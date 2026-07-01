Det bästa schemaläggningsverktyget för tränare
Updated: 1 juli 2026
Doodle är ett av de bästa verktygen för tidsbokning för utbildare, coacher och konsulter. Oavsett om du bokar 1:1-sessioner, program för små grupper eller kostnadsfria introduktionssamtal kan du skapa en Booking Page, dela länken och låta kunderna boka direkt – utan att behöva någon app eller inloggning. Doodle synkroniseras med din kalender, stöder betalningar via Stripe och skickar automatiska påminnelser (Doodle Pro). Enkelt, pålitligt och kundvänligt.
Inledning
När du precis har börjat som tränare eller coach kan det kännas enkelt – till och med personligt – att hantera några få kundmöten via meddelanden och kalkylark. Men så snart du får fler kunder, ombokningar och rekommendationer blir din kalender ett enda kaos. Du behöver ett schemaläggningsverktyg som fungerar som en assistent: det hjälper kunderna att boka, betala och dyka upp – utan att det innebär mer administrativt arbete för dig.
Inget kreditkort krävs
Vilket är det bästa schemaläggningsverktyget för tränare?
Tränare behöver mer än bara en kalender. Ett bra schemaläggningsverktyg bör:
Låt kunderna boka online – utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka
Skicka påminnelser automatiskt för att minska antalet uteblivna besök
Erbjud flexibel tillgänglighet (för 1:1-samtal eller gruppmöten)
Synkronisera med din vanliga kalender (Google, Outlook osv.)
Fungerar på mobila enheter – ingen app eller inloggning krävs
Tillåt betalning före sessionen (valfritt)
Här kan du boka in ledig tid eller semester
Doodle klarar allt detta – i ett smidigt och professionellt format.
Hur kan jag låta kunderna boka utan att behöva skicka meddelanden till mig?
Använd en Booking Page för Doodle. Ange bara dina lediga tider en gång, så visar Doodle dina kunder vilka tider du har ledigt. De väljer en tid – och ni får båda en bekräftelse. Inga inloggningar, inga WhatsApp-konversationer, ingen stress.
Du kan dela din bokningslänk på:
E-post
Instagram-biografi
Din webbplats eller ditt nyhetsbrev
Kan jag som tränare erbjuda gruppträning?
Ja! Du kan:
Skapa en Booking Page med ett maximalt antal deltagare
Eller använd Group Poll för att låta kunderna rösta fram den bästa tiden
Låt kunderna delta i kurser som ”Tisdagsyoga” eller ”Veckans coachingcirkel”.
Perfekt för program i små grupper, kurser, workshops eller kostnadsfria samtal för allmänheten.
Hur kan jag minska antalet uteblivna besök och sena avbokningar?
Doodles Pro-paketet innehåller påminnelser via e-post som skickas ut automatiskt före mötet. Detta hjälper klienterna att komma ihåg mötet, dyka upp och boka om på ett ansvarsfullt sätt om det behövs. Du kan också:
Ställ in buffertiden mellan sessionerna
Blockera bokningar med kort varsel
Ange villkoren för avbokning i bekräftelsen
Kan jag ta emot betalningar när kunderna bokar?
Ja. Doodle kan integreras med Stripe, så att du kan ta betalt när en kund bokar – ingen fakturering behövs. Det fungerar för:
Enstaka sessioner
Grupplektioner
Paket (via externa länkar eller tillägg)
Detta hjälper dig att minska antalet avhopp och säkerställa förskottsbetalning.
Vad kan jag anpassa i Doodle?
Du kan anpassa din Booking Page så att den passar ditt varumärke och ditt arbetsflöde:
Lägg till din logotyp och dina färger (Pro)
Ställ in olika tidslängder för introduktionssamtal respektive coachingsessioner
Välj mellan video, telefon eller personligt möte
Lägg till återkommande tider (t.ex. varje tisdag kl. 10.00)
Begränsa hur långt i förväg man kan boka
Översikt över funktionerna
Funktion
Finns det?
Anmärkningar
Bokning av 1:1-session
✅ Ja
Obegränsat, med olika alternativ för buffert och ledtid
Schemaläggning av gruppmöten
✅ Ja
Använd Booking Page eller Group Poll
Kalenderintegration
✅ Ja
Stöd för Google, Outlook och Apple
Påminnelser
✅ Pro
Påminnelser via e-post inför varje session
Skräddarsydd varumärkesprofilering
✅ Pro
Lägg till dina färger, din logotyp och ditt företagsnamn
Betalningar (Stripe)
✅ Ja
Ta betalt vid bokningen
Återkommande tillgänglighet
✅ Ja
Ställ in återkommande tider per vecka eller per dag
Uppladdning av filer (t.ex. PDF-filer)
❌ Inte ännu
Använd istället länkar till Drive/Forms
Kundportal / inloggning
❌ Inte ännu
Kunder bokar utan att ha ett konto
Gemensamt ledarskap (2 utbildare)
⚠️ Delvis
För närvarande endast på Booking Pages
Närvaroregistrering
❌ Inte ännu
Ingen inbyggd spårningsfunktion
Vad som inte ingår (ännu)
Filuppladdningar eller anteckningar från möten
CRM eller kunddatabas
Automatiserad spårning av paket
Översikt över närvaro eller klientinloggning
Doodle håller det medvetet enkelt. Du kan fortfarande behöva ett annat verktyg för mer avancerad CRM eller kurshantering – men när det gäller bokningar och betalningar är Doodle ofta allt du behöver.
❤️ Varför tränare älskar Doodle
”Jag arbetar med klienter i tre olika tidszoner – och Doodle gör det enkelt. Jag skickar en länk, de bokar och betalar, och jag behöver inte lyfta ett finger.” — Samira T., karriärcoach, Amsterdam
”Att deltagare uteblir brukade vara ett stort problem för mina gruppträningspass. Tack vare påminnelser och betalning vid bokning känns min kalender äntligen pålitlig igen.” — David M., tränare, Toronto
Doodle har vunnit förtroendet hos miljontals användare och kräver inte att dina kunder installerar eller skapar någonting. Det är helt enkelt en smidig bokningsupplevelse, både på datorn och i mobilen.
Huvudbudskap
Om du är tränare eller coach och vill växa – och slippa hantera din kalender manuellt – erbjuder Doodle ett enkelt och professionellt sätt att boka kunder, ta emot betalningar och minska antalet uteblivna besök.
Det finns ett gratisabonnemang. Pro-versionen inkluderar varumärkesanpassning, påminnelser och Stripe-betalningar.
Inget kreditkort krävs
Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för utbildare
Är Doodle gratis att använda?
Ja – du kan komma igång med gratisversionen. Pro-versionen erbjuder extrafunktioner som påminnelser och anpassning av varumärket.
Måste kunderna ladda ner en app?
Nej. De klickar bara på din länk och bokar. Ingen app, ingen inloggning, inget krångel.
Kan jag boka veckovisa lektioner eller återkommande tillfällen?
Ja – ställ in återkommande tillgänglighet på din Booking Page.
Kan jag ta emot betalning när någon bokar?
Ja – Doodle kan integreras med Stripe. Det tar bara några minuter att komma igång.
Kan jag lägga till ett avstående, ett formulär eller ladda upp en fil?
Inte direkt. Men du kan lägga till externa länkar (Google Forms, Drive osv.) i bekräftelsen eller uppföljningen.