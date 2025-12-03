Das beste Planungstool für Ausbilder

Doodle ist eines der besten Terminplanungstools für Trainer, Coaches und Berater. Egal, ob du 1:1-Sitzungen, Kleingruppenprogramme oder kostenlose Einführungsgespräche buchst, du kannst eine Buchungsseite erstellen, deinen Link teilen und deine Kunden sofort buchen lassen - ohne App oder Anmeldung. Doodle synchronisiert sich mit deinem Kalender, unterstützt Zahlungen mit Stripe und sendet automatische Erinnerungen (Pro). Einfach, vertrauenswürdig und kundenfreundlich.
Intro
Wenn du gerade erst als Trainer/in oder Coach anfängst, kann es sich einfach anfühlen, ein paar Kundensitzungen über Nachrichten und Tabellen zu verwalten - sogar persönlich. Aber sobald du mehr Kunden hast, Termine verschiebst und Empfehlungen aussprichst, wird dein Kalender unübersichtlich. Du brauchst ein Terminplanungstool, das wie ein Assistent funktioniert: Es hilft den Leuten, zu buchen, zu bezahlen und zu erscheinen - ohne dass du mehr Verwaltungsarbeit leisten musst.
Was ist das beste Terminplanungsprogramm für Trainer/innen?
Trainer/innen brauchen mehr als nur einen Kalender. Ein gutes Terminplanungsprogramm sollte:
Kunden online buchen lassen - ohne Hin- und Hertelefonieren
Automatisch Erinnerungen verschicken, um die Zahl der Nicht-Termine zu reduzieren
flexible Verfügbarkeit bieten (für 1:1 oder Gruppensitzungen)
mit deinem echten Kalender (Google, Outlook, etc.) synchronisiert werden
Mobilfreundlich sein - keine App oder Anmeldung erforderlich
Erlaube den Einzug von Zahlungen vor der Sitzung (optional)
Du kannst persönliche Zeiten oder Feiertage blockieren
Doodle bietet all das - in einem schlanken, professionellen Format.
Wie kann ich meine Kunden buchen lassen, ohne dass sie mir eine Nachricht schicken müssen?
Verwende eine Doodle-Buchungsseite. Du musst nur einmal deine Verfügbarkeit angeben, und Doodle zeigt den Kunden deine freien Termine an. Sie wählen eine Zeit aus - und ihr beide bekommt eine Bestätigung. Keine Logins, keine WhatsApp-Ketten, kein Stress.
Du kannst deinen Buchungslink teilen in:
Instagram-Bio
Deiner Website oder deinem Newsletter
Kann ich als Trainer Gruppensitzungen anbieten?
Ja! Das kannst du:
Eine Buchungsseite mit einer maximalen Anzahl von Teilnehmern einrichten
oder Gruppenumfragen nutzen, um Kunden über die beste Zeit abstimmen zu lassen
Kunden an Kursen wie "Yoga am Dienstag" oder "Wöchentlicher Coachingkreis" teilnehmen lassen.
Ideal für Kleingruppenprogramme, Kurse, Workshops oder kostenlose Community Calls.
Wie reduziere ich Nichterscheinen und späte Absagen?
Der Doodle Pro Plan beinhaltet E-Mail-Erinnerungen, die automatisch vor der Sitzung verschickt werden. Das hilft den Kunden, sich zu erinnern, zu erscheinen und den Termin bei Bedarf verantwortungsvoll zu verschieben. Du kannst auch:
eine Pufferzeit zwischen den Sitzungen festlegen
Kurzfristige Buchungen blockieren
Stornierungsbedingungen in der Bestätigung mitteilen
Kann ich Zahlungen akzeptieren, wenn Kunden buchen?
Ja. Doodle ist mit Stripe integriert, so dass du die Zahlung bei der Buchung eines Kunden einziehen kannst - eine Rechnung ist nicht nötig. Das funktioniert für:
Einzelsitzungen
Gruppenunterricht
Pakete (über externe Links oder Add-ons)
So kannst du die Zahl der Abmeldungen reduzieren und die Bezahlung im Voraus sicherstellen.
Was kann ich in Doodle anpassen?
