Najlepsze narzędzie do planowania zajęć dla trenerów
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Doodle to jedno z najlepszych narzędzi do planowania spotkań dla trenerów, coachów i konsultantów. Niezależnie od tego, czy organizujesz sesje indywidualne, programy dla małych grup, czy bezpłatne rozmowy wprowadzające, możesz utworzyć Booking Page, udostępnić link i umożliwić klientom natychmiastową rezerwację — bez konieczności korzystania z aplikacji ani logowania. Doodle synchronizuje się z Twoim kalendarzem, obsługuje płatności za pośrednictwem Stripe i wysyła automatyczne przypomnienia (wersja Pro). Proste, sprawdzone i przyjazne dla klientów.
Wprowadzenie
Kiedy dopiero zaczynasz pracę jako trener lub coach, zarządzanie kilkoma sesjami z klientami za pomocą wiadomości i arkuszy kalkulacyjnych może wydawać się łatwe — a nawet osobiste. Jednak gdy pojawi się więcej klientów, zmian terminów i poleceń, Twój kalendarz zamieni się w chaos. Potrzebujesz narzędzia do planowania, które działa jak asystent: pomaga klientom rezerwować terminy, płacić i pojawiać się na sesjach — bez dodatkowej pracy administracyjnej dla Ciebie.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Jakie jest najlepsze narzędzie do planowania zajęć dla trenerów?
Trenerom potrzeba czegoś więcej niż tylko kalendarza. Dobre narzędzie do planowania powinno:
Pozwól klientom rezerwować online — bez konieczności wymiany wiadomości
Automatyczne wysyłanie przypomnień w celu ograniczenia liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach
Zapewnij elastyczne terminy (na sesje indywidualne lub grupowe)
Zsynchronizuj z prawdziwym kalendarzem (Google, Outlook itp.)
Strona dostosowana do urządzeń mobilnych — nie wymaga aplikacji ani logowania
Zezwól na pobranie opłaty przed sesją (opcjonalnie)
Umożliwia zablokowanie czasu wolnego lub urlopu
Doodle oferuje to wszystko — w lekkiej, profesjonalnej formie.
Jak mogę umożliwić klientom rezerwację bez konieczności wysyłania mi wiadomości?
Użyj Doodle Booking Page. Wystarczy raz ustawić swoją dostępność, a Doodle pokaże klientom Twoje wolne terminy. Oni wybierają termin — i oboje otrzymujecie potwierdzenie. Bez logowania, bez łańcuszków wiadomości na WhatsAppie, bez stresu.
Możesz udostępnić link do swojej rezerwacji w:
Opis na Instagramie
Twoja strona internetowa lub biuletyn
Czy jako trener mogę prowadzić zajęcia grupowe?
Tak! Możesz:
Skonfiguruj Booking Page z maksymalną liczbą uczestników
Lub skorzystaj z Group Polls aby klienci mogli zagłosować na najlepszą porę
Pozwól klientom dołączać do zajęć takich jak „Joga we wtorki” czy „Cotygodniowe spotkanie coachingowe”.
Doskonale nadaje się do programów dla małych grup, zajęć, warsztatów lub bezpłatnych rozmów społecznościowych.
Jak zmniejszyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, oraz późnych odwołań?
Doodle’s Plan Pro obejmuje przypomnienia e-mailowe które są wysyłane automatycznie przed sesją. Pomaga to klientom o niej pamiętać, stawić się na spotkanie oraz w razie potrzeby w odpowiedzialny sposób zmienić termin. Możesz również:
Ustaw czas buforowania między sesjami
Zablokuj rezerwacje z krótkim wyprzedzeniem
Podaj zasady anulowania rezerwacji w potwierdzeniu
Czy mogę przyjmować płatności w momencie dokonywania rezerwacji przez klientów?
Tak. Doodle integruje się z Pasek, dzięki czemu możesz otrzymać płatność już w momencie rezerwacji przez klienta — bez konieczności wystawiania faktury. Działa to w przypadku:
Pojedyncze sesje
Zajęcia grupowe
Pakiety (poprzez linki zewnętrzne lub dodatki)
Pomaga to ograniczyć liczbę osób rezygnujących z udziału oraz zapewnić płatność z góry.
Co mogę dostosować w serwisie Doodle?
