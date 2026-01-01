Doodle to jedno z najlepszych narzędzi do planowania spotkań dla trenerów, coachów i konsultantów. Niezależnie od tego, czy organizujesz sesje indywidualne, programy dla małych grup, czy bezpłatne rozmowy wprowadzające, możesz utworzyć Booking Page, udostępnić link i umożliwić klientom natychmiastową rezerwację — bez konieczności korzystania z aplikacji ani logowania. Doodle synchronizuje się z Twoim kalendarzem, obsługuje płatności za pośrednictwem Stripe i wysyła automatyczne przypomnienia (wersja Pro). Proste, sprawdzone i przyjazne dla klientów.

Wprowadzenie

Kiedy dopiero zaczynasz pracę jako trener lub coach, zarządzanie kilkoma sesjami z klientami za pomocą wiadomości i arkuszy kalkulacyjnych może wydawać się łatwe — a nawet osobiste. Jednak gdy pojawi się więcej klientów, zmian terminów i poleceń, Twój kalendarz zamieni się w chaos. Potrzebujesz narzędzia do planowania, które działa jak asystent: pomaga klientom rezerwować terminy, płacić i pojawiać się na sesjach — bez dodatkowej pracy administracyjnej dla Ciebie.

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Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania zajęć dla trenerów?

Trenerom potrzeba czegoś więcej niż tylko kalendarza. Dobre narzędzie do planowania powinno:

Pozwól klientom rezerwować online — bez konieczności wymiany wiadomości

Automatyczne wysyłanie przypomnień w celu ograniczenia liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

Zapewnij elastyczne terminy (na sesje indywidualne lub grupowe)

Zsynchronizuj z prawdziwym kalendarzem (Google, Outlook itp.)

Strona dostosowana do urządzeń mobilnych — nie wymaga aplikacji ani logowania

Zezwól na pobranie opłaty przed sesją (opcjonalnie)

Umożliwia zablokowanie czasu wolnego lub urlopu

Doodle oferuje to wszystko — w lekkiej, profesjonalnej formie.

Jak mogę umożliwić klientom rezerwację bez konieczności wysyłania mi wiadomości?

Użyj Doodle Booking Page. Wystarczy raz ustawić swoją dostępność, a Doodle pokaże klientom Twoje wolne terminy. Oni wybierają termin — i oboje otrzymujecie potwierdzenie. Bez logowania, bez łańcuszków wiadomości na WhatsAppie, bez stresu.

Możesz udostępnić link do swojej rezerwacji w:

E-mail

Opis na Instagramie

LinkedIn

WhatsApp

Twoja strona internetowa lub biuletyn

Czy jako trener mogę prowadzić zajęcia grupowe?

Tak! Możesz:

Skonfiguruj Booking Page z maksymalną liczbą uczestników

Lub skorzystaj z Group Polls aby klienci mogli zagłosować na najlepszą porę

Pozwól klientom dołączać do zajęć takich jak „Joga we wtorki” czy „Cotygodniowe spotkanie coachingowe”.

Doskonale nadaje się do programów dla małych grup, zajęć, warsztatów lub bezpłatnych rozmów społecznościowych.

Jak zmniejszyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, oraz późnych odwołań?

Doodle’s Plan Pro obejmuje przypomnienia e-mailowe które są wysyłane automatycznie przed sesją. Pomaga to klientom o niej pamiętać, stawić się na spotkanie oraz w razie potrzeby w odpowiedzialny sposób zmienić termin. Możesz również:

Ustaw czas buforowania między sesjami

Zablokuj rezerwacje z krótkim wyprzedzeniem

Podaj zasady anulowania rezerwacji w potwierdzeniu

Czy mogę przyjmować płatności w momencie dokonywania rezerwacji przez klientów?

Tak. Doodle integruje się z Pasek, dzięki czemu możesz otrzymać płatność już w momencie rezerwacji przez klienta — bez konieczności wystawiania faktury. Działa to w przypadku:

Pojedyncze sesje

Zajęcia grupowe

Pakiety (poprzez linki zewnętrzne lub dodatki)

Pomaga to ograniczyć liczbę osób rezygnujących z udziału oraz zapewnić płatność z góry.

Co mogę dostosować w serwisie Doodle?