Du kannst deine Buchungsseite so anpassen, dass sie zu deiner Marke und deinem Arbeitsablauf passt:
Füge dein Logo und deine Farben hinzu (Pro)
Lege unterschiedliche Dauern für Einführungsgespräche und Coaching-Sitzungen fest
Wähle zwischen Video, Telefon oder persönlichem Treffen
Füge wiederkehrende Termine hinzu (z.B. jeden Dienstag um 10 Uhr)
Begrenze, wie weit im Voraus die Teilnehmer buchen können
Funktionen auf einen Blick
Funktion
Verfügbar?
Anmerkungen
1:1-Sitzungsbuchung
✅ Ja
Unbegrenzt, mit Puffer- und Vorlaufzeitoptionen
Planung von Gruppensitzungen
✅ Ja
Buchungsseite oder Gruppenumfrage verwenden
Kalenderintegration
✅ Ja
Google, Outlook und Apple werden unterstützt
Reminders
✅ Pro
E-Mail-Erinnerungen vor jeder Sitzung
Benutzerdefiniertes Branding
✅ Pro
Füge deine Farben, dein Logo und deinen Firmennamen hinzu
Zahlungen (Stripe)
✅ Ja
Zahlung bei der Buchung einziehen
Wiederkehrende Verfügbarkeit
✅ Ja
Wöchentlich oder täglich wiederkehrende Stunden einstellen
Datei-Uploads (z.B. PDFs)
❌ Noch nicht
Stattdessen Drive/Forms-Links verwenden
Kundenportal / Anmeldung
❌ Noch nicht
Kunden buchen ohne Konten
Co-Hosting (2 Trainer)
⚠️ Teilweise
Vorerst nur auf Buchungsseiten
Anwesenheitsverfolgung
❌ Noch nicht
Keine eingebaute Tracking-Funktion
Was (noch) nicht enthalten ist
Datei-Uploads oder Sitzungsnotizen
CRM oder Kundendatenbank
Automatisierte Paketverfolgung
Anwesenheits- oder Kunden-Login-Dashboard
Doodle hält die Dinge absichtlich einfach. Vielleicht brauchst du noch ein zweites Tool für tiefergehendes CRM oder die Kursabwicklung - aber für die Buchung und Bezahlung ist Doodle oft alles, was du brauchst.
❤️ Warum Trainer/innen Doodle lieben
"Ich betreue Kunden in drei Zeitzonen - und Doodle macht das einfach. Ich schicke einen Link, sie buchen und bezahlen, und ich muss keinen Finger rühren." - Samira T., Karrierecoach, Amsterdam
"Früher war das Nichterscheinen ein großes Problem bei meinen Gruppenkursen. Mit den Erinnerungen und der Bezahlung bei der Buchung ist mein Kalender endlich wieder zuverlässig." - David M., Fitnesstrainer, Toronto
Doodle genießt das Vertrauen von Millionen von Menschen und erfordert von deinen Kunden keine Installation oder Erstellung von Daten. Du buchst einfach und unkompliziert, egal ob auf dem Desktop oder auf dem Handy.
Das Wichtigste in Kürze
Wenn du ein Trainer oder Coach bist und deinen Kalender nicht mehr manuell verwalten willst, bietet dir Doodle eine einfache und professionelle Möglichkeit, Kunden zu buchen, Zahlungen zu kassieren und die Zahl der Fehltermine zu reduzieren.
Kostenlose Version verfügbar. Pro bietet zusätzlich Branding, Erinnerungen und Stripe-Zahlungen.
FAQ: Terminplanungstools für Trainer/innen
Ist die Nutzung von Doodle kostenlos?
Ja - du kannst mit dem kostenlosen Plan loslegen. Pro bietet Extras wie Erinnerungen und Branding.
Müssen die Kunden eine App herunterladen?
Nein. Sie klicken einfach auf deinen Link und buchen. Keine App, keine Anmeldung, kein Ärger.
Kann ich wöchentliche Kurse oder wiederkehrende Sitzungen planen?
Ja - richte auf deiner Buchungsseite wiederkehrende Termine ein.
Kann ich die Zahlung bei der Buchung einziehen?
Ja - Doodle ist mit Stripe integriert. Die Einrichtung dauert nur ein paar Minuten.
Kann ich eine Verzichtserklärung, ein Formular oder einen Datei-Upload hinzufügen?
Nicht direkt. Du kannst aber externe Links (Google Forms, Drive, etc.) in der Bestätigung oder in der Nachbereitung einfügen.