Doodle helpt therapeuten en begeleiders bij het boeken van sessies, het beheren van terugkerende afspraken en het vereenvoudigen van de planning – zonder inloggen, e-mails of no-shows. Het werkt zowel voor zelfstandige praktijken, groepstherapie, wellnessklinieken als teams met meerdere zorgverleners.

Wat is de beste planningstool voor therapeuten?

Goede planningssoftware doet meer dan alleen agenda’s synchroniseren: het zorgt ervoor dat mensen minder vaak niet komen opdagen, bespaart tijd op administratieve taken en helpt bij het opbouwen van sterke therapeutische relaties.

Maar therapeuten hebben meer nodig dan alleen ‘agenda-tools’. Je moet:

Aanbieding terugkerende tijdvakken voor terugkerende klanten

Boek 1-op-1-sessies of groepssessies zonder heen en weer gepraat

Zorg ervoor dat je klanten niet hoeft te vragen om accounts aanmaken of apps downloaden

Blijf plannen lichtgewicht, privé en geschikt voor mobiel gebruik

Doodle past omdat:

📅 Deel een Boekingspagina zodat klanten zelf een afspraak kunnen maken

🧑‍🤝‍🧑 Gebruik Groepspolls voor teamsynchronisaties, groepssessies of trainingen

📝 Toevoegen aangepaste vragen bij de intake (bijv. „eerste keer?“ of „naam waarmee je het liefst aangesproken wordt“)

🔗 Werkt zonder in te loggen, op alle apparaten

Welke planningsfuncties hebben professionals in de geestelijke gezondheidszorg het hardst nodig?

Functie Zit je op Doodle? 1:1-boekingspagina's (sessies met klanten) ✅ Terugkerende afspraaktijdvakken ✅ Groepspolls (voor teamsynchronisatie, groepstherapie) ✅ Inschrijflijsten (open groepen, clinics) ✅ Klanten hoeven niet in te loggen ✅ Agenda synchroniseren (Google Calendar, Outlook) ✅ Videoconferenties (Zoom, Teams) ✅ Aangepaste vragen bij de intake ✅ Gedeeltelijk – aangepaste vragen Formulieren uploaden (bijv. PDF’s, werkbladen) ❌ Nog niet SMS-herinneringen ❌ Nog niet Virtuele wachtrij ❌ Nog niet Ondersteuning voor HIPAA of PHIPA ❌ Nog niet – niet voor vertrouwelijke gegevens

Gebruik Doodle om afspraken te regelen – niet voor vertrouwelijke documenten.

Maak een Groepspoll

Hoe gebruiken therapeuten Doodle tegenwoordig?

Of je nu een eigen praktijk hebt of bij een grotere kliniek werkt, Doodle helpt je om het tijdbeheer soepeler te laten verlopen:

1-op-1-sessies: Deel een link naar de Boekingspagina – klanten kiezen zelf een tijdstip

Groepstherapie: Laat klanten zich inschrijven voor terugkerende groepslessen of drop-in-sessies

Teamvergaderingen: De beschikbaarheid afstemmen tussen casemanagers of medetherapeuten

Workshops of clinics: Maak een Inschrijflijst met een maximum aantal deelnemers per sessie

Hybride instellingen: Boek sessies met de keuze uit fysieke of virtuele opties

Wat zeggen therapeuten en begeleiders daarover?

“Mijn percentage no-shows daalde meteen toen ik mijn Doodle-link aan mijn introductie-e-mails toevoegde.” — Cassandra L., gediplomeerd therapeut

“Ik zie meer dan 20 klanten per week. Dankzij Doodle zit mijn agenda vol zonder dat het een rommeltje wordt.” — Devon M., eigenaar van een praktijk

“We gebruiken Doodle om zowel interne vergaderingen als openbare welzijnsevenementen te plannen. Geen gedoe meer met e-mails.” — Jordan R., coördinator van het programma voor geestelijke gezondheid

Welke functies vragen professionals in de geestelijke gezondheidszorg het meest om?

We luisteren goed naar wat therapeuten en begeleiders nodig hebben – en dit zijn een paar van de meest gevraagde toevoegingen:

📤 Ondersteuning voor uploaden voor werkbladen, contracten of PDF’s

🧘‍♀️ Virtuele wachtkamers voor mensen die zomaar langskomen of klanten die op de wachtlijst staan

🔔 Herinneringen via sms of WhatsApp voor sessies met cliënten

📬 Aangepaste bevestigingsberichten met bereidingsinstructies

🧑‍🤝‍🧑 Maximale groepsgrootte voor therapie- of coachingbijeenkomsten

🔒 Uitgebreidere functies op het gebied van compliance (HIPAA, PHIPA, enz.)

Deze functies zijn niet gegarandeerd, maar we kijken ernaar op basis van de vraag vanuit de therapiegemeenschap.

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Is Doodle de juiste planningstool voor jouw praktijk?

Als je…

Een zelfstandige therapeut die je eigen agenda beheert

Onderdeel van een praktijk met meerdere zorgverleners

Het organiseren van terugkerende bijeenkomsten of workshops

Ben je het zat om klanten via e-mail achterna te zitten?

Op zoek naar iets wat klanten echt kunnen gebruiken

…dan wel. Doodle is de planningstool die is ontworpen met het oog op eenvoud en flexibiliteit – zodat jij je kunt concentreren op het werk dat ertoe doet.

Geen downloads. Geen gedoe. Gewoon minder heen-en-weer-gepraat.

Veelgestelde vragen: Planningstool voor therapeuten en begeleiders

Wat is een planningsprogramma voor therapeuten?

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Het is een platform waarmee therapeuten afspraken kunnen boeken, het aantal no-shows kunnen verminderen en cliënten een makkelijke manier kunnen bieden om online sessies in te plannen.

Kan ik Doodle gebruiken voor wekelijkse sessies?

Ja. Maak een Boekingspagina aan met terugkerende tijdvakken – zoals ‘maandag van 14.00 tot 18.00 uur’ – en laat klanten zelf een tijdstip kiezen.

Denk je dat ik wat intakevragen mag stellen?

Ja – voeg aangepaste velden toe aan je Boekingspagina om gegevens te verzamelen zoals naam, voornaamwoorden of de status ‘nieuwe of terugkerende’ klant.

Voldoet Doodle aan de HIPAA-voorschriften?

Op dit moment niet. Doodle is superhandig om afspraken te plannen, maar niet om gevoelige klantgegevens op te slaan of door te sturen.

Kunnen klanten reserveren zonder in te loggen?

Absoluut. Geen app, geen account – klik gewoon op de link en boek.