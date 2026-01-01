प्रशिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुसूचीकरण उपकरण

Doodle प्रशिक्षकों, कोचों और सलाहकारों के लिए सबसे अच्छे शेड्यूलिंग टूल में से एक है। चाहे आप 1:1 सत्र, छोटे समूह कार्यक्रम, या मुफ्त परिचयात्मक कॉल बुक कर रहे हों, आप एक बुकिंग पेज बना सकते हैं, अपना लिंक साझा कर सकते हैं, और ग्राहकों को तुरंत बुक करने दे सकते हैं — किसी ऐप या लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। Doodle आपके कैलेंडर के साथ सिंक करता है, Stripe के साथ भुगतान का समर्थन करता है, और स्वचालित रिमाइंडर (Pro) भेजता है। सरल, विश्वसनीय, और क्लाइंट-अनुकूल।

परिचय

जब आप एक ट्रेनर या कोच के रूप में शुरुआत कर रहे होते हैं, तो कुछ क्लाइंट सेशन को मैसेज और स्प्रेडशीट के जरिए मैनेज करना आसान — यहाँ तक कि व्यक्तिगत — लगता है। लेकिन जैसे ही आपके पास और क्लाइंट, रीशेड्यूल और रेफ़रल आने लगते हैं, आपका कैलेंडर गड़बड़ हो जाता है। आपको एक ऐसा शेड्यूलिंग टूल चाहिए जो सहायक की तरह काम करे: लोगों को बुक करने, भुगतान करने और उपस्थित होने में मदद करे — बिना आपके लिए और अधिक प्रशासनिक काम किए।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

प्रशिक्षकों के लिए सबसे अच्छा शेड्यूलिंग टूल कौन सा है?

ट्रेनर्स को सिर्फ एक कैलेंडर से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। एक अच्छे शेड्यूलिंग टूल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए:

ग्राहकों को बिना बार-बार संदेश भेजने के झंझट के सीधे ऑनलाइन बुक करने दें।

गैर-हाज़िरी कम करने के लिए स्वचालित रूप से अनुस्मारक भेजें

लचीली उपलब्धता प्रदान करें (एक-से-एक या समूह सत्रों के लिए)

अपने असली कैलेंडर (Google, Outlook, आदि) के साथ सिंक करें।

मोबाइल-अनुकूल — किसी ऐप या लॉगिन की आवश्यकता नहीं

सत्र से पहले भुगतान संग्रह की अनुमति दें (वैकल्पिक)

व्यक्तिगत समय या छुट्टियों को ब्लॉक करने दें

Doodle यह सब करता है — एक हल्के, पेशेवर प्रारूप में।

मैं ग्राहकों को बिना मुझे संदेश भेजे बुकिंग करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ?

एक का उपयोग करें Doodle बुकिंग पेजबस एक बार अपनी उपलब्धता सेट करें, और Doodle ग्राहकों को आपकी खाली स्लॉट दिखाएगा। वे कोई समय चुनते हैं — और आप दोनों को पुष्टि मिल जाती है। कोई लॉगिन नहीं, कोई व्हाट्सएप चेन नहीं, कोई तनाव नहीं।

आप अपनी बुकिंग लिंक में साझा कर सकते हैं:

ईमेल

इंस्टाग्राम बायो

लिंक्डइन

व्हाट्सएप

आपकी वेबसाइट या न्यूज़लेटर

क्या मैं एक प्रशिक्षक के रूप में समूह सत्र आयोजित कर सकता हूँ?

हाँ! आप कर सकते हैं:

एक सेट अप करें बुकिंग पेज अधिकतम प्रतिभागियों के साथ

या का उपयोग करें ग्रुप पोल ग्राहकों को सर्वोत्तम समय पर मतदान करने देने के लिए

ग्राहकों को "मंगलवार योग" या "साप्ताहिक कोचिंग सर्कल" जैसी कक्षाओं में शामिल होने दें।

छोटे समूह कार्यक्रमों, कक्षाओं, कार्यशालाओं या मुफ्त सामुदायिक कॉल्स के लिए उत्तम।

मैं अनुपस्थितियों और देर से रद्द होने को कैसे कम करूँ?

Doodle के Pro प्लान में ईमेल रिमाइंडर शामिल हैं। जो सत्र शुरू होने से पहले स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं। इससे ग्राहकों को याद रखने, उपस्थित होने और आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदारी से पुनः निर्धारित करने में मदद मिलती है। आप यह भी कर सकते हैं:

सत्रों के बीच बफ़र समय निर्धारित करें

कम समय की बुकिंग ब्लॉक करें

पुष्टि में रद्दीकरण नीतियाँ साझा करें

क्या मैं ग्राहकों द्वारा बुकिंग करने पर भुगतान स्वीकार कर सकता हूँ?

हाँ। Doodle के साथ एकीकृत होता है धारी, ताकि जब कोई ग्राहक बुकिंग करे तो आप भुगतान प्राप्त कर सकें — कोई इनवॉइसिंग की आवश्यकता नहीं। यह इनके लिए काम करता है:

एकल सत्र

समूह कक्षाएं

पैकेज (बाहरी लिंक या ऐड-ऑन के माध्यम से)

यह आपको ड्रॉपआउट कम करने और अग्रिम भुगतान सुरक्षित करने में मदद करता है।

मैं Doodle में क्या अनुकूलित कर सकता हूँ?

