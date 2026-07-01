Doodle är ett av de bästa verktygen för tidsbokning för utbildare, coacher och konsulter. Oavsett om du bokar 1:1-sessioner, program för små grupper eller kostnadsfria introduktionssamtal kan du skapa en Booking Page, dela länken och låta kunderna boka direkt – utan att behöva någon app eller inloggning. Doodle synkroniseras med din kalender, stöder betalningar via Stripe och skickar automatiska påminnelser (Doodle Pro). Enkelt, pålitligt och kundvänligt.

Inledning

När du precis har börjat som tränare eller coach kan det kännas enkelt – till och med personligt – att hantera några få kundmöten via meddelanden och kalkylark. Men så snart du får fler kunder, ombokningar och rekommendationer blir din kalender ett enda kaos. Du behöver ett schemaläggningsverktyg som fungerar som en assistent: det hjälper kunderna att boka, betala och dyka upp – utan att det innebär mer administrativt arbete för dig.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för tränare?

Tränare behöver mer än bara en kalender. Ett bra schemaläggningsverktyg bör:

Låt kunderna boka online – utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka

Skicka påminnelser automatiskt för att minska antalet uteblivna besök

Erbjud flexibel tillgänglighet (för 1:1-samtal eller gruppmöten)

Synkronisera med din vanliga kalender (Google, Outlook osv.)

Fungerar på mobila enheter – ingen app eller inloggning krävs

Tillåt betalning före sessionen (valfritt)

Här kan du boka in ledig tid eller semester

Doodle klarar allt detta – i ett smidigt och professionellt format.

Hur kan jag låta kunderna boka utan att behöva skicka meddelanden till mig?

Använd en Booking Page för Doodle. Ange bara dina lediga tider en gång, så visar Doodle dina kunder vilka tider du har ledigt. De väljer en tid – och ni får båda en bekräftelse. Inga inloggningar, inga WhatsApp-konversationer, ingen stress.

Du kan dela din bokningslänk på:

E-post

Instagram-biografi

LinkedIn

WhatsApp

Din webbplats eller ditt nyhetsbrev

Kan jag som tränare erbjuda gruppträning?

Ja! Du kan:

Skapa en Booking Page med ett maximalt antal deltagare

Eller använd Group Poll för att låta kunderna rösta fram den bästa tiden

Låt kunderna delta i kurser som ”Tisdagsyoga” eller ”Veckans coachingcirkel”.

Perfekt för program i små grupper, kurser, workshops eller kostnadsfria samtal för allmänheten.

Hur kan jag minska antalet uteblivna besök och sena avbokningar?

Doodles Pro-paketet innehåller påminnelser via e-post som skickas ut automatiskt före mötet. Detta hjälper klienterna att komma ihåg mötet, dyka upp och boka om på ett ansvarsfullt sätt om det behövs. Du kan också:

Ställ in buffertiden mellan sessionerna

Blockera bokningar med kort varsel

Ange villkoren för avbokning i bekräftelsen

Kan jag ta emot betalningar när kunderna bokar?

Ja. Doodle kan integreras med Stripe, så att du kan ta betalt när en kund bokar – ingen fakturering behövs. Det fungerar för:

Enstaka sessioner

Grupplektioner

Paket (via externa länkar eller tillägg)

Detta hjälper dig att minska antalet avhopp och säkerställa förskottsbetalning.

Vad kan jag anpassa i Doodle?

Du kan anpassa din Booking Page så att den passar ditt varumärke och ditt arbetsflöde:

Lägg till din logotyp och dina färger (Pro)

Ställ in olika tidslängder för introduktionssamtal respektive coachingsessioner

Välj mellan video, telefon eller personligt möte

Lägg till återkommande tider (t.ex. varje tisdag kl. 10.00)

Begränsa hur långt i förväg man kan boka

Översikt över funktionerna

Funktion Finns det? Anmärkningar Bokning av 1:1-session ✅ Ja Obegränsat, med olika alternativ för buffert och ledtid Schemaläggning av gruppmöten ✅ Ja Använd Booking Page eller Group Poll Kalenderintegration ✅ Ja Stöd för Google, Outlook och Apple Påminnelser ✅ Pro Påminnelser via e-post inför varje session Skräddarsydd varumärkesprofilering ✅ Pro Lägg till dina färger, din logotyp och ditt företagsnamn Betalningar (Stripe) ✅ Ja Ta betalt vid bokningen Återkommande tillgänglighet ✅ Ja Ställ in återkommande tider per vecka eller per dag Uppladdning av filer (t.ex. PDF-filer) ❌ Inte ännu Använd istället länkar till Drive/Forms Kundportal / inloggning ❌ Inte ännu Kunder bokar utan att ha ett konto Gemensamt ledarskap (2 utbildare) ⚠️ Delvis För närvarande endast på Booking Pages Närvaroregistrering ❌ Inte ännu Ingen inbyggd spårningsfunktion

Vad som inte ingår (ännu)

Filuppladdningar eller anteckningar från möten

CRM eller kunddatabas

Automatiserad spårning av paket

Översikt över närvaro eller klientinloggning

Doodle håller det medvetet enkelt. Du kan fortfarande behöva ett annat verktyg för mer avancerad CRM eller kurshantering – men när det gäller bokningar och betalningar är Doodle ofta allt du behöver.

❤️ Varför tränare älskar Doodle

”Jag arbetar med klienter i tre olika tidszoner – och Doodle gör det enkelt. Jag skickar en länk, de bokar och betalar, och jag behöver inte lyfta ett finger.” — Samira T., karriärcoach, Amsterdam

”Att deltagare uteblir brukade vara ett stort problem för mina gruppträningspass. Tack vare påminnelser och betalning vid bokning känns min kalender äntligen pålitlig igen.” — David M., tränare, Toronto

Doodle har vunnit förtroendet hos miljontals användare och kräver inte att dina kunder installerar eller skapar någonting. Det är helt enkelt en smidig bokningsupplevelse, både på datorn och i mobilen.

Huvudbudskap

Om du är tränare eller coach och vill växa – och slippa hantera din kalender manuellt – erbjuder Doodle ett enkelt och professionellt sätt att boka kunder, ta emot betalningar och minska antalet uteblivna besök.

Det finns ett gratisabonnemang. Pro-versionen inkluderar varumärkesanpassning, påminnelser och Stripe-betalningar.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för utbildare

Är Doodle gratis att använda?

Ja – du kan komma igång med gratisversionen. Pro-versionen erbjuder extrafunktioner som påminnelser och anpassning av varumärket.

Måste kunderna ladda ner en app?

Nej. De klickar bara på din länk och bokar. Ingen app, ingen inloggning, inget krångel.

Kan jag boka veckovisa lektioner eller återkommande tillfällen?

Ja – ställ in återkommande tillgänglighet på din Booking Page.

Kan jag ta emot betalning när någon bokar?

Ja – Doodle kan integreras med Stripe. Det tar bara några minuter att komma igång.

Kan jag lägga till ett avstående, ett formulär eller ladda upp en fil?

Inte direkt. Men du kan lägga till externa länkar (Google Forms, Drive osv.) i bekräftelsen eller uppföljningen.