgung

    ❌ Noch nicht

    Keine eingebaute Tracking-Funktion

    Was (noch) nicht enthalten ist

    • Datei-Uploads oder Sitzungsnotizen

    • CRM oder Kundendatenbank

    • Automatisierte Paketverfolgung

    • Anwesenheits- oder Kunden-Login-Dashboard

    Doodle hält die Dinge absichtlich einfach. Vielleicht brauchst du noch ein zweites Tool für tiefergehendes CRM oder die Kursabwicklung - aber für die Buchung und Bezahlung ist Doodle oft alles, was du brauchst.

    ❤️ Warum Trainer/innen Doodle lieben

    "Ich betreue Kunden in drei Zeitzonen - und Doodle macht das einfach. Ich schicke einen Link, sie buchen und bezahlen, und ich muss keinen Finger rühren." - Samira T., Karrierecoach, Amsterdam

    "Früher war das Nichterscheinen ein großes Problem bei meinen Gruppenkursen. Mit den Erinnerungen und der Bezahlung bei der Buchung ist mein Kalender endlich wieder zuverlässig." - David M., Fitnesstrainer, Toronto

    Doodle genießt das Vertrauen von Millionen von Menschen und erfordert von deinen Kunden keine Installation oder Erstellung von Daten. Du buchst einfach und unkompliziert, egal ob auf dem Desktop oder auf dem Handy.

    Das Wichtigste in Kürze

    Wenn du ein Trainer oder Coach bist und deinen Kalender nicht mehr manuell verwalten willst, bietet dir Doodle eine einfache und professionelle Möglichkeit, Kunden zu buchen, Zahlungen zu kassieren und die Zahl der Fehltermine zu reduzieren.

    Kostenlose Version verfügbar. Pro bietet zusätzlich Branding, Erinnerungen und Stripe-Zahlungen.

    FAQ: Terminplanungstools für Trainer/innen

    Ist die Nutzung von Doodle kostenlos?

    Ja - du kannst mit dem kostenlosen Plan loslegen. Pro bietet Extras wie Erinnerungen und Branding.

    Müssen die Kunden eine App herunterladen?

    Nein. Sie klicken einfach auf deinen Link und buchen. Keine App, keine Anmeldung, kein Ärger.

    Kann ich wöchentliche Kurse oder wiederkehrende Sitzungen planen?

    Ja - richte auf deiner Buchungsseite wiederkehrende Termine ein.

    Kann ich die Zahlung bei der Buchung einziehen?

    Ja - Doodle ist mit Stripe integriert. Die Einrichtung dauert nur ein paar Minuten.

    Kann ich eine Verzichtserklärung, ein Formular oder einen Datei-Upload hinzufügen?

    Nicht direkt. Du kannst aber externe Links (Google Forms, Drive, etc.) in der Bestätigung oder in der Nachbereitung einfügen.