आप अपने बुकिंग पेज को अपने ब्रांड और वर्कफ़्लो के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं:

अपना लोगो और रंग जोड़ें (Pro)

परिचयात्मक कॉल और कोचिंग सत्रों के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित करें।

वीडियो, फोन, या व्यक्तिगत रूप से चुनें

बार-बार आने वाले स्लॉट जोड़ें (जैसे, हर मंगलवार सुबह 10 बजे)

लोग कितनी पहले से बुक कर सकते हैं, इसकी सीमा निर्धारित करें।

एक नज़र में विशेषताएँ

विशेषता उपलब्ध हैं? टिप्पणियाँ 1:1 सत्र बुकिंग ✅ हाँ असीमित, बफर और लीड टाइम विकल्पों के साथ समूह सत्र अनुसूचीकरण ✅ हाँ बुकिंग पेज या ग्रुप पोल का उपयोग करें कैलेंडर एकीकरण ✅ हाँ गूगल, आउटलुक, एप्पल समर्थित स्मरणपत्र ✅ Pro प्रत्येक सत्र से पहले ईमेल द्वारा अनुस्मारक कस्टम ब्रांडिंग ✅ Pro अपने रंग, लोगो और कंपनी का नाम जोड़ें भुगतान (Stripe) ✅ हाँ बुक करते समय भुगतान लें बार-बार उपलब्धता ✅ हाँ साप्ताहिक या दैनिक आवर्ती घंटे निर्धारित करें फ़ाइल अपलोड (जैसे पीडीएफ) ❌ अभी नहीं इसके बजाय ड्राइव/फॉर्म्स लिंक का उपयोग करें क्लाइंट पोर्टल / लॉगिन ❌ अभी नहीं ग्राहक बिना खातों के बुक करते हैं सह-मेजबानी (2 प्रशिक्षक) ⚠️ आंशिक अभी के लिए केवल बुकिंग पेजों पर उपस्थिति ट्रैकिंग ❌ अभी नहीं कोई अंतर्निहित ट्रैकिंग सुविधा नहीं

क्या शामिल नहीं है (अभी तक)

फ़ाइल अपलोड या सत्र नोट्स

सीआरएम या ग्राहक डेटाबेस

स्वचालित पैकेज ट्रैकिंग

उपस्थिति या क्लाइंट लॉगिन डैशबोर्ड

Doodle जानबूझकर चीज़ों को सरल रखता है। गहरे CRM या पाठ्यक्रम वितरण के लिए आपको अभी भी दूसरे उपकरण की आवश्यकता हो सकती है — लेकिन बुकिंग और भुगतान के लिए अक्सर Doodle ही पर्याप्त होता है।

❤️ ट्रेनर्स को Doodle क्यों पसंद है

"मैं तीन टाइम ज़ोन में क्लाइंट्स को कोच करती हूँ — और Doodle इसे आसान बना देता है। मैं एक लिंक भेजती हूँ, वे बुक करते हैं और भुगतान करते हैं, और मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती।" — समीरा टी., करियर कोच, एम्स्टर्डम

"नो-शो पहले मेरी ग्रुप क्लासेस के लिए एक बड़ी समस्या हुआ करते थे। रिमाइंडर और बुकिंग पर भुगतान के साथ, मेरा कैलेंडर आखिरकार फिर से भरोसेमंद महसूस हो रहा है।" — डेविड एम., फिटनेस ट्रेनर, टोरंटो

Doodle पर लाखों लोग भरोसा करते हैं और इसे आपके ग्राहकों को कुछ भी इंस्टॉल या बनाने की आवश्यकता नहीं होती। बस डेस्कटॉप या मोबाइल पर एक सहज बुकिंग अनुभव।

मुख्य निष्कर्ष

यदि आप एक ट्रेनर या कोच हैं जो विस्तार करने के लिए तैयार हैं — और अपने कैलेंडर को मैन्युअल रूप से प्रबंधित करना बंद करना चाहते हैं — तो Doodle आपको ग्राहकों को बुक करने, भुगतान एकत्र करने और अनुपस्थितियों को कम करने का एक सरल, पेशेवर तरीका प्रदान करता है।

नि:शुल्क योजना उपलब्ध है। Pro ब्रांडिंग, रिमाइंडर और Stripe भुगतान जोड़ता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: प्रशिक्षकों के लिए अनुसूचीकरण उपकरण

क्या Doodle का उपयोग मुफ्त है?

हाँ — आप मुफ्त प्लान से शुरुआत कर सकते हैं। Pro अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे रिमाइंडर और ब्रांडिंग जोड़ता है।

क्या ग्राहकों को ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता है?

नहीं। वे बस आपके लिंक पर क्लिक करते हैं और बुक कर लेते हैं। कोई ऐप नहीं, कोई लॉगिन नहीं, कोई झंझट नहीं।

क्या मैं साप्ताहिक कक्षाएं या आवर्ती सत्र निर्धारित कर सकता हूँ?

हाँ — अपने बुकिंग पेज में आवर्ती उपलब्धता सेट करें।

क्या कोई बुकिंग करने पर मैं भुगतान ले सकता हूँ?

हाँ — Doodle स्ट्राइप के साथ एकीकृत होता है। सेटअप में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं।

क्या मैं एक वाइवर, फॉर्म, या फ़ाइल अपलोड जोड़ सकता हूँ?

सीधे तौर पर नहीं। लेकिन आप पुष्टि या फॉलो-अप में बाहरी लिंक (Google Forms, Drive आदि) जोड़ सकते हैं।