Możesz dostosować swoją Booking Page tak, aby pasowała do Twojej marki i sposobu pracy:

Dodaj swoje logo i kolory (wersja Pro)

Ustal różne czasy trwania dla rozmów wstępnych i sesji coachingowych

Wybierz rozmowę wideo, telefoniczną lub osobistą

Dodaj terminy cykliczne (np. w każdy wtorek o godz. 10:00)

Ogranicz, z jakim wyprzedzeniem można dokonywać rezerwacji

Przegląd funkcji

Funkcja Czy jest dostępny? Uwagi Rezerwacja sesji indywidualnej 1:1 ✅ Tak Nieograniczone, z opcjami bufora i czasu realizacji Planowanie sesji grupowych ✅ Tak Skorzystaj z Booking Page lub Group Poll Integracja z kalendarzem ✅ Tak Obsługiwane są Google, Outlook i Apple Przypomnienia ✅ Zalety Powiadomienia e-mailowe przed każdą sesją Indywidualne oznakowanie ✅ Zalety Dodaj swoje kolory, logo i nazwę firmy Płatności (Stripe) ✅ Tak Pobierz opłatę w momencie rezerwacji Cykliczna dostępność ✅ Tak Ustaw godziny powtarzające się co tydzień lub codziennie Przesyłanie plików (np. plików PDF) ❌ Jeszcze nie Zamiast tego skorzystaj z linków do Drive’a i Formularzy Portal klienta / logowanie ❌ Jeszcze nie Klienci dokonują rezerwacji bez posiadania konta Współprowadzenie (2 trenerów) ⚠️ Częściowe Na razie tylko na Booking Pages Monitorowanie obecności ❌ Jeszcze nie Brak wbudowanej funkcji śledzenia

Czego (na razie) nie ma w zestawie

Przesyłanie plików lub notatki z sesji

CRM lub baza danych klientów

Automatyczne śledzenie przesyłek

Panel obecności lub panel logowania klienta

Doodle celowo stawia na prostotę. Być może nadal będziesz potrzebować dodatkowego narzędzia do bardziej zaawansowanego zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub prowadzenia kursów — jednak jeśli chodzi o rezerwacje i płatności, Doodle często wystarcza.

❤️ Dlaczego trenerzy uwielbiają Doodle

„Prowadzę sesje z klientami w trzech strefach czasowych — a dzięki Doodle jest to bardzo proste. Wysyłam jeden link, oni rezerwują termin i płacą, a ja nie muszę nawet kiwnąć palcem.” — Samira T., trenerka kariery, Amsterdam

„Nieobecności bez uprzedzenia stanowiły kiedyś ogromny problem podczas moich zajęć grupowych. Dzięki przypomnieniom i płatności przy rezerwacji mój kalendarz znów wydaje się niezawodny.” — David M., trener fitness, Toronto

Miliony użytkowników ufają serwisowi Doodle, a Twoi klienci nie muszą niczego instalować ani tworzyć. To po prostu wygodny sposób rezerwacji – zarówno na komputerze, jak i na telefonie.

Najważniejsze wnioski

Jeśli jesteś trenerem lub coachem i chcesz rozszerzyć swoją działalność — oraz przestać ręcznie zarządzać swoim kalendarzem — Doodle oferuje prosty i profesjonalny sposób na umawianie spotkań z klientami, pobieranie opłat oraz ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach.

Dostępny jest bezpłatny plan. Wersja Pro oferuje możliwość umieszczania logo, przypomnienia oraz płatności przez Stripe.

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Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania zajęć dla trenerów

Czy korzystanie z serwisu Doodle jest bezpłatne?

Tak — możesz zacząć od bezpłatnego planu. Plan Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak przypomnienia i personalizacja pod marką.

Czy klienci muszą pobrać aplikację?

Nie. Wystarczy, że klikną w link i dokonają rezerwacji. Bez aplikacji, bez logowania, bez kłopotów.

Czy mogę zaplanować cotygodniowe zajęcia lub cykliczne sesje?

Tak — skonfiguruj dostępność cykliczną na swojej Booking Page.

Czy mogę otrzymać płatność w momencie dokonania rezerwacji?

Tak — Doodle współpracuje z platformą Stripe. Konfiguracja zajmuje zaledwie kilka minut.

Czy mogę dodać oświadczenie, formularz lub załączyć plik?

Nie bezpośrednio. Można jednak zamieścić linki zewnętrzne (Google Forms, Dysk itp.) w wiadomości potwierdzającej lub uzupełniającej.