Możesz dostosować swoją Booking Page tak, aby pasowała do Twojej marki i sposobu pracy:
Dodaj swoje logo i kolory (wersja Pro)
Ustal różne czasy trwania dla rozmów wstępnych i sesji coachingowych
Wybierz rozmowę wideo, telefoniczną lub osobistą
Dodaj terminy cykliczne (np. w każdy wtorek o godz. 10:00)
Ogranicz, z jakim wyprzedzeniem można dokonywać rezerwacji
Przegląd funkcji
Funkcja
Czy jest dostępny?
Uwagi
Rezerwacja sesji indywidualnej 1:1
✅ Tak
Nieograniczone, z opcjami bufora i czasu realizacji
Planowanie sesji grupowych
✅ Tak
Skorzystaj z Booking Page lub Group Poll
Integracja z kalendarzem
✅ Tak
Obsługiwane są Google, Outlook i Apple
Przypomnienia
✅ Zalety
Powiadomienia e-mailowe przed każdą sesją
Indywidualne oznakowanie
✅ Zalety
Dodaj swoje kolory, logo i nazwę firmy
Płatności (Stripe)
✅ Tak
Pobierz opłatę w momencie rezerwacji
Cykliczna dostępność
✅ Tak
Ustaw godziny powtarzające się co tydzień lub codziennie
Przesyłanie plików (np. plików PDF)
❌ Jeszcze nie
Zamiast tego skorzystaj z linków do Drive’a i Formularzy
Portal klienta / logowanie
❌ Jeszcze nie
Klienci dokonują rezerwacji bez posiadania konta
Współprowadzenie (2 trenerów)
⚠️ Częściowe
Na razie tylko na Booking Pages
Monitorowanie obecności
❌ Jeszcze nie
Brak wbudowanej funkcji śledzenia
Czego (na razie) nie ma w zestawie
Przesyłanie plików lub notatki z sesji
CRM lub baza danych klientów
Automatyczne śledzenie przesyłek
Panel obecności lub panel logowania klienta
Doodle celowo stawia na prostotę. Być może nadal będziesz potrzebować dodatkowego narzędzia do bardziej zaawansowanego zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub prowadzenia kursów — jednak jeśli chodzi o rezerwacje i płatności, Doodle często wystarcza.
❤️ Dlaczego trenerzy uwielbiają Doodle
„Prowadzę sesje z klientami w trzech strefach czasowych — a dzięki Doodle jest to bardzo proste. Wysyłam jeden link, oni rezerwują termin i płacą, a ja nie muszę nawet kiwnąć palcem.” — Samira T., trenerka kariery, Amsterdam
„Nieobecności bez uprzedzenia stanowiły kiedyś ogromny problem podczas moich zajęć grupowych. Dzięki przypomnieniom i płatności przy rezerwacji mój kalendarz znów wydaje się niezawodny.” — David M., trener fitness, Toronto
Miliony użytkowników ufają serwisowi Doodle, a Twoi klienci nie muszą niczego instalować ani tworzyć. To po prostu wygodny sposób rezerwacji – zarówno na komputerze, jak i na telefonie.
Najważniejsze wnioski
Jeśli jesteś trenerem lub coachem i chcesz rozszerzyć swoją działalność — oraz przestać ręcznie zarządzać swoim kalendarzem — Doodle oferuje prosty i profesjonalny sposób na umawianie spotkań z klientami, pobieranie opłat oraz ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach.
Dostępny jest bezpłatny plan. Wersja Pro oferuje możliwość umieszczania logo, przypomnienia oraz płatności przez Stripe.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania zajęć dla trenerów
Czy korzystanie z serwisu Doodle jest bezpłatne?
Tak — możesz zacząć od bezpłatnego planu. Plan Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak przypomnienia i personalizacja pod marką.
Czy klienci muszą pobrać aplikację?
Nie. Wystarczy, że klikną w link i dokonają rezerwacji. Bez aplikacji, bez logowania, bez kłopotów.
Czy mogę zaplanować cotygodniowe zajęcia lub cykliczne sesje?
Tak — skonfiguruj dostępność cykliczną na swojej Booking Page.
Czy mogę otrzymać płatność w momencie dokonania rezerwacji?
Tak — Doodle współpracuje z platformą Stripe. Konfiguracja zajmuje zaledwie kilka minut.
Czy mogę dodać oświadczenie, formularz lub załączyć plik?
Nie bezpośrednio. Można jednak zamieścić linki zewnętrzne (Google Forms, Dysk itp.) w wiadomości potwierdzającej lub uzupełniającej.